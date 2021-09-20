用3大ESG評級挑出好公司

【撰文：鄭杰】

近年來ESG投資趨勢愈來愈明確，但ESG表現不像財務數據一樣清楚明瞭，涉及更多複雜的議題，對一般投資人來說，要深度評估一家公司的ESG表現如何並不容易。此時若有公正的第三方先幫企業的ESG表現打好分數，那麼「良善」也能成為一般投資人投資決策的標準。本篇就將介紹國際上3大廣泛使用的ESG評級。

MSCI》

評級以AAA為最佳

MSCI是全球最大金融資訊服務公司之一，也是全球指數龍頭供應商。MSCI長期耕耘ESG研究，目前在ESG的研究範圍涵蓋全球約8,500家企業，除針對個別企業給予ESG評級，亦推出ESG指數系列。

MSCI ESG的評級是如何計算出來的呢？MSCI會利用環境、社會、公司治理3大面向來評估一家企業的ESG表現，在這3大面向下則設有相關的10大主題和相應的35個關鍵指標，例如碳排放、水資源利用、廢棄物處理等。再依每個企業所屬產業不同給予每個關鍵指標不同權重，進而計算出分數並給予評級，例如對於公用事業來說，碳排放是重要的關鍵指標；但對金融業來說，腐敗與商業道德更為重要。

MSCI ESG評級最終分為7個等級，以類似債券評級方式推出，評級由高至低分別為AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC。若評級在AA以上，代表該公司在同產業中ESG表現為「領先」；若評級在A至BB之間，代表其ESG表現為「平均」；若ESG評級為B至CCC，則代表該公司在同產業中ESG表現為「落後」。

目前MSCI ESG評級在台灣涵蓋的企業約為120家，台積電（2330）是唯一獲得AAA ESG評級的台灣公司。投資人亦可直接在MSCI官網輸入股票代碼，查詢公司是否獲得MSCI ESG評級以及其評級內容。

FTSE Russell》

評級分數最高為5分

MSCI之外，全球另一大指數供應商FTSE Russell（富時羅素）同樣也有推出自己的ESG評鑑系統，ESG研究範圍遍及全球47個成熟、新興市場，共涵蓋約7,200檔股票。

FTSE Russell給予ESG評級的方式，則同樣是利用環境、社會以及公司治理作為3大支柱，並在此3大支柱下設定14個相關主題。依據產業區分個別公司對於這14個相關主題曝險程度以及重要性的差異，給予各主題不同的權重分數，並利用超過300項的指標數據來衡量這些主題表現。

FTSE Russell ESG的評級是以數值表現，個股的ESG評級分數會落在0分～5分之間，分數愈高代表ESG方面表現愈佳，目前涵蓋台灣約200家上市公司。可惜的是，FTSE Russell目前並未免費公開個別公司的ESG評級成果，投資人無法自行查詢公司詳細的ESG評級。

若想知道台灣有哪些上市公司獲得FTSE Russell給予相對較高的ESG評級，可參考台灣指數公司與FTSE Russell合作推出的台灣永續指數的成分股。富時社會責任指數（FTSE4Good Index）系列是FTSE Russell所推出的ESG相關指數之一，其成分股排除從事武器、煙草和採煤為主的公司；台灣永續指數則脫胎於富時社會責任指數系列，成分股除了符合上述標準之外，企業的ESG評級也要在2.9分以上，才會被納入成分股；一旦評級降至2.4分以下，就可能被排除。

Sustainalytics》

評級分數愈低風險愈低

隸屬於美國晨星（Morningstar）集團之下的Sustainalytics是全球代表性的ESG研究與數據供應商以及ESG評鑑機構之一，其ESG研究在全球涵蓋的範圍也最廣，對超過1萬3,000家企業給予ESG評級。

Sustainalytics的評級方式，是設定公司治理、關鍵ESG議題，以及企業會遭遇到的獨特議題等3個主要領域來討論，會將企業在這些領域中遭遇的風險分為「可控制」、「不可控制」。「可控制」部分再進一步分為「已控制」與「未控制」，最後將企業整體曝險扣除已控制的風險，進而得到ESG分數和評級。

由於Sustainalytics的ESG評級方式由風險角度出發，所以Sustainalytics ESG分數愈低愈好，評級分為5級，0分～10分被視為無風險（Negligible）、10分～20分為低風險、20分～30分為中度風險、30分～40分為高風險、40分以上則視為嚴重風險。

Sustainalytics ESG評級目前在台灣涵蓋的企業共有387家。投資人可以利用Sustainalytics官網查詢評級，或是在Yahoo Finance網站也能同步取得資訊。