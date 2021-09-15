以息養股 每月穩定領10萬

【撰文：林竹】

時常在各大報章媒體分享自己投資理財經驗的「基金領息教主」郭俊宏，在37歲時遭受金融海嘯的衝擊，10多年累積的資產驟減一半，但他靠著景氣循環時鐘、選擇配息基金等方式，10年內打造月領10萬元「以息養股」的退休規畫，讓他在50歲就提早退休，不用為工作而工作，做自己的主人，他是怎麼做到的呢？

郭俊宏打造退休金的策略是「以息養股」，就是以債券型ETF（指數股票型基金）或債券型基金的配息，投資於股票型基金上，以創造穩定的現金流。他的資金配置組合是，7成放置於債券型ETF或配息基金，作為核心配置，固定領息；3成則視景氣循環，選擇合適的股票型基金或產業型基金作為衛星配置，進一步拉高資產報酬率。

首先，在核心配置工具的挑選上，郭俊宏認為，債券型ETF或配息基金都是合適的標的，因為債券型ETF採取被動式管理，資訊透明，平均總開支比率不會超過0.5%，是相對合理的數字，也是他中意的領息工具之一。因為債券型ETF的種類眾多，所以郭俊宏在選擇時通常會以配息率高的新興市場國家債或高收益債為主，可是，這類債券的信用風險相對偏高，因此他提醒，投資人必須根據自身的風險承受度來選擇標的。

其次，郭俊宏會選擇流動性大的債券型ETF，他分析台灣的債券型ETF的平均成交量後認為，至少要選擇平均月成交量在1,000張以上的ETF才適合。

最後，因為投資的目標是以創造配息為主，雖然長期持有能分散風險，但是，配息率太高，風險也會跟著提升，所以他會設定年化配息率3%為配息條件。如果能選到具有增值潛力的債券型ETF，最好是含息年化報酬率可達7%以上。

另外，投資人還能選擇配息基金，作為收息來源的核心，而挑選原則有3個：

原則1》選擇年配息7%以上的月配息基金

既然要追求被動收入，第一個檢視的自然是年配息率。郭俊宏會透過基金平台選擇符合心目中理想配息率的標的，也就是年配息率7%左右，而且最好是過去3年的年配息率都能維持此一水準。

原則2》選擇3類月配息基金，並且以強勢貨幣為主

因為要追求7%以上的高配息，所以自然會以「高收益債」、「新興市場債」與「高股息╱特別股」等3種配息率相對較高的基金為主；此外，計價幣別最好是以強勢貨幣，例如：美元、歐元或人民幣。

原則3》檢視基金過去10年的變化，須與成立時同水準

郭俊宏認為，優質的基金除了領息之外，也必須兼顧淨值長期穩定，以避免賺了利息、賠了本金，因此，一旦符合原則1與原則2之後，他會回溯標的過去10年的淨值變化。他會設定這個區間是因為，10年的時間可能也歷經了2～3次的股災，更能檢視基金的淨值，最好與基金成立初始的數據差別不大。

選定好了基金後，什麼時機上車最為理想呢？郭俊宏說，「跌了就買。」因為基金淨值愈低、代表配息率愈高。他通常會以景氣循環來檢視，當景氣從放緩期開始走下坡，再到衰退期，都是進場的好時機。

透過核心部配置中的債券型ETF或配息基金，讓郭俊宏可以月月領息，但是，他不會把配息都拿來當成日常生活費，反而是用在「養股」─投資在有前景、具成長性的股票型基金上，以達到資產增值的目的。

至於什麼是有前景、具成長性的股票型基金呢？郭俊宏主要是根據「美林投資時鐘（詳見名詞解釋）」來提高投資勝率。郭俊宏表示，美林投資時鐘的橫軸為通貨膨脹、縱軸為經濟成長，再搭配利率變化後，就能藉由3個數據、4個象限來判斷某個市場或國家，目前處於何種情況，進而決定要加減碼哪些標的。

在標的的選擇上，郭俊宏會優先挑選出該類型中，晨星（Morningstar）評級在3顆星以上的基金，然後觀察該檔基金近3年的績效是否位於同組別的前1/3，如果績效表現佳就投入資金配置，決定分批或單筆買進。若持有的基金短期間內漲太多（例如：1個月漲20%），或景氣循環已經進入下一個階段，他就會考慮獲利了結。

透過「以息養股」的方式，郭俊宏每個月可以創造10萬元的被動收入，進可攻、退可守，可以做自己想做的事，也能兼顧家人的生活品質。