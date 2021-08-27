【撰文：王儷玲】

為了解疫情對民眾退休理財的影響，許多機構都進行了相關民調。近期富蘭克林坦伯頓基金集團針對美國18歲以上受僱勞工，調查他們對退休收入與預期的看法，有80%受訪者認為過去的傳統退休觀念已不再符合多數人期待，美國勞工在退休理財有更加積極的思維與目標。

在財富管理方面，超過60%受訪者認為需要有多方專業諮詢服務，才能全面掌握退休財務規畫。而最有趣的是，近73%受訪者希望能有貼近需求的財務管理應用軟體或程式，協助推薦適合投資人的理財策略與投資標的。

受到疫情影響，全球機器人理財逆勢成長，2020年第1季，美國機器人理財開戶數更是大幅成長，可見疫情加速了民眾對數位化服務的接受度，未來的財務規畫需求將走向個人化設計，同時導入科技創新，例如結合AI人工智慧的機器人理財服務、內建「自動再平衡」功能的退休投資平台，或是一機在手，即可隨時檢視理財即時資訊的行動App，都是目前資產管理業創新服務的主流趨勢。

金融服務業者除了可以依據民眾退休年齡與退休財務缺口，挑選相對應的退休理財商品外，也可以搭配定期定額及逢高停利、逢低加碼的自動投資機制，當偵測市場超漲或超跌時，會自動發出警訊，或是以手機或其他裝置提醒投資人應在低點進場布局，並根據其對未來市場的預測，調整投資組合。

目前AI智能投資已經應用在國內外許多退休理財平台，可以協助投資人依資產波動性與相關性，透過演算法進行資產配置自動化，建構客製化投資組合。

隨著疫情與全球高齡化、數位化巨變，高齡社會下的政府社會保險基金已普遍出現財務危機，不斷進行政府年金制度改革。此外，醫療科技蓬勃發展以及物價飛漲，更使得全球籠罩在長壽風險壓力之下，也讓人們面臨更加嚴峻的退休準備議題。

民眾主要的退休財源，將從依賴政府年金給付，轉向雇主提撥與個人理財。幸虧目前處於數位金融與互聯網的時代，在數位理財資訊快速流通，以及學者、產業專家的不懈努力之下，退休規畫與理財服務將會結合數位創新並與時俱進，民眾只要透過網路或數位平台，就能輕鬆進行退休投資。

希望台灣的金融業者能不斷創新，提供更加多元化、個人化的智能退休投資平台與服務，協助民眾早日實現樂活退休目標。