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顏炳立：房市將迎來自用型買家報復性消費

聯合新聞網 / Smart智富月刊
戴德梁行總經理顏炳立。（本報系資料庫）
戴德梁行總經理顏炳立。（本報系資料庫）

【撰文：顏炳立】

台灣社會經歷史上首見長達2個月的自我閉關，生活方式被改變與限制，人心焦慮；但隨著確診率下降，解封有望，被延緩的購買欲，即將化成報復性的消費，成為經濟與商業活動的最大期待。這當然也包括了房地產，蠢蠢欲動的購買潮，已經瀰漫在市場的氣氛中！

據統計，不管市場冷熱，全台每年房屋成交量不會少於45萬棟，今年到6月為止已近20萬棟，皆凸顯出房屋需求並不會因疫情影響而中止。同期間，土地市場總成交量達1,200億元，有機會創下新高，證明了土地（麵粉）是房子（麵包）的原料，房子有需求，土地就不會寂寞。商用不動產看房較先前積極，帶穩定收益的大樓更是法人最愛。唯獨房仲業因買方不敢看、賣方不給看，加上群聚人數限制，市場難有買氣，沒有帶看就很難成交。大多消費者恐懼的是疫情，而不是房地產，因此，買氣若有支撐，房價就有撐，疫情一減緩，成交就放量，市場不悲觀！

當疫情一放緩，我建議自用型買家應大膽入場撿便宜，因為土地是不動產市場的靈魂，當靈魂仍在，蛋白區的產品就有希望；疫情是心靈的拐點，而非景氣的拐點。目前因為通膨、利率低、資金多，短暫的疫情無法改變房價仍微幅上漲的態勢，有能力的人就有任性的本錢，就算是有機會被套牢也無所謂，這些皆不是現在自用型買家該擔心的。

最近看到一些人花大把錢買蛋白區高總價產品，那只是換一群人套牢，拖長面對虧錢的時間與事實，是任性的結果，但有錢也是任性的條件；只能對他們說：「祝福與祈禱」，並感謝他們如此熱愛台灣。自用型消費者千萬別認為「錢多不怕病毒」，畢竟投資豪宅若是買在套牢跌價，有錢人也是會痛，只是感受沒那麼強烈，這是投資與自用的不同。

整體而言，今年上半年房市沒有熱，也沒有變冷，只是「悶」。對自用型的買家而言，房價合理勝過疫情、繁文縟節的法令手續，以及精準的市場價格分析。蛋白區土地是不動產市場的靈魂，蛋白區產品更是自用型買家心中的最愛，這是不會改變的真諦！（本文作者為香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理）

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