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後疫情時代 理財規畫3重點

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：廖一聰】

防疫措施提升至3級警戒超過2個月，過去只能從新聞報導看到國外的現況，如今卻真實地在我們生活周遭上演，改變了許多人的生活型態。進入微解封、邁向降級在即，民眾渴望生活能盡快回到正軌，但一些體質不好、資金斷鏈的企業或個人，猶如急病患者，需要他人緊急救援。

古有諺語「晴天要積雨天糧。」未來除了需要與病毒共存，其他天災地變也可能發生，檢視過去理財規畫盲點並重新布局是首要任務。這裡提出3點作為檢視調整的開始：

1.積極儲備緊急預備金：這次本土疫情來得猛烈，無薪假、失業人口遽增，多數行業收入急凍，承平時儲備的緊急預備金恐已用罄。解封後當收入漸穩，應盡可能縮減不必要的開銷，快速補足至少6個月基本生活費的緊急預備金。若每月生活費是收入的60%，每月存下10%收入作為累積緊急預備金，也需要36個月的時間才完成；若能降低生活費為收入的50%，同時提高儲蓄至每月20%收入，只要15個月就可達到安全存量。否則短期間疫情若再次升溫，個人或家庭經濟情況又要再次陷入谷底。

2.全方位檢視保險缺口：台灣自7月起適用最新的第6回生命表，因死亡率、保險理賠成本降低，使壽險保費變少，但健康險保費則因長壽醫療需求增加而提高。

在收入沒有顯著提高且預算有限的前提下，至少應準備年收入10倍的定期壽險保額及20萬元雜費理賠的實支實付醫療險，此外像是癌症、重大傷病、手術津貼等也是可進一步考量的保障險種，現在許多保單也加入外溢機制，鼓勵保戶運動或透過健康管理，享有保費折扣或保障增加的回饋，適度減緩保費調漲的影響。

3.投資組合要符合個人需求：投資組合要符合個人理財目標，而長期的理財目標因有足夠的準備時間來分散市場風險，故要做好資產配置，透過不同的投資工具平衡市場波動，避免在疫情下嚴重虧損。

過去1年因疫情紓困需要，造成貨幣政策極度寬鬆，因此股市在帳面上的收穫頗豐，很多人有動輒10%以上甚至翻倍獲利，但有多少人真正落袋為安？投資組合應符合個人的條件及需求，依照理財規畫的程序按部就班、努力實踐，切忌在市場大好時臨時改變策略，將過多的資金投入，若再次發生去年3月疫情爆發初期的熔斷恐慌，怕不易全身而退。

有句話說：「活著才能見證歷史。」祈望我們在這波衝擊過後還能穩健前行，在健康及理財規畫也能回首笑看。

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