食品創新將帶來3投資機會

【撰文：貝托奇（Bruno Bertocci）】

人口增長、城市化、全球飲食變得更加西化，以及不斷變化的消費需求，讓人類在生產食品過程中遇到更多挑戰。且如今氣候變化的影響正以倍速增加，全世界必須在更少土地和不穩定的氣候條件下，生產更多營養豐富的食物。這些情況將迫使全球糧食和農業系統發生前所未有的轉變，投資機會也應運而生。

隨著環境退化帶來的重大農業挑戰，迫使人類勢必得創造另一個新的食品系統以因應，繼而帶動食品創新。而這種轉變與「第四次工業革命」相似，且對一些長期投資人來說，糧食和農業有一些特點將強化其投資吸引力。

首先，最重要的一點是：食物是必需品。隨著人口成長和城市化，食物需求會持續強勁成長。其次是不斷變化的需求模式會加劇供給複雜性，收入和人口結構的增長意味著產生更多挑剔的食客。第3，則是監管壁壘只會日益提高，這也將促使產業進行改變與創新，否則易被市場淘汰。

我們認為，這種轉變為關注永續發展的長期投資人提供了橫跨3大領域的投資機會：永續生產和消費、智慧農業及土地使用監測，以及供應鏈改革。總體而言，我們估計，到2030年這3個細分市場的價值將至少達到7,000億美元，較2018年的約1,350億美元大幅提高，各個投資機會詳述如下：

機會1》永續生產與消費 帶動植物性飲食風潮

建立一個健康、永續的糧食系統，以滿足不斷增長的全球人口和城市化人口的營養需求，並改善小土地擁有者的生計，同時創造愈來愈多的投資契機，是食品創新的最終目標。目前在西方世界國家發現在食品創新上，出現一些新趨勢，是我們不得不關注的，其中一個就是：植物性蛋白飲食成年輕消費者新寵兒。

隨著消費者的口味轉向更具環保意識的選擇，植物性替代品已在市場中崛起。根據Impossible Foods的一項調查顯示，在美國，約一半的千禧世代每月至少食用1次植物性肉類，而嬰兒潮世代的這一比率只有20%。

我們估計，未來10年植物性蛋白飲食市場的年均增長率將達到28%。另一項調查指出，到2040年，傳統肉類供給將較2025年減少超過33%，取而代之的則是人造肉及新的素食肉類替代品，其在2025～2040年間的年複合成長率分別達41%與9%（詳見圖2），顯示歐美帶起的植物性肉類風潮未來將持續，帶動食品業的變革。我們相信，相關公司將受惠於植物性飲食風潮，長期發展潛力不容小覷。

機會2》智慧農業 可改善食品生產效率

當然，植物性替代品並不是減少食品供應鏈碳排放的唯一途徑。如今有愈來愈多的企業正在順應人們對更多氣候友善型飲食的偏愛，而隨著新興市場的收入和人口逐漸增加，全球肉類消費將會增長，因此相關企業必須利用諸多工具及創新科技，才能滿足這一巨大需求，例如精準農業和灌溉技術可提高農民的決策能力，利用科技的力量來優化耕作方式，減少整個生產過程的低效率。

我們進一步預期，在不久的未來可望看到，相關企業可能綜合利用無人機、感測器、衛星、機器人和大資料分析技術以提高傳統耕作的效率，降低資源密集度。

機會3》供應鏈改革 線上平台、自動化興起

此外，技術成本下降使企業能進行更多創新，例如數位服務、線上平台和自動化等，這是整個供應鏈改革的最前沿。新的耕作方式，如高科技溫室和垂直室內設置、碳保持方法和先進的種子等，都將在上游市場區隔發揮更大作用。

從上述可以發現，為何食品創新會吸引愈來愈多投資人關注。首先，永續糧食系統是聯合國永續發展目標的核心，逐漸成為全球主流思維之一。糧食系統的整體表現是以永續性來衡量，是企業、農民和消費者互動的結果。我們相信，解決碳足跡、永續性、土壤品質、水和空氣汙染以及廢物問題將很快成為主流議題。

其次則是長期成長機會。隨著收入增加和人口結構變化，我們看到消費者行為發生了結構性變化——城市饕客將品味、新體驗及健康視為重要考慮因素。與此同時，政府正在加強監管，以改善營養問題。因此，食品創新的公司，如健康類的公司，預期可以看到最快速的成長。

第3則是多元化。食品創新主題提供跨越不同類別、地區和產業的多元化收益，能讓投資人掌握長期趨勢脈動。（本文作者為瑞銀資產管理全球永續股票研究團隊主管）