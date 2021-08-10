各國減碳工作仍待加速落實

【撰文：林正峰】

在近年非常受到重視的ESG（環境保護、社會責任與公司治理）投資趨勢中，涉及的議題相當多，各方意見與觀點也不一定一致，但有一項是普遍受到多國重視，且在全球範圍內算是較有共識的主軸，就是人類文明產物造成對氣候變遷的影響。其中影響最深者，莫過於溫室氣體的排放。

工業革命之後，地表溫度不斷上升，被認為與人類文明產生的溫室氣體息息相關，因此，在2015年所達成的《巴黎協定》，為了幫地球降溫，或者說，至少先讓溫度上升的速度不要過快，因此設定出的重要目標之一是：限制全球氣溫的上漲，在本世紀結束前必須低於攝氏2度。

如何達到這個目標？就是減少碳排放，近年來已有不少上市公司紛紛投入推動減少碳排放的行列，希望達成碳中和、淨零排放，或甚至更激進的負碳排等挑戰。而全球知名的金融指數編製公司MSCI（明晟），也根據此目標，針對MSCI ACWI IMI指數裡的上市公司，設計了MSCI淨零追蹤指標（MSCI Net-Zero Tracker）。

MSCI ACWI IMI指數含括全球9,300多家上市公司，可表彰全球99%的股票市值，可見其代表性，如果這些大公司都能率先達到淨零目標，對於阻止氣候暖化將帶來巨大效果。

那麼，現在的狀況如何呢？其實不容樂觀。根據MSCI於5月的報告，為達成《巴黎協定》，時間所剩不多了，若以2050年之前，要先達到控制氣溫上升在攝氏1.5度的初步目標，那麼，這些上市公司必須限制其溫室氣體（二氧化碳當量）的直接排放總量必須設限在614億噸，但以目前每年約110億噸的排放量，差不多再過5年多，這個可排放總量額度就會用光。

不容樂觀的是，MSCI這項指數所含括的上市公司，在2019年的直接碳排總量是113億噸，2020年降至103億噸，年減幅度約9%，但這僅是因新冠肺炎病毒帶來的全球大流行疫情，所造成的較大減幅，2021年預估又會上升到109億噸，雖仍比2019年略低，但卻高於2020年。也就是說，降低碳排的減速努力，成果仍然有限。

不過，也不能完全抹煞企業在這方面的努力，因為以全球經濟與生產規模，過去10年來是持續擴張的，但上市企業碳排量卻能維持平穩，2013年時，上市企業碳排量109億噸，跟2021年的預估值相當，顯示至少有先達成近乎零增長的基礎目標。

再以產業來區分，產生大量碳排的產業，以能源業、公共事業與原物料排名前3（以噸／百萬美元營收為排序依據）。

另外，在這份報告中也提醒，許多公司所交出的碳排報告，只列出其中的一部分，而非全貌。譬如有些公司提出的碳排報告，跟MSCI所做出的估計，幾無差異，有些公司則差距懸殊，主要差別通常在於是否有納入間接碳排的統計。

以生活與醫療用品巨擘寶僑（P&G），以及半導體設備大廠艾司摩爾（ASML.US）來說，提出過去1年的碳排放報告，被MSCI認定是100%統計完全，但歐洲的飛機製造商空中巴士（Airbus），被MSCI認為所交出的碳排報告僅有MSCI預估的3%，差距在於未納入範圍3，也就是產業鏈的上下游廠商所排放的量。而知名的汽車電池與電動車廠商比亞迪，也被MSCI認定，所交出的碳排報告僅有MSCI預估的16%，同樣是未納入範圍3廠商的排放量。

這也是致力於ESG企業應該要更花心思注意的，正如同注重上下游產業鏈的勞工權益一般，上下游產業鏈所產生的碳排，往往是帳面數字統計上最容易被忽視的，譬如能源業，產業鏈的間接碳排量，就是直接碳排量的數倍之多。

我們只有1個地球，形勢不容樂觀。如果說，目前比前幾年稍微好一點的發展，是美國重新回到了《巴黎協定》，以美國與美國企業在全球經濟的領導地位，這或許能使減碳工作加速被落實。