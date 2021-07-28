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百元油價可能重現江湖！惡性通膨夢魘恐將再起

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：朱紀中】

原物料價格衝高後開始回檔！被中國政府點名修理的鐵礦砂，半個月不到價格重挫19%；有電動車需求刺激、被高盛稱為「新石油」的銅期貨價下跌10%。可是國際油價卻持續攀高，過去1年大漲81%的西德州原油、近1個月再漲18%，儘管不時傳出美國和伊朗一旦重啟談判，將讓市場供給大增、造成油價大跌，不過這個潛在利空完全無法撼動油價漲勢。

油價能逆勢走高，主因歐美旅遊業重啟，航空公司運量拉升，搭配夏天用油旺季將屆，石油需求正逐步墊高；不僅如此，從供給面看，去年油價暴跌，美國頁岩油商破產數大增，鑽油井數目減少，產能因此被壓抑。

目前美國每日原油生產量停滯在2018年10月的水準，比高峰時少掉近15%。隨著油價回到每桶70美元以上，按理，頁岩油商應會積極擴產，但近期一些大型石油公司卻因承受股東要求減碳壓力，被迫賣出頁岩油田。部分石油交易商因此預測，面對減碳風潮，美國頁岩油產能將不易擴增，供需一旦失調，百元油價將可能重現江湖！這個預測一旦成真，惡性通膨夢魘恐將再起，必須小心！

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