亞洲ESG發展有望後來居上

【撰文：鄭杰】

ESG投資近年來蔚為風潮，成為投資市場的顯學，但時至今日仍有許多人對於ESG投資不明就裡，質疑ESG是否只是行銷包裝的新名詞，投資人憑什麼需要重視ESG投資？哪一個區域又具備最佳的ESG投資機會與發展潛力？

「因為長期來說，（ESG投資）會帶給投資人更好的報酬。」宏利投信固定收益部副總經理劉佳雨回應。

劉佳雨接受《Smart智富》月刊專訪時指出，ESG看似是這幾年來才流行起來的名詞，但其實若將ESG分別拆開來看：E（Environment，環境保護）、S（Social，社會責任）和G（Governance，公司治理），都並非新概念，例如公司治理一直都是各國主管機關、機構投資人重視的；而環境保護其實很早就開始引起社會注意，只是在《巴黎協定》之後訂定了更明確的目標以及時程；社會責任則包括勞工權益、童工議題、性別平等等內容，這些都已是倡議多年的議題。

但為何近年來ESG才廣受重視？劉佳雨指出原因之一，已有實證顯示若是一家公司能將這3件要素都落實，不僅有利整體社會，公司的財務表現、長期股價也的確都會更優異。

事實上，根據倫敦商學院教授艾德曼斯（Alex Edmans）所做的報告，財星雜誌（Fortune）評價的美國百大最佳雇主，從1984年統計至2011年，25年年化股價表現，會優於整體指數2.3%～3.8%，長期勝出效果顯著。

劉佳雨認為，箇中理由不難推敲，例如若是一家公司重視環境保護，則會更加重視資源應用，最終反映至成本自然也會是正面反饋。

亞洲機構法人跟進歐美

對ESG要求日益提高

綜觀全球ESG的發展，歐洲無疑走在最前端，其次則是美國，而亞洲企業在ESG都相對落後於全球其他市場。劉佳雨解釋，ESG發展多半是要在市場成熟至一定階段之後，才會開始關注非財務指標發展，並且需要時間等待才能見到成果，但亞洲多數區塊都為新興市場，因此在這些議題上面發展相對落後。

劉佳雨以ESG中最常被量化的「G（公司治理）」為例，研究顯示，董事會成員中女性比率愈高的話，企業財務表現跟營運表現都會更好。但是根據勤業眾信的報告，全球企業董事會中女性平均占比是16.9%，但亞洲僅只有9.3%，顯示亞洲與全球水準仍有一段不小差距（詳見圖1）。

其他如老化議題，亞洲雖相對歐美年輕，但老化速度卻是非常快的，例如過去，美國、瑞典、法國等歐美國家，都花了69年至115年不等的時間才由高齡化社會進入高齡社會；但亞洲國家，如越南、泰國、日本、中國等，預估只要19年至25年不等的時間就會邁入高齡社會，凸顯亞洲快速老化問題的嚴峻。如何因應快速老化的社會與勞動力，也是亞洲企業亟需學習面對的問題。

劉佳雨解讀，雖然亞洲在ESG發展落後，但是就正面態度來看，代表後進者反而有很大的改善空間以及發展潛力，特別是現在亞洲機構法人跟進歐美法人態度，對ESG要求程度提高，更有助於促進亞洲企業重視ESG，進一步改善、升級，因此他看好比起全球其他地區，亞洲市場具備更大的ESG投資機會與發展潛力。

可參考UN PRI評等

避開「漂綠」產品

在ESG投資成為國內外主管機關、資產管理公司的共識之後，這幾年來標榜ESG概念的相關理財、投資商品大量冒出，在這廣泛且眾多的ESG產品中，卻難保當中沒有「漂綠」產品，也就是僅是為了迎合市場，打著永續投資招牌，但實際操作上卻違反永續投資精神的投資商品。該如何挑選出貨真價實而非漂綠的ESG商品，成為投資人的一大課題。

雖然各國主管機關都陸續針對ESG投資商品逐步訂出規範，但劉佳雨坦言，現階段ESG產品仍缺乏一致、通用的分析衡量標準，一般投資人的確難以深入完整拆解ESG投資產品的內涵，也不容易確認產品是否漂綠。

因此他建議，目前對於投資人來說，在選擇投資商品時，可以先從發行公司著手，也就是說選擇在永續投資上的努力受到國際認同的資產管理公司，因為這樣至少代表整個公司對於ESG投資非常重視，那麼這樣的公司所發行的ESG投資商品漂綠的可能性就會比較低。

而聯合國責任投資原則（UN PRI）的評級就是可供投資人參考的標準，參與的簽署機構會由聯合國責任投資原則組織對於ESG相關項目進行評級，其中A＋是最優等級，能獲得此評級就代表這家機構（資產管理公司、資產擁有人）在ESG方面的表現獲得最高肯定。

除此之外，UN PRI在2020年更在參與評核的超過2,400家機構中選出了36家入列責任投資領袖組，代表它們在ESG投資上面的落實。劉佳雨建議投資人若想避開漂綠產品，在統一標準未落實之前，不妨參考以上的第三方評比來選擇理想的ESG投資商品。