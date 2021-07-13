用長照＋信託 減輕晚年負擔

【採訪、整理：林竹】

長期照顧（以下簡稱長照），是退休金以外，很多人退休後最感焦慮與不安的一件事。為填補民眾對長照的需求缺口，政府在2017年實施「長照2.0」，建立「社區整體照護模式」，讓民眾在街頭巷尾都能找到長照服務據點並獲得協助。

然而大多數民眾仍不了解「長照2.0」相關內容與申請模式，根據衛福部統計到2020年9月為止，長照2.0服務涵蓋率約為53％，顯示還有近一半有需求者未申請長照2.0服務。

如果國人熟悉度高、使用頻繁的金融機構——銀行，也能成為提供長照諮詢的據點，或許就能加速長照2.0的普及，進而減輕國人負擔！

在台灣擁有最多營業據點的合作金庫商業銀行，在2020年將全台270間分行打造為「社區長照情報站」，安排分行理專與襄理參與中華民國家庭照顧者關懷總會（以下簡稱家總）規畫的長照課程，跟來分行的民眾分享政府與民間的照顧資源，是全台首家安排長照專業課程訓練的金控集團；截至今年3月為止，已有逾2,000人次完訓。合作金庫商業銀行是如何從金融服務，跨界升級為客戶的長照服務專員呢？《Smart智富》月刊特別專訪合庫金控暨合作金庫商業銀行董事長雷仲達，分享跨界服務的動機與做法。

《Smart智富》月刊記者問（以下簡稱「問」）：分行化身為「社區長照情報站」的動機是什麼？

合作金庫商業銀行董事長雷仲達答（以下簡稱「答」）：合作金庫商業銀行是歷史悠久的銀行，在這個金融業數位化、Bank 2.0到4.0的時代，數位帶來創新，但人與人之間的互動，才是有溫度的服務。

長期照顧與退休資產規畫，是高齡少子化社會下很多人都關心的話題。以我自己為例，上一代父母都已90幾歲，他們有長照的需求；而我們也觀察到，很多下一代為了照顧父母，只好中年離職。雖然政府已推動長照2.0，想協助平衡這兩代人的需求，但知道的人、使用的人還是太少，因此我們就想運用分行據點的優勢，代為宣揚相關資訊。

所以從2020年開始，就安排分行的理專、襄理利用週末參與家總規畫的課程，內容包含政府長照服務體系認識、長照地理地圖及長照4包錢線上試算系統等。分行遍布全台，課程不僅說明中央長照政策，也帶入地方政府的作為，希望讓理專了解在地的長照資源。

這些課程內容，也間接幫助他們自己與家人，像我們有位理專原先正在考量是否要將長輩送往長照機構，但他上完這個課程後，進一步個別找家總協助，使用了長照中心服務，搭配照顧服務協助長輩復能，最後他放下了心中擔憂，繼續安心上班。

問：除了長照資訊，還提供什麼與高齡退休規畫有關的服務嗎？

答：像是保險、基金、信用卡等，都是民眾做退休規畫的工具，但我們更重視信託能配置、規畫資產的特性，它是退休理財規畫最後一步，也能守護老後經濟安全，不輕易被他人詐騙或被侵占資產。

很多人都以為，信託只有高資產族才適用，而且費用很高、配置很不方便，其實信託是普羅大眾都能使用的工具，以高齡者及身心障礙者財產信託來說，30萬元銀行就能承作，相關契約內容都可依高齡長輩的需求量身訂做，簽約手續費、信託管理費與修約手續費也透明揭露，真的沒有想像中的難接觸。

此外，我們也跟外部異業結盟，例如跟安養、醫療、長照機構連結，轉介民眾安排居家照顧、醫療接送，或安排入住安養機構等；另外我們也協助安養機構業者規畫、興建養生宅，結合高齡長輩安養信託，讓他們能放心入住，獲得適合的照顧與服務。

我相信，結合長照服務與信託規畫能協助民眾以較安穩的心態面對高齡的變化，過著更有溫度與尊嚴的老後人生。