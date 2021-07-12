用葛林布雷公式 挖低價好股

【撰文：呂郁青】

選股會是你的困擾嗎？獲利成長的好公司，當你發現時，股價是不是都已經漲到買不下手了？你是不是在想，如果能找到獲利成長，股價又很便宜的公司該有多好？《投資家日報》總監孫慶龍表示，投資大師喬伊．葛林布雷（Joel Greenblatt）有一個平均年賺40%的神奇公式，套用在台股也可以讓你找到，平均年賺40%的標的。

葛林布雷是誰？他是美國哥倫比亞商學院的教授，同時也是戈坦資本投資（Gotham Capital）的創辦人，該公司成立於1985年，之後的20年間，每年平均報酬率達40%，竟然比股神巴菲特（Warren Buffett）的績效還高！

以稅前淨利為計算基礎 更能貼近公司營運狀況

葛林布雷著作有3本暢銷書籍，《你也可以成為股市天才（You Can Be a Stock Market Genius）》、《超越大盤的獲利公式（The Little Book That Beats the Market）》，以及《不買飆股，年均獲利40%（The Big Secret for the Small Investor）》。

葛林布雷在書中分享，能創造出驚人報酬率的原因，完全歸功一個神奇的財務公式，該公式就是透過盈餘報酬率，加上資本報酬率的評量與計算，將美國逾3,500家的企業，統整出一個排行榜，排名愈前面的公司，愈具有投資價值。

孫慶龍解釋，葛林布雷神奇公式（詳見圖1）使投資人能以低於平均的價格，買進獲利高於平均水平的公司，而且該公式不只美股可以使用，台股也同樣可以。

孫慶龍將葛林布雷公式應用在台股的時間已經超過8年，他每季都會透過葛林布雷神奇公式篩選出最「物超所值」的50檔股票，並且從中選出自己熟悉的標的。

「用葛林布雷神奇公式選股，大大縮小我的選股池！」孫慶龍指出。他這些年來透過葛林布雷神奇公式所找到的獲利標的不勝枚舉，例如：捷迅（2643）2年獲利220%、國巨（2327）3個月賺84%、普萊德（6263）16個月賺58%、可成（2474）6個月獲利64.2%、勤誠（8210）6個月賺55.73%等。而葛林布雷神奇公式的使用步驟如下：

步驟1》算出盈餘報酬率

孫慶龍對葛林布雷神奇公式運用在台股非常有心得，他解釋，葛林布雷神奇公式的第1個要件——盈餘報酬率的計算方式，是將稅前淨利除以企業價值（Enterprise Value）。為何用稅前淨利呢？這是因為考量到每家企業的稅率不盡相同，所以該公式在比較企業盈餘時，一律採用稅前淨利，會比較公平。

應用在台股上，孫慶龍還做了些許調整，他將葛林布雷原先使用的前1年企業稅前淨利，改成近4季的總和，可以更貼近目前公司的營運狀況，這種情況在每年下半年會最為明顯。舉例來說，2021年第3季季報出來後，孫慶龍的近1年定義會是2020年第4季加上2021年前3季的稅前淨利，它會比用2020年全年的稅前淨利，更貼近目前公司營運的狀況。

至於企業價值，葛林布雷神奇公式對它的計算方式為：市值＋長期負債－現金。有了稅前淨利再除以企業價值，便能得出「盈餘報酬率」。

孫慶龍說明，盈餘報酬率與股東權益報酬率（ROE）的概念有點相似，差別就在於分子的部分：前者是稅前、後者是稅後，而分母的部分，前者除了市值之外，還多加了長期負債，並且扣除現金，更能呈現一家公司資本運用的完整面貌。

步驟2》算出資本報酬率

使用盈餘報酬率計算所有上市櫃公司的排名後，僅完成第一步，因為葛林布雷神奇公式還必須考慮資本報酬率的排名。

根據葛林布雷的定義，資本報酬率的計算方式，是把稅前淨利÷（淨營運資本＋淨固定資產），而淨營運資本的計算方式是「流動資產」減去「現金」與「長期投資」後所得，而淨固定資產則是「不動產、廠房及設備」的總額。

孫慶龍指出，葛林布雷對於資本報酬率的概念，有點類似投資人所熟悉的總資產報酬率（ROA）。不過，相較於ROA涵蓋公司所有資產，葛林布雷神奇公式，在資產的認定上拿掉了現金與長期投資，用意應該是為了更聚焦在本業活動的資產上。

步驟3》加總盈餘報酬率與資本報酬率的名次後再排名

完成了盈餘報酬率與資本報酬率的排名後，最後一個步驟就是將兩者的排名的名次相加，合計數值愈小的公司，總排名就愈前面；合計數值愈大的公司，總排名就愈後面。兩者相加的排序，才算是潛力股！

為什麼要把兩個排名相加後，再次排名呢？孫慶龍解釋，假設一個學校有1,500位學生參加學測考試，雖然英文成績有英文的排名、數學成績有數學的排名，但是，就實務的經驗不難發現，英文考得好的學生，數學不一定考得好。為了完整呈現每一位學生「全方位學習」的成果，將兩項成績的排名相加後，得出最後的總排名，作為評比的標準才比較公平。

孫慶龍舉例，英文排名第1名的學生，假如數學排名滑落到第100名，最後的總排名，依然會落後給英文與數學都排名在第50名的學生，因為前者的兩個名次加起來是101名，後者的的兩個名次加起來是100名，100名排在101名的前面。

在正常的情況下，「高獲利」與「低股價」本不應該在同一邊的天平上，但是，透過葛林布雷神奇公式，根據財報與股價的排名比較，即能快速篩選出符合「有獲利，股價又在相對低基期（市值）」的標的，自然可以大幅提高投資的勝率。

孫慶龍利用葛林布雷神奇公式，讓他可以快速找到目前台股超過1,700家上市櫃公司中，哪些高獲利的股票是被市場忽略甚至是被低估的？

舉例來說，貨攬股的捷迅在2018年年底至2019年有連續幾季，就是孫慶龍透過葛林布雷神奇公式所篩選出來的前段班企業。

捷迅從2018年第4季到2021年第1季，單季每股盈餘（EPS）分別繳出0.92元、0.55元、0.75元、1.55元、1.75元、1.1元、1.9元、2.06元、2.07元與1.6元，但是股價卻非常低迷，從2019年以來，曾經有一段很長的時間，股價都徘徊在30元到40元之間。

找出排序名單後 再從3因素過濾標的

孫慶龍覺得捷迅的股價被低估，總有一天市場會發現他的價值。因此，孫慶龍在2019年約3月至4月以均價31元買進，並且在2021年6月以91元與100.5元分批賣出，加上現金股利，報酬率達220%（詳見圖2）。今年2021年第1季財報出來後，孫慶龍照例也做了一次綜合排名，選出葛林布雷神奇公式的前50名公司（詳見表1）：

雖然葛林布雷會分散買進的數檔，以便透過平均風險來獲利，但是，孫慶龍的方法則是依照50檔名單中，再挑選出他所熟悉、分析後覺得目前價位夠低的安全標的。

2021年第1季透過葛林布雷神奇公式所選出的50檔股票，孫龍慶對第16名的瀚宇博（5469）、第38名的可成，以及45名的伸興（1558）特別有興趣。瀚宇博是印刷電路板大廠、可成是全球金屬機殼的龍頭廠商、伸興則是全球裁縫機的龍頭。以下將以瀚宇博為例，說明孫慶龍看好的3個因素：

因素1》低本益比

瀚宇博近4季的EPS分別為1.48元、1.69元、2.44元與1.7元，合計達7.31元，如果以6月11日收盤價45.15元計算，本益比僅為6.17倍。

不過，比較美中不足的地方是，雖然瀚宇博近2年的EPS都超過6元，但是，盈餘配發率都在36%以下（編按：2019年賺6.05元，現金股利1.67元，盈餘配發率27.7%；2020年賺6.15元，現金股利2.2元，盈餘配發率35.8%），顯示瀚宇博的資金需求仍然大。

因素2》低股價淨值比

隨著企業獲利快速跳升，瀚宇博的每股淨值也跟著水漲船高，一路從2020年第2季的44.46元，上升到第3季的45.43元、第4季的54.12元，以及2021年第1季的57.21元，如果以6月11日收盤價45.15元計算，股價淨值比僅0.78倍。

因素3》將繼續受惠於產業成長的趨勢

瀚宇博是全球最大的NB用印刷電路板的供應商，近幾年積極分散產品線，跨足到伺服器、網通、工業電腦、遊戲機與軍規產品等領域。從2020年的營收比重來看，以NB為主的PC市場，占比仍然高達45%到48%，其次是網通的15%、伺服器約10%與遊戲機的6%到8%。由於下游PC產品決定了瀚宇博將近5成的營收數據，因此，全球PC產業的好與壞，將關鍵影響公司營運的起伏。

根據市調機構IDC的統計，2021年第1季全球PC的出貨量達到8,398萬台，不僅較去年同期大增55.2%，與去年第4季傳統旺季的約9,159萬台相比，季減幅度也僅為8.3%，創下2012年以來最小的下降幅度，顯示進入2021年的全球PC產業，已經出現「淡季不淡」效應。孫慶龍評估，未來可望「旺季更旺」，因此很有潛力，成為他的候選股。

孫慶龍表示，台灣上市櫃公司超過1,700家，如果一家一家研究後再找出潛力股，會非常費工，可是，透過葛林布雷神奇公式，只要財報一出來，就能透過Excel表格，快速計算出排名，並且找出獲利相對優異、股價相對低估的公司，就可以幫助投資人縮小選股池，對投資來說事半功倍，投資人也可以試著自己計算看看，找出自己的潛力好股票。