用葛林布雷公式 挖低價好股

【撰文:呂郁青】

選股會是你的困擾嗎?獲利成長的好公司,當你發現時,股價是不是都已經漲到買不下手了?你是不是在想,如果能找到獲利成長,股價又很便宜的公司該有多好?《投資家日報》總監孫慶龍表示,投資大師喬伊.葛林布雷(Joel Greenblatt)有一個平均年賺40%的神奇公式,套用在台股也可以讓你找到,平均年賺40%的標的。

葛林布雷是誰?他是美國哥倫比亞商學院的教授,同時也是戈坦資本投資(Gotham Capital)的創辦人,該公司成立於1985年,之後的20年間,每年平均報酬率達40%,竟然比股神巴菲特(Warren Buffett)的績效還高!

以稅前淨利為計算基礎 更能貼近公司營運狀況

葛林布雷著作有3本暢銷書籍,《你也可以成為股市天才(You Can Be a Stock Market Genius)》、《超越大盤的獲利公式(The Little Book That Beats the Market)》,以及《不買飆股,年均獲利40%(The Big Secret for the Small Investor)》。

葛林布雷在書中分享,能創造出驚人報酬率的原因,完全歸功一個神奇的財務公式,該公式就是透過盈餘報酬率,加上資本報酬率的評量與計算,將美國逾3,500家的企業,統整出一個排行榜,排名愈前面的公司,愈具有投資價值。

孫慶龍解釋,葛林布雷神奇公式(詳見圖1)使投資人能以低於平均的價格,買進獲利高於平均水平的公司,而且該公式不只美股可以使用,台股也同樣可以。

孫慶龍將葛林布雷公式應用在台股的時間已經超過8年,他每季都會透過葛林布雷神奇公式篩選出最「物超所值」的50檔股票,並且從中選出自己熟悉的標的。

「用葛林布雷神奇公式選股,大大縮小我的選股池!」孫慶龍指出。他這些年來透過葛林布雷神奇公式所找到的獲利標的不勝枚舉,例如:捷迅(2643)2年獲利220%、國巨(2327)3個月賺84%、普萊德(6263)16個月賺58%、可成(2474)6個月獲利64.2%、勤誠(8210)6個月賺55.73%等。而葛林布雷神奇公式的使用步驟如下:

步驟1》算出盈餘報酬率

孫慶龍對葛林布雷神奇公式運用在台股非常有心得,他解釋,葛林布雷神奇公式的第1個要件——盈餘報酬率的計算方式,是將稅前淨利除以企業價值(Enterprise Value)。為何用稅前淨利呢?這是因為考量到每家企業的稅率不盡相同,所以該公式在比較企業盈餘時,一律採用稅前淨利,會比較公平。

應用在台股上,孫慶龍還做了些許調整,他將葛林布雷原先使用的前1年企業稅前淨利,改成近4季的總和,可以更貼近目前公司的營運狀況,這種情況在每年下半年會最為明顯。舉例來說,2021年第3季季報出來後,孫慶龍的近1年定義會是2020年第4季加上2021年前3季的稅前淨利,它會比用2020年全年的稅前淨利,更貼近目前公司營運的狀況。

至於企業價值,葛林布雷神奇公式對它的計算方式為:市值+長期負債-現金。有了稅前淨利再除以企業價值,便能得出「盈餘報酬率」。

孫慶龍說明,盈餘報酬率與股東權益報酬率(ROE)的概念有點相似,差別就在於分子的部分:前者是稅前、後者是稅後,而分母的部分,前者除了市值之外,還多加了長期負債,並且扣除現金,更能呈現一家公司資本運用的完整面貌。

步驟2》算出資本報酬率

使用盈餘報酬率計算所有上市櫃公司的排名後,僅完成第一步,因為葛林布雷神奇公式還必須考慮資本報酬率的排名。

根據葛林布雷的定義,資本報酬率的計算方式,是把稅前淨利÷(淨營運資本+淨固定資產),而淨營運資本的計算方式是「流動資產」減去「現金」與「長期投資」後所得,而淨固定資產則是「不動產、廠房及設備」的總額。

孫慶龍指出,葛林布雷對於資本報酬率的概念,有點類似投資人所熟悉的總資產報酬率(ROA)。不過,相較於ROA涵蓋公司所有資產,葛林布雷神奇公式,在資產的認定上拿掉了現金與長期投資,用意應該是為了更聚焦在本業活動的資產上。

步驟3》加總盈餘報酬率與資本報酬率的名次後再排名

完成了盈餘報酬率與資本報酬率的排名後,最後一個步驟就是將兩者的排名的名次相加,合計數值愈小的公司,總排名就愈前面;合計數值愈大的公司,總排名就愈後面。兩者相加的排序,才算是潛力股!

為什麼要把兩個排名相加後,再次排名呢?孫慶龍解釋,假設一個學校有1,500位學生參加學測考試,雖然英文成績有英文的排名、數學成績有數學的排名,但是,就實務的經驗不難發現,英文考得好的學生,數學不一定考得好。為了完整呈現每一位學生「全方位學習」的成果,將兩項成績的排名相加後,得出最後的總排名,作為評比的標準才比較公平。

孫慶龍舉例,英文排名第1名的學生,假如數學排名滑落到第100名,最後的總排名,依然會落後給英文與數學都排名在第50名的學生,因為前者的兩個名次加起來是101名,後者的的兩個名次加起來是100名,100名排在101名的前面。

在正常的情況下,「高獲利」與「低股價」本不應該在同一邊的天平上,但是,透過葛林布雷神奇公式,根據財報與股價的排名比較,即能快速篩選出符合「有獲利,股價又在相對低基期(市值)」的標的,自然可以大幅提高投資的勝率。

孫慶龍利用葛林布雷神奇公式,讓他可以快速找到目前台股超過1,700家上市櫃公司中,哪些高獲利的股票是被市場忽略甚至是被低估的?

舉例來說,貨攬股的捷迅在2018年年底至2019年有連續幾季,就是孫慶龍透過葛林布雷神奇公式所篩選出來的前段班企業。

捷迅從2018年第4季到2021年第1季,單季每股盈餘(EPS)分別繳出0.92元、0.55元、0.75元、1.55元、1.75元、1.1元、1.9元、2.06元、2.07元與1.6元,但是股價卻非常低迷,從2019年以來,曾經有一段很長的時間,股價都徘徊在30元到40元之間。

找出排序名單後 再從3因素過濾標的

孫慶龍覺得捷迅的股價被低估,總有一天市場會發現他的價值。因此,孫慶龍在2019年約3月至4月以均價31元買進,並且在2021年6月以91元與100.5元分批賣出,加上現金股利,報酬率達220%(詳見圖2)。今年2021年第1季財報出來後,孫慶龍照例也做了一次綜合排名,選出葛林布雷神奇公式的前50名公司(詳見表1):

雖然葛林布雷會分散買進的數檔,以便透過平均風險來獲利,但是,孫慶龍的方法則是依照50檔名單中,再挑選出他所熟悉、分析後覺得目前價位夠低的安全標的。

2021年第1季透過葛林布雷神奇公式所選出的50檔股票,孫龍慶對第16名的瀚宇博(5469)、第38名的可成,以及45名的伸興(1558)特別有興趣。瀚宇博是印刷電路板大廠、可成是全球金屬機殼的龍頭廠商、伸興則是全球裁縫機的龍頭。以下將以瀚宇博為例,說明孫慶龍看好的3個因素:

因素1》低本益比

瀚宇博近4季的EPS分別為1.48元、1.69元、2.44元與1.7元,合計達7.31元,如果以6月11日收盤價45.15元計算,本益比僅為6.17倍。

不過,比較美中不足的地方是,雖然瀚宇博近2年的EPS都超過6元,但是,盈餘配發率都在36%以下(編按:2019年賺6.05元,現金股利1.67元,盈餘配發率27.7%;2020年賺6.15元,現金股利2.2元,盈餘配發率35.8%),顯示瀚宇博的資金需求仍然大。

因素2》低股價淨值比

隨著企業獲利快速跳升,瀚宇博的每股淨值也跟著水漲船高,一路從2020年第2季的44.46元,上升到第3季的45.43元、第4季的54.12元,以及2021年第1季的57.21元,如果以6月11日收盤價45.15元計算,股價淨值比僅0.78倍。

因素3》將繼續受惠於產業成長的趨勢

瀚宇博是全球最大的NB用印刷電路板的供應商,近幾年積極分散產品線,跨足到伺服器、網通、工業電腦、遊戲機與軍規產品等領域。從2020年的營收比重來看,以NB為主的PC市場,占比仍然高達45%到48%,其次是網通的15%、伺服器約10%與遊戲機的6%到8%。由於下游PC產品決定了瀚宇博將近5成的營收數據,因此,全球PC產業的好與壞,將關鍵影響公司營運的起伏。

根據市調機構IDC的統計,2021年第1季全球PC的出貨量達到8,398萬台,不僅較去年同期大增55.2%,與去年第4季傳統旺季的約9,159萬台相比,季減幅度也僅為8.3%,創下2012年以來最小的下降幅度,顯示進入2021年的全球PC產業,已經出現「淡季不淡」效應。孫慶龍評估,未來可望「旺季更旺」,因此很有潛力,成為他的候選股。

孫慶龍表示,台灣上市櫃公司超過1,700家,如果一家一家研究後再找出潛力股,會非常費工,可是,透過葛林布雷神奇公式,只要財報一出來,就能透過Excel表格,快速計算出排名,並且找出獲利相對優異、股價相對低估的公司,就可以幫助投資人縮小選股池,對投資來說事半功倍,投資人也可以試著自己計算看看,找出自己的潛力好股票。