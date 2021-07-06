用3好處說服房東 成功申請租金補貼

【撰文：林帝佑】

租金補貼預計將於8月開跑！原先每年度的租金補貼申請1年只開放1次，自去年開始，改為開放2梯次，第1梯次是當年度的8月、第2梯次則是隔年的1月或2月。

而在今年初的租金補貼申請期間，以提供糾紛調解與法律諮詢為服務項目之一的崔媽媽基金會，收到最多的諮詢案例就是：房東不願意讓房客申請租金補貼。崔媽媽基金會法律服務組組長曹筱筠觀察，最主要的原因，仍然是房東擔心被稅捐單位查稅，進而降低收租的報酬率。

「賺錢繳稅，天經地義」，但政府為了讓租屋市場更透明，2017年頒布的《租賃住宅市場發展及管理條例》，以及今年5月甫修正的《住宅法》等等，其實都有不少針對房東的稅負優惠。

因此，若房東不願意讓你申請租金補貼，你可以試著用以下3項好處來說服房東，若房東同意，雙方都能從中受惠：

好處1》申報租賃所得有優惠

身為房東，可能會想：「不申報租賃所得，有沒有稅負優惠根本沒差。」但是，新北市地政士公會公共關係主委鄭文在表示，這幾年政府積極執行抓逃漏稅，若被查到，房東要付出的代價不僅是補稅，還會被裁處最高為漏稅額2倍至3倍的罰鍰，得不償失。

而一般房東申報租賃所得時，曹筱筠表示，有2種申報方式，一種是「標準費率直接扣除」，房東不需提供任何證明文件，直接以當年度房屋租金收入的43%列為必要費用來申報；另一種是「逐項舉證費用」，採列舉扣除的方式，房東需檢附完整相關憑證，可扣除因租賃而發生的相關費用，如房屋折舊、修理費、地價稅、房屋稅及代管的費用等。

但是，若為「公益出租人」，也就是依照《住宅法》第15條規定，將房屋出租給「接受主管機關租金補貼或其他機關辦理之各項租金補貼者」的房東，將有稅負上的優惠。在5月《住宅法》三讀通過之前，原先每屋、每月的免稅額為1萬元，修法後，免稅額拉高至1萬5,000元。

即每月租金在1萬5,000元以下時，房東根本不用擔心房客申請租金補貼，會造成所得稅增加。即便超過1萬5,000元的免稅額額度，超出部分也可以用43%扣除必要費用進行申報，租賃所得將大幅降低，綜合所得稅額也會明顯下降。

好處2》房屋2大持有稅可減免

除了所得稅方面有優惠之外，地價稅和房屋稅雖為地方稅，但中央統一在《住宅法》和《房屋稅條例》中，也給予公益出租人相對的減免規定。

以地價稅來說，匯康資產管理有限公司副總經理吳懿倫表示，一般用地的地價稅採累進稅率，適用千分之10至千分之55不等，但《住宅法》第16條規定：公益出租人出租房屋之土地，直轄市、縣（市）政府應課徵之地價稅，得按自用住宅用地稅率課徵。即身為公益出租人的房東可適用自用住宅用地稅率千分之2，比起一般用地至少節省5倍的地價稅稅金。

房屋稅部分，依規定，房屋稅稅率依照不同使用項目及戶數而有差異。若為住家用房屋，自住或公益出租人可適用1.2%的最低稅率，但房東若出租給一般房客作為住家用，則視持有戶數適用1.5%～3.6%的稅率。所以，公益出租人和一般房東的房屋稅至少相差0.3個百分點。

好處3》提高收租穩定性

對房東來說，讓符合資格的房客申請領取租金補貼，不僅租金收益影響小，且每年的持有稅成本也能降低，更重要的是，還能提高收租的穩定性。

租金補貼的運作模式，大致上為：申請人提出申請後，由政府在受理期間屆滿後2個月內完成審查，若審查合格，則寄發「租金補貼核定函」予申請人，且自核定函之日所屬月份或次月起，按月核發租金補貼12個月，補助款項會直接匯款至申請人帳戶。

租金補貼依照縣市別和申請人的狀況，每個月補貼金額為2,000元至8,000元不等，雖然補助款項是由申請人領得後再繳交房租，但對房東來說，房客能有穩定、足夠的收入繳租，就能盡量避免空租期或頻繁招租的困擾。吳懿倫建議，房客可以試著與房東溝通，因為租金補貼是「我不付租金，也領不到補貼」，所以房客申請租金補貼是為了更加穩定地付租金，反而對房東有利。