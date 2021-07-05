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錢長在樹上！
【撰文：朱紀中】
從去年3月、4月谷底價漲到今年4月～5月高點，布蘭特原油期貨上漲227%、銅價上漲120%，加拿大銀行商品價格指數（BCPI）則漲了121%。其中，漲幅最可觀的是木材期貨（lumber），按美國那斯達克交易所紀錄，北美木材期貨價格曾飆到每千板呎1,670.5美元。由於北美千禧世代住房需求穩定增長，木材供不應求，預料只要美國新屋開工數維持高檔，從美國到加拿大的森林股將持續受到資金追捧，如同錢長在樹上！
為何木材價格比石油、銅、鐵漲得還凶？供需結構是首要關鍵，全球林地減少、極端氣候摧殘，加上建材市場日漸嚴格的減碳標準，市場對木材的需求因此不見下滑。未來隨著中國碳權交易所即將登場，歐洲又用法規要求輸歐商品必須符合減碳標準，否則廠商就得支付碳稅，這股新興需求預料將讓擁有大片森林的上市公司，可以靠碳權變現、拉抬身價。以上兩股力量相乘，使得林業
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