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群聚打牌遭天罰？婦人筆錄做一半「起乩」員警全看傻

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錢長在樹上！

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：朱紀中】

從去年3月、4月谷底價漲到今年4月～5月高點，布蘭特原油期貨上漲227%、銅價上漲120%，加拿大銀行商品價格指數（BCPI）則漲了121%。其中，漲幅最可觀的是木材期貨（lumber），按美國那斯達克交易所紀錄，北美木材期貨價格曾飆到每千板呎1,670.5美元。由於北美千禧世代住房需求穩定增長，木材供不應求，預料只要美國新屋開工數維持高檔，從美國到加拿大的森林股將持續受到資金追捧，如同錢長在樹上！

為何木材價格比石油、銅、鐵漲得還凶？供需結構是首要關鍵，全球林地減少、極端氣候摧殘，加上建材市場日漸嚴格的減碳標準，市場對木材的需求因此不見下滑。未來隨著中國碳權交易所即將登場，歐洲又用法規要求輸歐商品必須符合減碳標準，否則廠商就得支付碳稅，這股新興需求預料將讓擁有大片森林的上市公司，可以靠碳權變現、拉抬身價。以上兩股力量相乘，使得林業

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從去年3月、4月谷底價漲到今年4月～5月高點，布蘭特原油期貨上漲227%、銅價上漲120%，加拿大銀行商品價格指數（BCPI）則漲了121%（詳見圖1）。其中，漲幅最可觀的是木材期貨（lumber），按美國那斯達克交易所紀錄，北美木材期貨價格曾飆到每千板呎1,670.5美元（詳見圖2）。由於北美千禧世代住房需求穩定增長，木材供不應求，預料只要美國新屋開工數維持高檔，從美國到加拿大的森林股將持續受到資金追捧，如同錢長在樹上！

解析新版「生命表」的2大意義

近年來由於醫療技術進步與公共衛生環境改善，我國死亡率不斷下降，民眾的壽命持續延長。有鑒於此，金管會與保險事業發展中心（簡稱保發中心）修訂新版的壽險業「第6回經驗生命表」，並宣布將於2021年7月1日正式上路。對保險公司而言，生命表的修正會讓保單精算基礎改變，也會影響準備金的計算，因此保險公司必須重新計算保險成本，以提供消費者最有感的保費調整。

高風險職業如何規畫保險？

新冠肺炎疫情對全世界的衝擊不言可喻，對旅遊產業、航空業的影響更是嚴峻，機師、空服員原是令人欣羨的高薪工作，在疫情爆發下，為了收入與家庭，需冒著極大的風險工作，令人感慨與不忍。

投保防疫險必知3重點

5月的台灣已經進入炎熱的夏季，卻面臨疫情肆虐的寒冬，突然暴增的確診人數讓全國陷入恐慌，但也增加民眾對防疫保單的興趣，消費者該如何選擇？

減碳與乾淨空氣需求 將帶來龐大商機

美國總統拜登（Joe Biden）於4月22日召開全球氣候峰會，中國國家主席習近平在與會時重申，將於2030年前實現碳達峰，以及在2060年前實現碳中和的兩大目標；美國則是預定在2030年底前，將美國溫室氣體排放量減低至少一半。美中兩大國對減碳的立場宣示，預示了降低碳排放將會是未來10～30年的重要議題。

善用2指標 美股多空都能賺

以前，當美元貶值時，就會有些國人搶買美國精品、名牌消費品。去年3月中，新冠肺炎在歐美大爆發，導致美元開始走貶，從1美元兌新台幣30.347元，一路貶至今年5月10日來到27.751元。有趣的是，國人在這波搶買的標的，竟然換成了美股！

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