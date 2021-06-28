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解析新版「生命表」的2大意義

聯合新聞網 / Smart智富月刊
圖／小花平台保險+提供
圖／小花平台保險+提供

【撰文：王儷玲】

近年來由於醫療技術進步與公共衛生環境改善，我國死亡率不斷下降，民眾的壽命持續延長。有鑒於此，金管會與保險事業發展中心（簡稱保發中心）修訂新版的壽險業「第6回經驗生命表」，並宣布將於2021年7月1日正式上路。對保險公司而言，生命表的修正會讓保單精算基礎改變，也會影響準備金的計算，因此保險公司必須重新計算保險成本，以提供消費者最有感的保費調整。

目前市場上已有多家保險業者對保費進行試算，壽險商品如定期壽險、終身壽險等，由於身故理賠的機率降低，因此保費調降機率較大；相對的，像是失能扶助險、住院醫療險、重大疾病險或手術險等健康險商品，在預期壽命延長的情況下，業者估計未來民眾所需的醫療成本將逐漸提高，因此保費反而有調升的可能。

除了保費變動，「第6回經驗生命表」對於民眾來說有2大意義。首先，民眾應更重視因壽命延長造成的長壽風險，未來退休金需求將增加，若未趁早開始調整退休理財策略，退休金缺口恐會愈來愈大。想要有適足的退休生活，65歲退休的勞工，最好每月平均準備3萬元～4萬元，考慮長壽風險，退休期間至少應以20年～25年計算，若不加計通膨和其他醫療支出，每個人至少需準備720萬元～1,200萬元退休金。除了政府提供的退休金，建議最好從30歲～35歲開始，每月至少提撥5,000元～8,000元，透過定期定額基金投資或購買投資型保單進行退休理財。

再者，壽命延長後，老年醫療費用將隨之增加，除了平時就會用到的住院醫療費用，不健康餘命可能愈來愈長。根據統計，國人一生長照需求時間約8年～10年，每月長照開銷至少需要4萬元～6萬元，加上照護設備，平均每年長照費用最少60萬元～80萬元，至少需要準備600萬元。建議民眾最好在40歲前開始規畫退休後的醫療保險與長照保險。

為增進民眾基本保險保障，金管將在7月1日建置「保障型保險商品平台」，初期規畫定期壽險、小額終老險以及重大疾病健康險3種商品，目前已有國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、南山人壽及中國人壽等5家保險公司將率先上線，其他公司也會陸續加入。壽險保費最高可節省7成。

建議民眾可以利用此次「第6回經驗生命表」的調整與「保障型保險商品平台」的推出，重新檢視個人退休保障，尤其是針對醫療與長照這些常低估或忽略的部分提早規畫，用更低的成本做好準備。

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