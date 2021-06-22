高風險職業如何規畫保險？

【撰文：吳易燁】

新冠肺炎疫情對全世界的衝擊不言可喻，對旅遊產業、航空業的影響更是嚴峻，機師、空服員原是令人欣羨的高薪工作，在疫情爆發下，為了收入與家庭，需冒著極大的風險工作，令人感慨與不忍。

我曾經在SARS期間擔任過3年的空服員工作，那時值勤需全副武裝，下機後也要自主隔離，很能體會疫情下高風險空勤人員內心的擔憂。

在擔任機師或空服員後，職業等級瞬間升高為第6類，也就是意外險的最高風險等級，基於保險的對價平衡原則，職業等級愈高就要承擔更高的保費才能購買到保障。這類工作性質的人，該用什麼方式規畫保障比較划算且全面呢？

建議在年輕時先幫自己投保終身壽險，還有重大傷病險、癌症險、實支實付型住院醫療險、意外險及意外醫療險等醫療基本保障。而當進入航空業開始服勤後，再善用公司團保自費附加意外團體保險，可節省很多保費。另外，還有投資型保單或定期壽險，在一定額度內可增加自己的壽險保障，這些險種所有職業等級均為相同費率，不會有加費的問題。

一般意外險主要針對意外身故進行理賠，但壽險不論意外身故、疾病身故、自然身故都能賠付，保障範圍更廣，職業等級高的工作者可善加利用。

如果將來收入增加，有更多預算，則可考慮規畫終身醫療險、還本型意外險，這些保單也不會因為職業等級較高而調高保費；目前部分產險公司推出的防疫險，針對疫情提供確診保險金、隔離保險金、還有住院日額給付等，沒有職業類別的差別費率，也是適合空勤人員增加保障的險種。

除了空勤人員外，還有很多職業等級在第4類～第6類的工作者，應該會感嘆自己要花較多的成本才能買到跟別人一樣的保障。其實只要善用各險種的特性適當搭配，還是可以享有合理的費率。第4類職業等級有憲兵、保全人員、交通警察、計程車司機、搬家工人等；第5類則是工作相對辛苦的刑警、救生員、高樓外部清潔工等；第6類危險性更高，例如消防隊員、海巡人員、空勤人員、警務特勤人員等，許多製造業的現場工人，或保家衛國的警消人員，多屬於高風險職業等級，若想用保險防患未然，壽險、基本醫療險及一些定期險，不會依工作性質調高保費，又能真正滿足、照顧到這些族群的擔憂。

就理財規畫角度來看，希望民眾能用最划算的方式做好風險保障，才能有餘裕做下一步的儲蓄、退休規畫，逐步達成理財的配置與目標。（本《Smart智富》月刊專欄作者為國際認證理財規劃顧問（CFP®）、台灣理財規劃產業發展促進會監事）