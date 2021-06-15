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投保防疫險必知3重點

聯合新聞網 / Smart智富月刊
圖／聯合報系資料照片
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【撰文：彭金隆】

5月的台灣已經進入炎熱的夏季，卻面臨疫情肆虐的寒冬，突然暴增的確診人數讓全國陷入恐慌，但也增加民眾對防疫保單的興趣，消費者該如何選擇？

防疫保單並不真的防疫，個人還是要做好充分的預防措施。防疫保單只是一個行銷術語，不是精準的保單名稱，建議消費者在購買防疫保單前，要仔細評估3重點：1.看清楚保單到底保什麼？有提供哪些給付項目？2.了解這些給付的理賠條件，檢視契約條款；3.確認除外不保事項。

因受到法令限制，產、壽險公司提供的給付項目不同。壽險公司設計的防疫保單，只能承作人身相關的醫療與身故給付，保障範圍相對較窄，早期法定傳染病列為除外不賠，但目前醫療險保障皆已涵蓋，加上法定傳染病醫療費用是由政府負擔，能發揮的空間相對有限。相較之下，產險公司推出的防疫商品就不同，產險業依法可承作短年期健康醫療險，還可承作產險給付項目，保障範圍更多元化。最有特色的屬費用損失保險，可將疫情產生的間接或直接費用作為給付項目。「隔離或檢疫補償保險金」就是日前狂賣防疫神單的主要賣點，被保險人不用確診染疫，隔離一樣可享有保障。現在也有產險公司推出疫苗保單，除針對施打疫苗不良反應產生的醫療提供給付，也提供疫苗不良事件費用補償保險金。

再者，要清楚各項防疫給付的條件，保單條款都有嚴謹的定義，保戶要仔細確認，例如「隔離或檢疫補償保險金」，條款上規定必須取得政府發給的「隔離通知書」、「隔離治療通知書」或「檢疫通知書」；「疫苗不良事件費用補償保險金」，何謂疫苗、疫苗接種與疫苗不良事件？每個名詞條款都有規定，一定要先問清楚看明白。

最後是檢視保單除外的規定，例如「法定傳染病隔離費用補償保險金」，同一法定傳染病只會給1次。許多保單也規定，被保險人擅自進入旅遊疫情等級表3級地區、政府封城等管制禁區，或違法接觸法定傳染病患者都是列為除外不賠的情況。防疫險因為具有話題性與時事性，建議可以審慎評估再選擇適合保單，全民做好防疫，天佑台灣！

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