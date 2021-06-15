減碳與乾淨空氣需求 將帶來龐大商機

【撰文：貝托奇（Bruno Bertocci）】

美國總統拜登（Joe Biden）於4月22日召開全球氣候峰會，中國國家主席習近平在與會時重申，將於2030年前實現碳達峰，以及在2060年前實現碳中和的兩大目標；美國則是預定在2030年底前，將美國溫室氣體排放量減低至少一半。美中兩大國對減碳的立場宣示，預示了降低碳排放將會是未來10～30年的重要議題。

在人口擴張及城市化這兩大超級趨勢影響下，不斷提升全球能源的需求，且這些趨勢至少將延續20年；而在過去一個世紀裡，地球平均溫度上升1°C，且預估到2030年，全球人口將增加到85億人（2017年為75億人）；在此發展趨勢下，可預見的是經濟活動會繼續增加，並帶動對能源需求的增長；只是這將持續對地球帶來汙染、造成氣候變遷。

由於乾淨空氣是人類基本需求，加以氣候變遷的威脅與日俱增，這些將驅使人類積極朝更清潔、更高效的能源方向轉變，再加上受惠科技進步，及太陽能、風力和其他清潔能源技術成本下降，這種轉變正在加速。

根據瑞銀資產管理全球投資總監辦公室研究，乾淨空氣和碳減排等主題的商機，在未來20年內可望實現5%～10%的年收益增長，到2040年約需投資60兆美元，這將使得減少碳排放的解決方案提供者，成為此趨勢下的重要受益者。

在2015年通過的《巴黎協定》，被視為是低碳未來的轉捩點，而會中簽署的參與國都同意：

1.將全球氣溫上升限制在2°C以內（進一步努力將氣溫上升限制在1.5°C以內）。

2.盡快限制與減少碳排放。儘管世界各國在減少碳排放方面陸續取得一些進展，但在投資和變革的步伐上仍有改進空間，這也為我們的觀點提供有利支撐，亦即：乾淨空氣是投資者應考慮的長期投資主題。

由於能源消耗和二氧化碳排放量會隨著GDP的增長而跟著上升，自1970年以來全球碳排放量快速增加，尋找可持續的減排方法變得愈來愈緊迫；預期各國將推出更嚴格、更注重環境的標準，以及關注應對氣候變化和改善空氣品質的政策，而這將隨之創造許多投資主題。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據顯示，預估到2060年全球GDP可望翻2倍以上，其中大部分增長將來自新興市場。這意味著，市場對一般能源的總需求，特別是電力需求將快速增長；而為了有效降低碳排放，限制石化燃料（煤、石油、天然氣）的使用是最快方式之一。

由於大氣中的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮和氟化氣體等溫室氣體濃度增加，使得空氣汙染日益嚴重；而城市化發展速度加快造成能源消耗增加，特別是來自新興市場國家的快速發展，使這種情況更為惡化。

煤炭是許多國家用於重要發電的鍋爐燃料，而如今有愈來愈多國家逐步朝可再生能源過渡，以減少煤炭的使用。至於大眾運輸則是原油產品的主要消費者，如今隨著以電池為主要動力來源的電動車（包括純電動車與混和式電動車）的普及化，亦能有助減少化石燃料的消耗，特別是電動汽車將可望在道路運輸減碳方面發揮重要作用。

然而，想從高碳排放化石燃料向乾淨能源完全的轉型，可能需要數十年的時間，所以在此時期，我們將會看到能源／發電廠部門，會逐步使用再生能源，或是採用乾淨空氣的技術方向轉型，且速度也會非常快。目前主要的可再生能源，包括：水力、風力、太陽能、生物能源以及地熱發電等。

儘管目前尚未見到具公正力的國際機構提供明確的乾淨空氣的市場，但我們仍可參考國際能源署的研究數據。根據國際能源署的預期，2019年至2040年間，對於清潔空氣技術、能源效率、可再生能源，以及相關基礎設施，總投資金額將達58兆美元，或是每年2兆7,000億美元，這意味著這些領域的發展前景相當龐大。

在此之中，我們看到幾個產業的發展潛力，包括可再生能源技術中的太陽能和風力發電，以及必要的基礎設施（輸電和配電以及儲能）等。另外，包括電動汽車和混合動力汽車等未來動力新技術等產業，也同樣具有成長潛力。我們預計在未來20年，與這些主題相關的銷售額將穩步增長，且隨著具成本效益的新技術開發以及效率的提升，這一主題應受益於強勁的成長機會。（本《Smart智富》月刊專欄作者為瑞銀資產管理全球永續股票研究團隊主管）