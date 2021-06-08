善用2指標 美股多空都能賺

【撰文：劉萍】

以前，當美元貶值時，就會有些國人搶買美國精品、名牌消費品。去年3月中，新冠肺炎在歐美大爆發，導致美元開始走貶，從1美元兌新台幣30.347元，一路貶至今年5月10日來到27.751元。有趣的是，國人在這波搶買的標的，竟然換成了美股！

不過，美股雖是個充滿想像、擁有多元標的，以及很多優質公司的市場，但對近2年才開戶的新手來說，美股不但是個廣大又陌生的投資場域，而在過去1年S&P 500指數又已經大漲45.5%、道瓊工業平均指數更突破3萬4,000點的歷史新高下，接下來要怎麼操作才能年年豐收呢？

投資美股逾15年的國際認證理財規畫顧問（CFP®）吳盛富，就透過2個關鍵指標，讓他在過去15年，當市場多頭時，穩穩賺進7%～10%的年化報酬率，在市場波動大、甚至股災期間，更有機會彎道超車，大賺30%以上。

為什麼吳盛富的投資布局，不只一次奏效，而是長期持續得「利」呢？「因為市場走勢會循環，而循環模式也會重複，所以只要掌握到這一點，預先布局報酬表現會最好的資產，投資勝率就很大！」吳盛富解釋。而從回測長達20年的市場數據中，他找到2個關鍵指標─利率與美元，最能讓他預判市場循環變化，以掌握得「利」先機。

指標1、利率，可預判市場循環的變化

關於利率，根據吳盛富的研究與歸納，當美國的經濟表現好，繼而開始趨熱時，Fed就會開始調升利率，以便讓市場降溫；反之，當美國的經濟開始衰退，Fed就會透過降息，以便讓資金流回市場。

然而，Fed以利率政策引導市場後，市場何時會對政策做出反映？「完全就顯現在美國政府長天期公債殖利率的走勢上！」吳盛富說。在諸多公債殖利率中，最能代表利率政策與市場表現的就是美國10年期公債殖利率，而他從此一指標的長期走勢觀察到反覆循環的階段為：復甦期→成熟期→衰退期。

吳盛富的第2個發現是，對應美國10年期公債殖利率的循環階段，股債等資產的報酬表現各有不同。例如：從復甦期到成熟期，普通股、特別股、投資等級債，以及新興市場債會持續走多，是可長抱的風險型（或稱進攻型）資產；當殖利率要進入衰退期時，就只有美國政府長天期公債是唯一的避險資產，「更出人意外的是，當市場崩盤時，公債會大漲，而且漲得比股票還兇！」

以最近一波的循環為例，2017年新興市場風暴過後開始復甦，國際資金從美國10年期公債退出，並且轉進股票等資產，導致公債殖利率快速上升；在2019年8月～9月間，吳盛富見到美國10年期公債殖利率在震盪中走升，代表美股過熱，使得投資風險升高，於是他將逾8成的股票資產了結獲利，同時全數轉進美國10年期公債。

2020年3月，新冠肺炎引發股災，他超前部署重壓的美國10年期公債大漲逾30%，因此就全數出清先賺一波，並且隨即轉進股價超跌的標普500指數ETF、波克夏，以及特別股（例如：FFC）等進攻型資產，到2020年年底，全年累積報酬率超過70%！

指標2、美元，可研判全球市場強弱

由於美元是全球金融市場首選的避險貨幣，因此，當美元指數走強時，代表市場風險提高，投資人會買進美元避險，繼而造成全球市場震盪，甚至引發崩盤。根據吳盛富的研究，過去40年來，有3次美元急升引發市場重大的波動，分別是1986年的石油危機、1997年的亞洲金融風暴，以及2015年的新興市場風暴。

一旦風暴過後，市場風險降低，投資人就會賣出美元，轉進股匯市，以及原物料等相關商品或主要生產國的股市，「當美元弱勢時，是萬物都漲！」吳盛富指出。在全球，尤其是台灣在內的新興市場，其股匯市，以及石油、鐵礦砂等原物料商品都會齊揚，「這市況會持續到Fed開始改變政策，要引導美元走強為止。」

於是，當美元由強轉弱時，吳盛富就會開始布局台股、新興市場國家股市的ETF等標的，勝率就會很大！

近期最典型的例子，就是去年3月中疫情爆發後至今年5月17日止，美元指數從102點一路走弱到90.2點，同期間，布蘭特原油則從每桶28.89美元，飆升至每桶69.48美元，漲幅高達140.5%，而代表新興市場表現的iShares安碩MSCI亞洲新興市場指數ETF，其淨值則從52.26美元走揚到88.47美元，漲幅也有68.5%，報酬相當驚人。

吳盛富以實證經驗指出，透過利率、美元2個關鍵指標，可預判市場變化，特別是2021年下半年疫情過後的市場走向，就能預先布局勝率最高的標的，經2~3年完整市場循環，資產翻倍非難事。更重要的是，循環會重複，投資獲利也就跟著重複！