哪些族群適合買類全委保單？

【撰文：林竹】

今年4月有一種保單大熱賣，踢下了利變型保單，成為保險市場最新霸主，保險公司每收到的10元新契約保費中，就有6元來自於它，它就是投資型保單！

儲蓄險退燒 類全委保單成新寵兒

根據中華民國人壽保險商業同業公會及保險公司統計，2021年4月壽險業新契約保費約860億元，其中投資型保單預估約510億元，占比近6成，創2008年金融海嘯以來新高；統計今年前4月，投資型保單新契約保費收入已破新台幣2,000億元，也創下歷史同期新高。

國立政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆指出，投資型保單熱賣，主要是2020年壽險「七一新制」實施後，金管會調降保單責任準備金利率（詳見名詞解釋），使得儲蓄險成絕響，而低利率也使得利變型保單銷售放緩，可兼顧保費收入與投資的投資型保單，遂成為市場主流。

而在眾多投資型保單中，又以類全委保單賣得最嚇嚇叫。有業者統計，類全委保單占投資型保單銷售比率約有8成以上。只要類全委保單賣得好，保險公司的業績排名就能大幅成長，各家保險公司無不努力推出相關商品搶占市場，而近來業者有志一同地吹起了「愛台風」、「新趨勢」浪潮。

所謂「愛台風」，指的是類全委保單的投資連結帳戶，投資標的鎖定台股市場，多以台股基金、元大台灣50（0050）等ETF為主。

至於「新趨勢」則是投資連結帳戶，結合時下投資界話題正熱的ESG（環境、社會、公司治理）、5G或AI，把這些最夯的題材都列入投資帳戶的範圍裡。

對此風潮，彭金隆認為，類全委帳戶本就是客製化、專業的操作，投信公司通常會視市場主流與民眾關切度，不斷推陳出新，因為上述投資議題的市場表現正佳，免不了會被投信公司與保險公司相中。但是，也正因為搭上台股熱潮，日前有保險公司推出以台股基金為投資主要標的的類全委保單，過度熱銷而成為市場焦點，引來主管機關關切。

由投信公司代操 適合2類族群投保

不過，回到消費者的角度，還是要從自身需求，選擇合適的商品才最恰當。到底誰適合買類全委保單，買類全委保單時又該注意什麼事項呢？

1.沒時間研究投資的人：類全委保單是保戶自選保單連結的投資帳戶，但將投資的主控權，完全交付給受託的投信公司，由其依據帳戶設定的投資標的與進出場條件，進行投資操作，與傳統投資型保單選擇標的、買進賣出均由保戶決策的方式不同，較適合沒有太多時間研究市場，或是不熟悉投資理財的保戶選擇。

2.想兼顧保障與投資的人：另一種適合投保的，就是想同時兼顧保障與投資理財的族群，例如想有被動現金流與保障的準退休族，或是預算少，但有保障與資產累積需求的年輕人。

類全委保單因為有變額萬能壽險功能，因此能以較低的保險成本，投保壽險保額，還能隨需求調整保額高低，加上有的保單設計提減撥回機制、享加值給付金等功能，也就是提供被動現金流且透過機制鼓勵保戶長期持有。

這種「懶人理財法」固然單純，但要提醒的是，類全委保單帳戶投資績效為保戶自負盈虧，也就是雖由投信公司做投資，最終盈虧仍由保戶概括承受，這一點一定要先釐清。

其次，在費用上，類全委保單除了用來支付保險公司管銷成本的保費費用、每月100元的帳戶管理費之外，有的保單還有解約費，也就是在投保特定年期內解約，就會被酌收解約費。

彭金隆認為，投資型保單是被金管會高度監理的險種，連65歲以上買投資型保單，都被規定需全程錄音錄影。基本上，保險公司在銷售DM、條款都會載明相關費率，消費者在投保時，務必要一項項問清楚，知道什麼時候會被收哪些費用。

「當然，保險公司的業務員也要主動跟客戶說明清楚，兩造進行透明的雙向溝通，才能降低後續的糾紛與誤解。」彭金隆說道。

最後，彭金隆強調，投資型保單是多樣化功能的總合，若是風險承受度相對較低的族群，就不太適合買這種保單，投保前一定要看清楚自己的需求與風險接受度，再決定是否要投保。

加值給付金並非以現金方式給付

加值給付金是指保險公司不多跟保戶收費，額外給付予保戶的錢，是投資型保單特有的回饋機制。當保戶投保符合特定條件後，保險公司即額外發給保戶，通常會配置到投資型保單的投資標的內。

舉例說明：小蘭投保了一張類全委投資型保單，該保單條款載明，保戶投保後第6年起，每年享有0.5%的加值給付金回饋，其計算公式為：

加值給付金＝保單帳戶價值×給付率

◎保單帳戶價值：通常指特定時間之帳戶淨值，例如每保單週年日往前算12個月，每月最後一個資產評價日之帳戶價值平均值

◎給付率：各家保險公司規定不一，約在0.3%～0.5%之間

最後要提醒，通常加值給付金不採現金發放，而是投入類全委保單中，與投資帳戶相同幣別的貨幣帳戶；但若選擇的是無壽險保障的年金，年金給付開始日前以現金方式給付，年金給付開始日後，則不給付加值給付金。