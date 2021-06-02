掌握3關鍵 年領百萬股利

【整理：黃嫈琪】

達成財富自由、提前退休，是許多上班族渴求的目標；但是投入大把資金在股市彷彿在賭博，又擔心自己缺乏過人的能力，無法獲得優秀的投資績效，於是索性認為自己與財富自由目標無緣。

跟許多散戶一樣，剛開始都在殺進殺出的工程師徐世鑫（部落格版主棒喬飛），投資多年後才承認自己沒有賺價差的能力。但他沒放棄財富自由的夢想，他發現股市長期向上，於是建立一組穩定領取被動收入的存股組合，做好財務規畫，果然順利達到年領百萬目標，並在45歲提前退休。

在最新出版的《傻多存股法：小工程師存出百萬股利組合，45歲提前退休》一書中，徐世鑫不僅完整披露他自學投資、自我修正，以及成功達標的歷程，為了讓許多和他都是白手起家的投資散戶少走冤枉路，徐世鑫特從自己的投資心法中，歸納出3大重點關鍵：「本業收入＋選股＋時間」。

本業收入》不斷轉職 累積投資資金

徐世鑫特別強調，有資金才能買股票，普通人的資金來源自然就是「本業收入」；如果本業收入能夠愈來愈高，自然就能投入愈來愈多的資金，買到更多的股票。

像他剛畢業的時候因為沒有一技之長，喜歡每天騎摩托車到處玩，所以找了一間摩托車行應徵黑手；當下老闆拒絕了他，因為老闆認為徐世鑫不是會來這種行業當學徒的人。

於是徐世鑫便去參加政府的職業訓練學習電腦網路，靠著職業訓練轉介，順利得到了第一份工作——無線基地台測試人員。接下來接連轉職，先後在小公司當MIS（Management Information System）工程師、在台北市光華商場做負責組裝和維修的工程師。隨著個人電腦蓬勃發展，他一路轉職到上市公司台達電（2308），再到技嘉（2376），27歲時，進入後來待最久的仁寶（2324）。

雖一路轉職，但專業不停累積，徐世鑫的本業收入愈換愈高，從一開始年收入不到50萬元，逐漸提升到超過100萬元，讓他得以有持續的資金投入股票。

選股》分散投資 建立高殖利率存股組合

徐世鑫指出，他最初想存股的目的就是為了當股東長期領股利；不過，要是存錯股，不僅領不到股利，還有可能血本無歸，所以「選股」一定得挑選擁有獲利能力的公司。

剛開始他專門找殖利率高且經營穩健的股票來存，例如我曾任職過的台達電、仁寶；天然氣業者大台北（9908）、欣天然（9918）；傳產業的中碳（1723）、中鋼（2002）、台泥（1101）、亞泥（1102）；電信股中華電（2412）和台灣大（3045）；食品股卜蜂（1215）、大成（1210）、大統益（1232）等，當時很輕易就能買到殖利率5%以上的股票。

2014年開始因為股利累積遠遠不如預期，他發現問題出在存股殖利率降低。當時市場利率下降，股價上升；政府的可扣抵稅額愈抽愈多，並且實施股利課徵健保補充費政策，都導致殖利率愈降愈低。

想要提升現金股利，就得調整策略。當時台股已經漲到萬點之上，萬點長期以來被視為台股天花板，他也買得戰戰兢兢。直到2019年進入除權息旺季之際，他發現台股維持萬點上下已有2年，儘管2018年10月曾跌破萬點，卻也很快又成功站回。徐世鑫意識到這個位置應該變成地板了，於是在2019年第3季大盤1萬500點的時候，開始大量買入股票。

由於徐世鑫早期存的股票，股價已漲了一大波，殖利率很難有5%以上。為了降低個股的個別風險並顧及殖利率，他也開始買原本不碰的電子股和金融股，並且採取「買產業不買個股」的原則，選出3大產業：電子代工製造商產業、電子通路及代理商產業、金融業，都是相對成熟，且殖利率也相對高的產業。

時間》隨著年數累積 現金股利愈領愈多

徐世鑫認為，「時間」也是決定存股成敗的關鍵。他表示，剛開始，一年5%的殖利率，當然怎麼看都覺得好少。可是存了10年以上，股票資本增加，開始發現累積領到的股利，也快要把投入的資本領回一半了。只要公司繼續經營賺錢，身為股東就能一直坐享其成。

資金的持續投入和長時間的複利，讓徐世鑫每年領取的股利愈來愈多，他認為這是讓他在財務方面站穩腳步的主因。