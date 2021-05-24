掌握全局的指數化投資

【撰文：駱潤生】

台股近期沸沸揚揚，散戶看似雨露均霑，但據媒體報導指出，台股1,700餘家上市櫃公司，有超過1,200家公司股價輸給大盤，占整體的74%；而有700多家公司去年整年股價不漲反跌，逾40%的上市櫃公司一整年白忙一場。

再看前20大權值股的表現，除了台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）、台達電（2308）這5家公司外，其他15家去年全年度股價表現都輸給大盤，且有一半的公司在過去1年股價是下跌的。

所以散戶若選擇個股投資，去年的績效表現可能有3/4的機會低於投資績效貼近大盤的ETF。或許你會說：所以我只要買進像台積電這樣的大型績優權值股，不就行了嗎？

在這麼做之前，先看看下面的實例。1970年代，美國股票市場有一個非正式的術語——「漂亮50」（Nifty Fifty），它是紐約證交所交易的50家代表性公司，像是麥當勞，可口可樂、IBM、寶麗來（拍立得相機母公司）、柯達等均名列其中，當時投資人大力追捧這50家極具競爭力與成長性的企業，認為只要買進其中1檔個股，就能坐等股價上漲，但在1972年後，「漂亮50」的股價無法再衝高，回不到當初的榮景盛況。

再以囊括美國3,000家最大市值公司的美國羅素3000指數成分股為例，從1980年～2014年，該指數上漲超過73倍，但其中有40%企業市值減少了70%，指數整體報酬主要來自其中7%的菁英企業。

長期只做「一次決策」、「一次重壓」好標的的做法看似容易，但遲早會面對泡沫的破滅，所以最好的方式是買進市場投資組合。

從這些例子可以看出，投資整體市場的投資組合，才能大幅提升抓到寶的機會。而散戶投資人透過指數型共同基金投資整體市場，除了承受的風險相對較低，也有以下的效果：

1.成熟股票市場的參與者大多為專業機構，少數為散戶，市場相對較有效率。

2.納入指數的上市公司時時刻刻受到監管機構嚴格監理，以及媒體的檢視。

3.納入指數的上市公司會汰弱擇強，長期來說總體競爭力較佳。

所以，曾被戲稱為平庸者作為的指數型共同基金，已搖身一變為散戶投資者的優勢。指數型共同基金發明人約翰．柏格（John Bogle）說過：「別在草堆裡找一根針，要把草堆整個買下來。」投資人唯有掌握全局、布局全局，才有機會享受整體市場帶來的合理報酬。