掌握全局的指數化投資

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：駱潤生】

台股近期沸沸揚揚，散戶看似雨露均霑，但據媒體報導指出，台股1,700餘家上市櫃公司，有超過1,200家公司股價輸給大盤，占整體的74%；而有700多家公司去年整年股價不漲反跌，逾40%的上市櫃公司一整年白忙一場。

再看前20大權值股的表現，除了台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）、台達電（2308）這5家公司外，其他15家去年全年度股價表現都輸給大盤，且有一半的公司在過去1年股價是下跌的。

所以散戶若選擇個股投資，去年的績效表現可能有3/4的機會低於投資績效貼近大盤的ETF。或許你會說：所以我只要買進像台積電這樣的大型績優權值股，不就行了嗎？

在這麼做之前，先看看下面的實例。1970年代，美國股票市場有一個非正式的術語——「漂亮50」（Nifty Fifty），它是紐約證交所交易的50家代表性公司，像是麥當勞，可口可樂、IBM、寶麗來（拍立得相機母公司）、柯達等均名列其中，當時投資人大力追捧這50家極具競爭力與成長性的企業，認為只要買進其中1檔個股，就能坐等股價上漲，但在1972年後，「漂亮50」的股價無法再衝高，回不到當初的榮景盛況。

再以囊括美國3,000家最大市值公司的美國羅素3000指數成分股為例，從1980年～2014年，該指數上漲超過73倍，但其中有40%企業市值減少了70%，指數整體報酬主要來自其中7%的菁英企業。

長期只做「一次決策」、「一次重壓」好標的的做法看似容易，但遲早會面對泡沫的破滅，所以最好的方式是買進市場投資組合。

從這些例子可以看出，投資整體市場的投資組合，才能大幅提升抓到寶的機會。而散戶投資人透過指數型共同基金投資整體市場，除了承受的風險相對較低，也有以下的效果：

1.成熟股票市場的參與者大多為專業機構，少數為散戶，市場相對較有效率。

2.納入指數的上市公司時時刻刻受到監管機構嚴格監理，以及媒體的檢視。

3.納入指數的上市公司會汰弱擇強，長期來說總體競爭力較佳。

所以，曾被戲稱為平庸者作為的指數型共同基金，已搖身一變為散戶投資者的優勢。指數型共同基金發明人約翰．柏格（John Bogle）說過：「別在草堆裡找一根針，要把草堆整個買下來。」投資人唯有掌握全局、布局全局，才有機會享受整體市場帶來的合理報酬。

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如果有人問你到底保了幾張保單，很多人應該一時很難回答得出來，更別說清楚講出自己保了什麼內容，但「保單存摺」也許可以很快給我們答案。因為金管會保險局最近在立法院公開表示，預計2年內產險、壽險業將全面發行電子保單，一旦各家保險公司都採用後，接下來就要同步推動保單存摺平台。

美國解封效應 台股Q3恐震盪

「今年全球股市的主旋律，將由美國10年期公債擔綱演出！」統一證券首席策略專家呂忠達表示，只要美國10年期公債殖利率（簡稱公債殖利率）往2%移動，高過台積電（2330）的現金股利殖利率1.66%，外資或許就會棄殺台灣的權值股，轉而把資金移回美國，而這個時間點，很可能出現在今年的6～8月，到時候台股可能要經歷一場大地震後，才能迎接「萬九」的高峰。

中國加強監管 有助降低投資風險

陸股自2月中下旬以來，股價漲跌速度加快、波動度明顯擴大，主要是因年初的股市漲勢，是由共同基金認購及資金行情所推動，而不是由基本面支撐所推升的走勢，波動度自然較大。如今經過一波調整，市場已逐漸回歸理性，股價也更為合理，許多優質公司都已出現好的投資機會，提供投資人逢低布局時機。

用3標準挑出具護城河的企業

編按：從2020年下半年以來，被譽為台股「護國神山」的全球晶圓代工龍頭台積電（2330），一改過去股價穩定的態勢，僅用了大約7個月的時間，股價大漲1倍。許多人紛紛後悔，為何不及早買進這檔極具優勢的股票，如今想要在台股當中找到具備同等優勢的卓越公司又談何容易？

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