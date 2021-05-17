保單電子化讓保險服務更進步

【撰文：彭金隆】

如果有人問你到底保了幾張保單，很多人應該一時很難回答得出來，更別說清楚講出自己保了什麼內容，但「保單存摺」也許可以很快給我們答案。因為金管會保險局最近在立法院公開表示，預計2年內產險、壽險業將全面發行電子保單，一旦各家保險公司都採用後，接下來就要同步推動保單存摺平台。

台灣的壽險、醫療險投保率向來不低，再加上車險、火險等產險保單，一般人手上都有不少保單。但保單種類繁多且法規條款內容也常更動，即便是長年關注保險業發展的我，也很難掌握住詳細的保障內容，更何況一般消費大眾。

目前若要知道所有的保單內容，最基本的方式就是找出封藏的紙本保單，翻開來一一查對，要不然就是一家一家問業務員或打到保險公司詢問，非常不方便。而常見的現象是，很多人買了保單才發現以前曾買過類似商品；也有人買保險只憑感覺與交情，最後買了很多不完全符合自己需求的保單；甚至有人根本忘記有過這張保險，或是保單不見了，平白失去了自己的權利。這些「痛點」，未來在電子保單問世或保單存摺平台成立後，都可能得到很大的改善。

電子保單是一種持有保單的全新方式，它不是給予保戶一疊紙本契約，而是透過存放在第三方認證機構，並進行驗證與歷程紀錄。它的功能除了少紙環保外，透過數位時間戳記可以確保這張電子保單就是你當時買到的保單。如果政策推展順利，當所有保單資料都被數位化，就能建立機制，彙整各家保險公司的投保資料，產出多功能的保單存摺平台。未來這個平台上，可以直接查詢投保於各保險公司的所有保單，或許也能進一步查詢保單的給付條件或標準，精準掌握整體保險狀況，也不用擔心忘記保單或保單遺失，更能確保保險的權益，這將是保險服務的一大進步。

雖然電子保單與保單存摺目前仍處在規畫階段，但我很期待它在正式上路後，功能可以更多元、便利，且在資訊安全及個資保護完備的情況下，透過保單資料的開放，以「開放保險」的運作架構，讓市場產生更多元創新的保戶服務。