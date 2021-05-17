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保單電子化讓保險服務更進步

聯合新聞網 / Smart智富月刊
圖／資料照片
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【撰文：彭金隆】

如果有人問你到底保了幾張保單，很多人應該一時很難回答得出來，更別說清楚講出自己保了什麼內容，但「保單存摺」也許可以很快給我們答案。因為金管會保險局最近在立法院公開表示，預計2年內產險、壽險業將全面發行電子保單，一旦各家保險公司都採用後，接下來就要同步推動保單存摺平台。

台灣的壽險、醫療險投保率向來不低，再加上車險、火險等產險保單，一般人手上都有不少保單。但保單種類繁多且法規條款內容也常更動，即便是長年關注保險業發展的我，也很難掌握住詳細的保障內容，更何況一般消費大眾。

目前若要知道所有的保單內容，最基本的方式就是找出封藏的紙本保單，翻開來一一查對，要不然就是一家一家問業務員或打到保險公司詢問，非常不方便。而常見的現象是，很多人買了保單才發現以前曾買過類似商品；也有人買保險只憑感覺與交情，最後買了很多不完全符合自己需求的保單；甚至有人根本忘記有過這張保險，或是保單不見了，平白失去了自己的權利。這些「痛點」，未來在電子保單問世或保單存摺平台成立後，都可能得到很大的改善。

電子保單是一種持有保單的全新方式，它不是給予保戶一疊紙本契約，而是透過存放在第三方認證機構，並進行驗證與歷程紀錄。它的功能除了少紙環保外，透過數位時間戳記可以確保這張電子保單就是你當時買到的保單。如果政策推展順利，當所有保單資料都被數位化，就能建立機制，彙整各家保險公司的投保資料，產出多功能的保單存摺平台。未來這個平台上，可以直接查詢投保於各保險公司的所有保單，或許也能進一步查詢保單的給付條件或標準，精準掌握整體保險狀況，也不用擔心忘記保單或保單遺失，更能確保保險的權益，這將是保險服務的一大進步。

雖然電子保單與保單存摺目前仍處在規畫階段，但我很期待它在正式上路後，功能可以更多元、便利，且在資訊安全及個資保護完備的情況下，透過保單資料的開放，以「開放保險」的運作架構，讓市場產生更多元創新的保戶服務。

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美國解封效應 台股Q3恐震盪

「今年全球股市的主旋律，將由美國10年期公債擔綱演出！」統一證券首席策略專家呂忠達表示，只要美國10年期公債殖利率（簡稱公債殖利率）往2%移動，高過台積電（2330）的現金股利殖利率1.66%，外資或許就會棄殺台灣的權值股，轉而把資金移回美國，而這個時間點，很可能出現在今年的6～8月，到時候台股可能要經歷一場大地震後，才能迎接「萬九」的高峰。

中國加強監管 有助降低投資風險

陸股自2月中下旬以來，股價漲跌速度加快、波動度明顯擴大，主要是因年初的股市漲勢，是由共同基金認購及資金行情所推動，而不是由基本面支撐所推升的走勢，波動度自然較大。如今經過一波調整，市場已逐漸回歸理性，股價也更為合理，許多優質公司都已出現好的投資機會，提供投資人逢低布局時機。

用3標準挑出具護城河的企業

編按：從2020年下半年以來，被譽為台股「護國神山」的全球晶圓代工龍頭台積電（2330），一改過去股價穩定的態勢，僅用了大約7個月的時間，股價大漲1倍。許多人紛紛後悔，為何不及早買進這檔極具優勢的股票，如今想要在台股當中找到具備同等優勢的卓越公司又談何容易？

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穩定增值勝過暴起暴落 年輕人投資台股最大風險是不知自己在做什麼

據報導，2020年的台股及期貨市場，40歲以下者在新開戶人口中占逾6成、在交易量中則占逾4成，愈來愈多年輕人進入台灣投資市場，覺得買什麼賺什麼、遍地皆黃金，引發金管會主委黃天牧憂心表示：「年輕人投資台股，最大風險是不知自己在做什麼。」

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