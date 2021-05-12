中國加強監管 有助降低投資風險

【撰文：施斌】

陸股自2月中下旬以來，股價漲跌速度加快、波動度明顯擴大，主要是因年初的股市漲勢，是由共同基金認購及資金行情所推動，而不是由基本面支撐所推升的走勢，波動度自然較大。如今經過一波調整，市場已逐漸回歸理性，股價也更為合理，許多優質公司都已出現好的投資機會，提供投資人逢低布局時機。

近期陸續看到中國政府對部分行業，祭出加強監管的措施，包括《反壟斷法》或是課後培訓機構（補教行業）的管理辦法，令市場擔心未來相關政策是否會繼續趨嚴，甚至開放的政策是否會轉向等。

就拿《反壟斷法》來說，其實在中國已行之有年，只是阿里巴巴和騰訊因企業規模過大，對產業發展走向有巨大影響，因此政府有必要制定標準化程序來管理這些平台公司部分的競爭行為。雖然中國政府祭出開罰動作，但同時卻也強調監管對業者是好事，顯見並不是要壓抑這些行業巨頭的發展，而是要避免企業過度龐大帶來負面影響。

《反壟斷法》確實會改變巨頭的商業行為，但不致影響這些企業的競爭優勢及產業生態，所以這些龍頭企業未來的前景仍是看好。我們認為最壞情況已過去，阿里巴巴是首家依《反壟斷法》被處以高額罰款的互聯網巨頭，接下來可能還有其他巨頭也會面臨類似狀況，但預料將不至像阿里巴巴那麼嚴重。只是目前市場對監管問題仍相當敏感，預料這個法令還會影響股市一段時間。

至於課後培訓機構的管理上，中國教育部在今年2月重申要大力整頓校外培訓機構，除了管理、行銷，師資等都有明文規範外，家長預繳的學費也要放在公管帳戶（即信託帳戶），而後再根據實際上課時數，從帳戶中逐筆支付給業者；而業者則是必須繳納風險保證金，藉以保障家長的權益，進一步健全產業的制度。

如今隨著「補習預付金要存在公用帳戶」這個政策上路，勢必會帶來一些改變。以前有許多小型業者需要家長預付金額，用以支付租金及師資費；如今，新的規定將迫使業者需準備足夠的現金以支付固定費用，這會使得體質差的小型補教業者遭到市場淘汰，體質佳的龍頭企業反能受惠，所以監管趨嚴反而更有利大型業者拓展市場。

再回顧去年中國政府政策，重點是以因應疫情挑戰為主；今年則是強調穩定成長、加強監管，降低金融科技等槓桿風險。在其他主要經濟體仍繼續推出刺激政策之際，中國政府卻已在流動性、地產與金融等方面做出極好的控管，甚至比以往更能控制風險，這有助長期的經濟更健康，同時也保留許多推出刺激政策的空間。

從最近2年中國政府開放外資可100%持有保險等金融業，就可看出政府了解到外資對中國產業極具正面幫助，因此預期中國政府對外開放的政策將不會有所改變。

至於中美衝突與半導體晶片短缺等問題，是各界都關切的問題。造成半導體晶片短缺的原因不光是中美衝突，另一原因是5G快速發展帶動半導體需求增加。只是供給面受到疫情影響而致短少，因為去年疫情爆發後，企業當時無法預估經濟將放緩多少，因而相繼減少投資，致使供需出現缺口，預期這個缺口至少還會持續1年。

美國封殺中國的半導體產業，迫使中國廠商必須另找其他供料來源，預期這將帶來龐大需求，所以出口給中國的業者可望因此受惠；目前我便已看到有些供應鏈因此出現超過倍數的成長。

美國對中國半導體產業的制裁短期內雖然會不利中國，但長期來看美國也不一定會受惠，因為美國的封鎖政策將迫使中國自己增加投資，建立並發展自己的半導體設備和技術。固然還要一段時間才可能看到中國半導體技術的成果，不過一旦中國成功打造自己的半導體產業，屆時美國企業不免要面臨衝擊。

陸、港股估值偏低 長線投資人可逢低進場

陸、港股經過這一波整理，估值跟全球股市相比可謂偏低，加上獲利前景明確，對外資來說還是有很強的吸引力。雖然一些漲多的股票估值不算便宜，第2季行情可能還是處於反覆整理的型態，好在目前股市槓桿使用率還是較低，且法人參與度愈來愈高，短期調整後估值回到較合理的水位，仍會吸引長線投資者進場。（本文作者為瑞銀中國精選股票基金經理人）