美國解封效應 台股Q3恐震盪

【撰文：呂郁青】

「今年全球股市的主旋律，將由美國10年期公債擔綱演出！」統一證券首席策略專家呂忠達表示，只要美國10年期公債殖利率（簡稱公債殖利率）往2%移動，高過台積電（2330）的現金股利殖利率1.66%，外資或許就會棄殺台灣的權值股，轉而把資金移回美國，而這個時間點，很可能出現在今年的6～8月，到時候台股可能要經歷一場大地震後，才能迎接「萬九」的高峰。

為何美國10年期公債會深切地影響股市呢？呂忠達解釋，因為它的殖利率被視為「無風險利率」，是「全球資產定價之錨」。公債殖利率的變化，是觀察美國經濟成長與通膨預期的重要窗口，也是股市投資人觀察外資流向的前趨指標。

呂忠達強調，殖利率反映的不是事實，而是「預期」。當景氣可能變好，它就會上升，而殖利率一變化，國際投資人就會提早重新計算各類投資資產的機會成本，導致全球股債市波動。

對於公債殖利率的未來走勢，呂忠達提醒，隨著時序接近6～7月，情勢會愈來愈嚴峻。因為美國拜登政府表示，希望在7月4日美國國慶日前解封，而一旦疫苗施達打率高，達成群體免疫，進而解除封鎖，意味著市場將重啟消費，全球運輸斷鏈會重新復鏈，而過去1年所累積的儲蓄正是消費的養分。當消費開始正向循環，就會帶動經濟成長。

如此一來，呂忠達說，「公債殖利率3月底的高點1.74%就絕對不是天花板！」美國10年期公債殖利率在解封前站上2%，是非常合理的事情。從這個時程表來估算，當7月4日解封日愈接近，公債殖利率就會愈往2%靠近，股市的波動就會加大。

呂忠達表示，全球景氣的確往好的方向發展，包括護國神山台積電的基本面都很好。股市反映基本面成長，的確是要上漲，不過前提是，股市要先經歷過美國10年期公債殖利率所帶來的資金外逃壓力。

2～3月受到公債殖利率上升，使得美元從弱勢開始有走升的趨勢，許多新興市場已經開始預防美元走升太快，恐怕將導致資金外流，例如：巴西、俄羅斯、土耳其都開始升息，其中，土耳其還一次升息8碼，而台灣與韓國也一樣會承受壓力。

呂忠達引用瑞士信貸董事總經理、亞洲區首席經濟分析師陶冬的話，陶冬說：「每一次只要美元急速上升，都是新興市場的災難！」例如：1994年的墨西哥金融風暴、1997年的亞洲金融風暴，還有2008年的全球金融風暴。

但是，呂忠達認為，這次不會那麼嚴重，因為近20年來新興市場的體質已經改善許多，不致於演變成大規模的風暴，至少目前看不出系統性風險，美國聯準會（Fed）目前還看不出有立刻升息的壓力，只要Fed不說要升息，就沒有立即的危險。只是目前公債殖利率走升，資金就會往美國走，雖然不險峻，但是仍然會有壓力，新興市場要多一點戒慎恐懼。

至於近期公債殖利率上升，帶來的通膨憂慮，呂忠達指出，其實那只是「短期」的通膨，一旦造成物價上漲的原因不見，通膨就會跟著消失，而非長期的結構式通膨。再者，目前Fed主席鮑爾（Jerome Powell）提出貨幣政策的「新框架」，將接受通膨目標水準在2%以上，這意味著美國目前的貨幣政策將以就業與經濟復甦為優先。

以此來看，Fed仍沒有立即要升息的壓力，但是，接下來要留意的是拜登政府打算用1兆9,000億美元紓困案，加上2兆3,000億美元的「重建美好生活（Build Back Better）」基礎建設方案的進程，美國政府豪砸數兆美元救市，疫情紓困規格形同打世界大戰！那麼多的資金真的全數撒下去，就有可能改變過去長期的低通膨架構！

呂忠達從國際經濟情勢的推演，回到台股，投資人可以預期，接下來時序愈接近6～7月，台股可能會愈危險。一旦美國10年期公債殖利率來到2%，美國S&P 500指數的殖利率達到1.5%、台積電的現金股利殖利率來到1.66%，國際金融資金就會重新流動，以便做出適當的配置比重。等到1～2個月的資金流動結束後，股市才會又有喘息的機會。

第3季與第4季正好是台股開始「作夢行情」之際，如果明年經濟仍舊是正向，而且股價有了更強烈的成長力道、獲利更高，甚至又歷經前一段股價下跌，就會為股票帶來更高的殖利率，這時候資金就有可能重新回到股市。

只要Fed不調整目前的貨幣政策，呂忠達對於美股與台股還是抱持著樂觀正面的看法，台股上看1萬9,000點也非常合理。可是，中間過程卻會受到美國10年期公債殖利率變化的影響，帶給股市極大的波動，這也是今年投資操作上最關鍵的議題。

至於要選什麼類股呢？呂忠達建議，短期通膨造成的漲價與缺貨是台股目前的主流，可以多留意「景氣循環」投資主題，包括航運、鋼鐵、塑化，以及銅價和農產品價格走高的相關族群。

至於美股，呂忠達認為，可以留意基礎建設的受惠股，以及零售、消費等內需類股，羅素2000指數相對會比費城半導體指數來得強，因此可以從中挑股。