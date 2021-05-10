用3標準挑出具護城河的企業

【撰文：黃嫈琪】

編按：從2020年下半年以來，被譽為台股「護國神山」的全球晶圓代工龍頭台積電（2330），一改過去股價穩定的態勢，僅用了大約7個月的時間，股價大漲1倍。許多人紛紛後悔，為何不及早買進這檔極具優勢的股票，如今想要在台股當中找到具備同等優勢的卓越公司又談何容易？

要找到台積電等級、甚至更加優異的卓越公司，其實放眼美股就能找到不只一檔理想標的。出身於外商科技業、擁有25年美股投資經歷的投資高手林子揚，就長年投資蘋果（代號：AAPL）、威士卡（代號：V）、微軟（代號：MSFT）、萬事達卡（代號：MA）、亞馬遜（代號：AMZN）、阿里巴巴（代號：BABA）……等績優股，核心持股報酬都以倍數計算，他在40歲就已達到財富自由，52歲正式告別職場。他在著作《超級成長股投資法則》當中，仔細分享了他的選股原則；以及如何從對的產業，挑選營收、獲利及股價都可望達成倍數增長的超級成長股。以下為本書精彩摘要：

對股神巴菲特（Warren Buffett）投資風格有巨大影響的成長股大師菲利普．費雪（Philip Fisher）表示過：「找到真正優秀的企業，即使企業處在創立初期，不論市場表現如何都長期持有；對大部分的人來說，這種做法會比買低賣高更有利可圖。」

我在歷經2008年及2010年投資組合的大幅減損和2年多的深入研究，檢討之前犯的錯誤並調整我的投資方式之後，對費雪這項投資策略深表贊同。經過10多年來的確實執行，確立以下的成長股投資原則：

選股》選擇具有強大競爭優勢的企業

選股首要標準是「競爭優勢」，巴菲特及2位成長股大師——小湯瑪士．羅威．普萊斯（Thomas Rowe Price,Jr.）、費雪，都把企業是否具有競爭優勢視為企業過濾標準的第一道門檻；我個人也認為，完全不必浪費時間在沒有強大競爭優勢的企業上。

交易》買進股價必須有安全邊際

即使找到強大的企業，但以過高的股價持有，仍難以獲得好報酬，因此投資人買進前必須檢視3個問題：

1.企業合理的股價是多少錢？

2.目前的市價和同業相比合理嗎？為什麼？

3.目前的股價有安全邊際嗎？

請將這句話隨時牢記在心——「投資最終能有多少的報酬，在你買入股票（當時的價格）時就已經決定了。」

策略》長期持有

我一定會思考，企業在未來的5年、10年、20年後，還會繼續存在嗎？企業的未來長期展望如何？只有聚焦在挑選適合長期持有的標的，才能一起享受企業成長的長期複利。

配置》集中持股獲取超額報酬

知道自己在做什麼，就沒必要分散投資；過度分散會使報酬趨近於大盤，如果想獲得超越大盤的超額報酬，應該只購買在能力圈範圍內、自己有深入產業知識及具備高度判斷能力的企業股票，並且長期持有。把所有心力放在少數的幾檔持股上，對這幾家企業的所有動靜了解得愈透徹，自然愈能增加對投資組合的長期持有信心。

追蹤》勤做功課確保持有最佳投資組合

買進股票前務必勤做功課，根據事實獨立思考判斷、研讀資料，閱讀企業最近5年財報是基本功，資料愈多年愈好。在建立投資組合後，也須持續關注企業動態，包括目前企業現況和當初買進時相比，經營狀況有大幅改變嗎？是否出現具威脅性的競爭者？企業競爭優勢是否受到動搖？

在持有過程中保持追蹤，以確保手中持股為最佳投資組合。一旦在研究思路遇到瓶頸，建議重複研讀經典的投資書籍，從投資大師的智慧中尋得答案。

具備強大競爭優勢的企業，必須通過以下過濾標準：

標準1》企業是否具備競爭優勢

擁有護城河（商業上的持久競爭力）的企業，愈有能力贏過其他競爭對手，投資人可以利用圖1的流程圖來評估企業是否具備競爭優勢。

標準2》企業獲利是否具持續性

我非常同意查理．蒙格（Charlie Munger）說的一句話：「如果一家企業有很差的過往歷史，但卻有很光明的未來，那我們會放棄。」

研究一家企業時，必須檢查它過去至少5年～10年間的表現如何？歷史過往的成績是無法被改變的經營事實，但未來只不過是充滿不確定的想像，有可能不會發生。觀察企業過去的歷史，是為了確認企業擁有「持續盈利」的能力。以美國標準普爾500指數（S&P500）為例，當中的成分股代表著美國前500大市值的優秀企業，會被列入的成分股，除了市值必須達到指數編製企業訂立的標準，企業最近4個連續季度的盈餘總和，以及最近1個季度的盈餘也應該是正值。

歷史上有太多風光上市，前景被一致看好，卻無法盈利的上市企業，最後只好被購併或下市。歷史已經證明，這類連自己都無法養活的企業，如何期待它能替投資人賺錢？

標準3》企業是否具成長性

用幾個問題檢視企業在未來能否還有相當程度的成長：

問題①》這家企業所在的產業的潛在市場有多大？

經營一個成熟已飽和的產業，很難期待有大成長的前景。必須找到普萊斯所謂「成長的沃土」——處在成長週期的產業、為業內最具有成長潛力的企業。

問題②》這家企業未來能拿下多大的市場？

潛在市場有多大？目前滲透率如何？目前的競爭者有哪幾家？是否擁有獨特的競爭力而能在市場上脫穎而出？

問題③》這家企業未來繼續成長的可能性有多高？

營收成長率夠高嗎？還是只能趨近於通貨膨脹的個位數成長？巴菲特說過：「作為投資者，你的目標就應該是用合理的價格，買入一家容易理解的企業的部分股權，那種收益在5年、10年及20年後幾乎肯定會大幅提高的企業。」

問題④》這家企業是一個壟斷式的平台型企業嗎？

這家企業是否具有屬於自己、明顯強大的獨特生態系統？如果答案是肯定的，那麼這家企業就已經證明了它的平台的商業壟斷能力。壟斷式的平台型企業具有自動集客式的能力、能主動吸引客戶上門、不必投入廣告或營銷資金就能自動發揮群聚和網路的效應，並為企業帶來龐大的利潤。

最好的商業經營模式，就是能提供一個壟斷式的平台，不必隨客戶的增加而同比例性的增加資本投資。不但可以具有相對較低的資本投資、取得較高的回報、而且還具備高度的企業業務規模延展性。

目前強大的網際網路科技巨獸們都具有這項特徵。例如Google（母公司為字母

（Alphabet），美股代號：GOOG、GOOGL）只需要開發一段程式代碼，全球幾十億網際網路使用者重複使用的，就是相同的一段程式代碼。

問題⑤》這家企業10年後還會存在嗎？

既然目標是長期持有，投資人必須懂得評估這家企業的長期展望。怎麼評估？先試著找出能生存至少10年以上的企業，再檢視它過去至少10年的財報（愈多年愈好）。為什麼？企業的過往成績是無法被改變的經營事實，能存在10年以上的企業，至少證明它能夠盈利賺錢。只要它能繼續存在20年、30年或50年，繼續賺錢的可能性當然就會更大。

如果你確信它是家好企業，但是經營未達10年，仍請試著找出這家企業現有的歷史資料，愈長愈好、愈多愈好；依照它過往幾年達成的成績，判斷它接下來10年有何前景？10年和20年後會成長成什麼樣貌？還是會就此消失？一家偉大的公司，其商品或服務必能滿足廣大消費者的需求，或者為眾多消費者解決問題。

美國矽谷創投企業凱鵬華盈（Kleiner Perkins Caufield &Byers）創辦人尤金・克萊納（Eugene Kleiner）就說過一句創投界的千古名言：「研發完成後，要確信狗想吃狗食。」若沒有市場的產品終究是沒有用的。亞馬遜（Amazon.com，美股代號：AMZN）的創辦人傑夫・貝佐斯（Jeff Bezos），在2014的年度股東信裡面列出，一項好產品或服務，必須具備以下4大特徵：

1.顧客喜歡它。

2.能夠成長至很大的規模。

3.能帶來堅實的資本報酬。

4.有存續數十年的潛力。

這4大特徵，和我上述所列值得投資的企業過濾標準完全吻合。能滿足這些條件的公司，基本上就值得讓我們列入長期持有的考慮名單。