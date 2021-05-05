用3標準挑出具護城河的企業

【撰文：黃嫈琪】

從2020年下半年以來，被譽為台股「護國神山」的全球晶圓代工龍頭台積電（2330），一改過去股價穩定的態勢，僅用了大約7個月的時間，股價大漲1倍。許多人紛紛後悔，為何不及早買進這檔極具優勢的股票，如今想要在台股當中找到具備同等優勢的卓越公司又談何容易？

要找到台積電等級、甚至更加優異的卓越公司，其實放眼美股就能找到不只一檔理想標的。出身於外商科技業、擁有25年美股投資經歷的投資高手林子揚，就長年投資蘋果（代號：AAPL）、威士卡（代號：V）、微軟（代號：MSFT）、萬事達卡（代號：MA）、亞馬遜（代號：AMZN）、阿里巴巴（代號：BABA）……等績優股，核心持股報酬都以倍數計算，他在40歲就已達到財富自由，52歲正式告別職場。他在最新力作《超級成長股投資法則》當中，仔細分享了他的選股原則；以及如何從對的產業，挑選營收、獲利及股價都可望達成倍數增長的超級成長股。

林子揚的選股原則，深受對股神巴菲特（Warren Buffett）投資風格有巨大影響的成長股大師菲利普．費雪（Philip Fisher），他曾說：「找到真正優秀的企業，即使企業處在創立初期，不論市場表現如何都長期持有；對大部分的人來說，這種做法會比買低賣高更有利可圖。」

林子揚能創造驚人的年化報酬，是因他確實執行與應用成長股投資5大原則：挑選具強大競爭優勢的企業、買在具有安全邊際的價位、值得長期持有、集中持股以獲超額報酬，並且勤做功課確保持有最佳投資組合。其中，要如何挑選具備強大競爭優勢的企業，他採取以下3大過濾標準：

標準1》企業是否具備競爭優勢

擁有護城河（商業上的持久競爭力）的企業，愈有能力贏過其他競爭對手。

標準2》企業獲利是否具持續性

我非常同意查理．蒙格（Charlie Munger）說的一句話：「如果一家企業有很差的過往歷史，但卻有很光明的未來，那我們會放棄。」

研究一家企業時，必須檢查它過去至少5年～10年間的表現如何？歷史過往的成績是無法被改變的經營事實，但未來只不過是充滿不確定的想像，有可能不會發生。觀察企業過去的歷史，是為了確認企業擁有「持續盈利」的能力。以美國標準普爾500指數（S&P 500）為例，當中的成分股代表著美國前500大市值的優秀企業，會被列入的成分股，除了市值必須達到指數編製企業訂立的標準，企業最近4個連續季度的盈餘總和，以及最近1個季度的盈餘也應該是正值。

標準3》企業是否具成長性

用幾個問題檢視企業在未來能否還有相當程度的成長：

問題①》這家企業所在的產業的潛在市場有多大？

經營一個成熟已飽和的產業，很難期待有大成長的前景。必須找到普萊斯所謂「成長的沃土」——處在成長週期的產業、為業內最具有成長潛力的企業。

問題②》這家企業未來能拿下多大的市場？

潛在市場有多大？目前滲透率如何？目前的競爭者有哪幾家？是否擁有獨特的競爭力而能在市場上脫穎而出？

問題③》這家企業未來繼續成長的可能性有多高？

營收成長率夠高嗎？還是只能趨近於通貨膨脹的個位數成長？巴菲特說過：「作為投資者，你的目標就應該是用合理的價格，買入一家容易理解的企業的部分股權，那種收益在5年、10年及20年後幾乎肯定會大幅提高的企業。」

問題④》這家企業是一個壟斷式的平台型企業嗎？

這家企業是否具有屬於自己、明顯強大的獨特生態系統？如果答案是肯定的，那麼這家企業就已經證明了它的平台的商業壟斷能力。壟斷式的平台型企業具有自動集客式的能力、能主動吸引客戶上門、不必投入廣告或營銷資金就能自動發揮群聚和網路的效應，並為企業帶來龐大的利潤。

目前強大的網際網路科技巨獸們都具有這項特徵。例如Google（母公司為字母（Alphabet），美股代號：GOOG、GOOGL）只需要開發一段程式代碼，全球幾十億網際網路使用者重複使用的，就是相同的一段程式代碼。

問題⑤》這家企業10年後還會存在嗎？

既然目標是長期持有，投資人必須懂得評估這家企業的長期展望。怎麼評估？先試著找出能生存至少10年以上的企業，再檢視它過去至少10年的財報（愈多年愈好）。為什麼？企業的過往成績是無法被改變的經營事實，能存在10年以上的企業，至少證明它能夠盈利賺錢。只要它能繼續存在20年、30年或50年，繼續賺錢的可能性當然就會更大。

當一家公司能滿足上述條件，林子揚認為，就值得列入長期持有的候選評估名單了。