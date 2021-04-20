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「保證續保」並不保證費率！

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：彭金隆】

買保險就是買保證，這是一般人買保險常有的感覺，以為保險只要繼續投保，保險費就不會改變。最近有1張熱銷的醫療保險附約，在某個年齡層一下子調高將近2倍的續約保費，立刻在市場上造成話題。許多人才發現原來所謂的保證續保保單，並沒有保證費率！

一般而言，若投保長期保險，因採取平準保費，保險費大多是固定的。但前面提到這種保證續保的保單，大部分都是1年期的短期保險，銷售時為了爭取客戶或是其他行銷上的考量，會在契約中明定「本契約保險期間為1年，保險期間屆滿時，要保人得交付續保保險費，以逐年使本契約繼續有效，本公司不得拒絕續保。」的條文，也就是所謂「保證續保」條款。保單到期時，只要客戶繼續繳交續保保費，保險公司就不能以客戶身體狀況條件變差或任何原因拒絕續保。

因為這種保險本來就是1年1期，在法律關係上，續保保險並不是原本契約的延長，可以視為重新簽訂1張1年期的新約，保險公司只是放棄核保的權利，但既然是新契約，自然可依當時實際的狀況調整保險費，或是以較高年齡費率來收取保費。但常常因為市場競爭或是附約等關係，調整幅度不大，一般人比較沒有感覺，除非像本次案例一下子大幅調整，而且超乎一般人的期待，才會讓媒體注意到這件事情。

其實不是保證續保的保單才會發生爭議，市場非保證續保的定期險，也常常引發糾紛，最常見的是客戶以為保險公司過去每年都同意續保，代表以後一定也要續保，但其實不然，因為契約已經明定保險公司是可以選擇的。還有許多終身醫療保險，雖然現在看起來費率是固定的，但是契約條款裡面還是有保險公司可以定期調整費率的條款，當保險公司依實際經驗損失率達到調整保費之標準時，還是能調整續期保費，只是現在較少有公司敢動用這個條款。

經過這件事情以後，讓更多消費者知道保證續保以及長期健康險，雖然有保證會繼續承保，但並不保證保費不會變動。往後保險公司基於公平待客精神，應充分告知這項保單資訊，只有事先講清楚，才能減少事後衍生的爭議。

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