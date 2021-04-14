從食品創新發掘投資機會

【撰文：麥可．鮑爾汀（Michael Baldinger）】

隨著人口成長、城鎮化，以及消費者飲食習慣的改變，預計到2050年，全球食物的需求成長將高達6成。人類若仍以傳統方式進行糧食生產，將快速消耗地球的資源。為避免情況持續惡化，食品創新的需求因此應運而生，使全球糧食和農業系統發生前所未有的轉變。

這種轉變，其實很類似「第四次工業革命」。因為糧食和農業具有許多特點，而這對長期投資者是具有吸引力的，舉例來說，由於食物是人類的必需品，因此在全球人口增長，以及城市化與消費升級的帶動下，對於食物的需求勢必會持續增加。而隨著各國人民所得提升，人類對食物的挑剔程度也會隨之增加，加上各國政府對食品相關的規範也日趨嚴格，這些改變都將迫使糧食和農業發展的複雜性日增，而這對地球環境也帶來挑戰性。

根據聯合國糧食及農業組織（FAO）的估計，糧食生產占地球土地的近40%，約使用所有淡水資源的70%，也因此造成55%的水土流失。人類是導致土地變化、生物多樣性喪失和溫室氣體排放的主要來源，如何提高對土地的有效利用，降低因為糧食生產系統而對氣候和環境帶來衝擊，已成為人類目前的當務之急。

物流與食品規畫平台有助減少食物浪費

正因如此，一場食品的創新與革命正在進行。所謂食品創新，其實涵蓋整個食品價值鏈，從生產、加工，再到消費和廚餘管理等，都隱含許多創新的機會。

舉例來說，在現有的糧食生產的過程中，如果加入互聯設備、自動拖拉機，甚至牲畜的臉部識別等技術，都可為食品生產帶來創新、提高效能，並大幅提高對土地利用效率，繼而降低對環境的傷害。在國際上，甚至已有不少人跳脫思維框架，提出利用人造肉來取代傳統的肉品等，也都是食品創新的一環。

除此之外，如何減少食物浪費也是受矚目的課題，包括透過食品溯源系統技術、物流與食品規畫平台的設置等，可望提升食材品質，繼而有利於減少食物的浪費。此外，食物外送平台應用程式的快速普及，更是戲劇性改變人類的購買行為與用餐習慣；加上近年來個人化營養的需求快速崛起，更進一步帶動健康意識和綠色意識抬頭。

其實近幾十年來，糧食系統有很大的進步。據聯合國統計，40年來，世界上營養不良的人數減少了近2億人。改善飲食和現代醫學有助於同期全球平均預期壽命的提高。然而，這些進展給地球帶來沉重的代價，像是生物多樣性的縮小、水土流失和水道汙染；而且，每年全球生產的食品中，還有約1/3被浪費在供應鏈上。

此外，肥胖和飲食相關的非傳染性疾病，例如第二型糖尿病的病例正在上升，且呈現年輕化趨勢。另外，根據世界衛生組織（WHO）估計，不健康的飲食在全球導致約1/5的死亡率；不安全的糧食和營養不良的問題仍威脅著許多人，而且目前約有5億戶小農處在貧困的環境中。

藉永續高科技解決方案提高農業產量和營收

面對各式各樣的威脅，我們認為整個糧食的生產過程必須有系統性與革命性的變革；就在這樣的變革中，亦創造許多新的投資機會。

讓我們看個例子，就更能知道糧食創新所帶來的效益。以美國愛科（AGCO）公司為例，作為全球第3大的農業機械設計、製造的領導品牌，近幾年便努力在農業生產過程中進行創新改進，比如為全球農業生產者提供永續高科技的解決方案，協助農業持續發展，包括提供數位化的農耕產品開放平台，協助農民利用數位化的技術，取得最佳的農耕管理，繼而提高產量和營收能力。

又例如，在提供飼養雞隻的創新設備中，愛科致力打造解決方案以減輕動物壓力，並大幅度地提高動物生活環境的舒適度，同時保護動物的健康並自然生長。

透過這些解決方案，可以幫助農民獲得事半功倍的成效；也因此帶動企業獲利增長，進而激勵股價的表現，這也是食品創新所帶來的新投資價值之所在。

糧食需求日益增加，雖帶來糧食革命的急迫性，但另一方面危機也是轉機，改革同時也創造機會。我們相信將可持續從中發掘投資機會。（本文作者為瑞銀資產管理永續與影響力投資團隊主管）