用4招選股 安穩領配息收入

【整理：周明欣】

工程師背景出身、從大學就開始投身股市的股魚（筆名），在41歲便達成「財務獨立，及早退休」的目標。他最擅長的是財報分析選股，認為只要利用像股東權益報酬率（ROE）、營業利益率等基本財務指標，就能找到好的存股標的。利用這套方法，讓他常常能夠領先大盤找出優質潛力股，且將之搭配成適當的投資組合，不用每天看盤，就能有穩定的獲利，投資至今年化報酬率約有13%～19%。

而股魚也將自己多年來的台股實戰精華寫進《躺著就贏 人生就是不公平：股魚最強存股祕技》一書裡，希望讀者能一起邁入存股的世界，既不需要太多複雜的公式，也不用時時盯盤，就能讓好公司幫自己不停賺錢，達到早日財務自由的目標。

其中，存股成功的關鍵之一，是要存對股。股魚將實戰驗證多年的經驗，歸納成「股魚基礎選股4招」：

第1招》現金股利連續配發10年

當一家公司可連續不間斷地配發10年現金股利，且其發放金額呈現穩定或緩慢成長的狀態，代表公司有長期穩定的賺錢能力。若非掌握關鍵技術，就是在市場上具有一定的地位，才能夠在10年這麼長的經濟循環中，不論景氣熱絡或緊縮都能維持賺錢能力，這樣的公司正是具備能長期存股的基本要素。

第2招》ROE8%以上才及格

股神巴菲特（Warren Buffett）說過，若只能用一個指標選股，他會選用的就是「股東權益報酬率（ROE）」。實務上，台股許多權值股的ROE多落在10%～15%，而適合存股企業的ROE，及格標準是8%，且近5年以上維持增長的為優先選擇標的。

例如做螺帽及螺絲的三星（5007），產品主要用於汽車跟航太市場，客戶及售價較為穩定，且不受景氣干擾，因此不只ROE長期高於12%，營業利益及營業利益率也持續成長。這種利基型的公司，因為同時符合「股利連續18年發放、2010年至2019年ROE大於8%，業績也成長」的條件，便很適合拿來存。

當企業每年都能夠維持8%的ROE增長時，以「72法則」來計算，這筆投資本金用9年（＝72÷8）的時間就可以翻倍。但要注意的是，當手中持股的ROE滑落至低於8%時，就要考慮出清，因為這通常意味著企業的體質轉差，不適合繼續持有。此外，假若ROE數值忽高忽低，代表公司的獲利不甚穩定，也不太適合拿來存股。

第3招》本業收入比率應超過80%

本業收入比率是用來觀察公司本業獲利能力的強弱，數值愈低，表示公司本業的獲利能力愈低；數值愈高，表示公司本業的獲利能力愈強。而我們之所以想要投資「定存股」，追求的就是「穩定」，所以在挑選時，最好是以「公司的本業收入比率超過80%（最好是90%以上）」為基準。這種公司大多專注於本業營運，獲利會較穩健。

第4招》企業經營本質為民生基礎

企業經營若為民生基礎，也就是選擇接近基礎民生需求，最好是跟國營企業有很大關係，甚至是不能倒的公司，就是很好的投資標的，更是長久存股的首選。在股魚長期觀察中，以下4類公司具有不能倒的特性：

1.金融股：金融股可說是國家血脈來源，萬一出事會動搖國本，所以政府一定會出來拯救，例如把出問題的單一機構賣給其他金融業整併，這也使得金融股不容易倒閉，對於存股族來說是一大利多。再加上，金融股多為30元以下的低價股族群，很適合資金不多的小資存股族。

2.電信股：電信股掌握關鍵通訊網絡，原本就是寡占行業，在進入手機世代後更顯重要。例如美國電信股AT&T過去被稱為「孤兒寡母股」，因為該公司被認為大到不能倒，雖是孤兒寡母，但逢低且長期投資這類型股票，這輩子安穩無憂。而在台股中，國內電信龍頭中華電（2412）就與AT&T有相似的優點。

3.民生類股：像是水、電、瓦斯等公司，提供的多為民生必需品，若是缺少會讓大家感到困擾。像是大台北（9908）為提供天然氣的瓦斯公司，營業區域為台北市的精華區（像是信義區、中山區等），住宅密集度高。由於天然氣是民生必需管制品，若倒了大家要回到過去叫瓦斯的日子，會讓生活便利度大幅下降，故其倒閉可能性不大，適合存股族長期持有。

4.數據交換：是指在數據庫規範模式下，讓雙方的資料可相互串聯。例如關貿（6183）是做通關、報稅的數據交換服務，它利用技術將通關業者串聯在一起，讓資訊能夠自動交換。若少了它，政府就無法利用網路收稅。再加上關貿網路公司的大股東正是財政部，持有36%股份，所以它幾乎專接公家機關的案件，故其倒閉的機率也不高，很適合納入定存股選股池。