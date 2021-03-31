疫情後如何搶救退休資產？

【撰文：王儷玲】

近年市場變動大，讓人不安，卻也是為退休理財布局的最好時機。想要搶救退休資產不能等，必須同步調整思維與策略，掌握長期投資的新布局點。

首先，退休理財必須要先改變投資思維，一定要改掉短期投資的習慣，最好是透過定期定額的長期投資策略，讓資金分批進場以降低平均成本。如果能即時掌握投資趨勢，便能透過時間複利的效果累積退休資產，執行退休理財將更加事半功倍。

而決定退休投資績效的關鍵在於資產配置，建議可用人生週期配置觀念，著重長期穩健、保本等策略。

年輕時承受風險的能力較高，可以將投資部位的主力放在增值性較高的股票與積極型基金；隨著年齡漸增，資產配置則應逐漸增加固定收益與債券，將投資目標轉為賺取穩定收益與保值，以維持資產的穩定性。

退休理財，要選擇具有長期投資趨勢的商品，例如：成長型的績優企業股、目標日期基金、目標風險基金、多元資產基金、指數股票型基金（ETF）等，並且要掌握投資趨勢，以便適時轉換標的，注意全球產業趨勢發展，加碼前汰弱留強。

近期因數位科技、高齡化與疫情發展，科技、生技、醫療等產業都仍具有發展潛力，適合長期投資。

台灣近年來在政府年金改革氛圍與新冠肺炎疫情的影響下，有愈來愈多的民眾投入退休理財的行列，不少年輕投資人甚至在2020年3月市場大跌後，開始進入投資市場、逢低布局；至於臨近退休年齡的族群，則更要及早重新審視退休目標，並適時調整儲蓄及投資決策。

目前類定存商品已經不符合退休需求，應將退休本金配置於可以長期穩定增值的工具。例如透過股票或債券產生配息，或是以收取租金的方式創造固定收益現金流，以補貼退休收入。

在面對市場步入新週期時，要能擁有創造新的投資機會的能力。疫情再次提醒我們需要重新審視自己的退休目標，在疫情後的未來10年，資本將會大量重新分配，投資人應伺機進場。

但要提醒大家的是，絕對不要中斷退休投資的計畫，儘管長期投資對於人性而言是一大挑戰，若能搭配定期定額投資策略，並建立「再平衡」機制，執行停利並把握低點再買進，應能協助民眾有效累積退休金，達成退休後財富自由的夢想。（本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）