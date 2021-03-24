朱延平：現在是人生中最開心的時候！

【撰文：許家綸】

朱延平，這個名字幾乎可與「娛樂電影」畫上等號。當導演40年來，朱延平可說是只要醒著就在拍片，別人7年拍1部片，但朱延平1年竟可拍到7部電影！

朱延平回想自己的人生，因年幼時家貧，在當上導演後，為賺錢就拚命接片來拍，竟拍出許多賣座大片，如《小丑》、《好小子》、《大頭兵》、《七匹狼》、《異域》、《新烏龍院》等，還捧紅了許不了、郝劭文等演員，成為國內，甚至是亞洲商業娛樂片導演的第一把交椅。2020年中，他受邀去電影中心作口述歷史時，才想起來自己曾拍過那麼多的電影。

近2年，朱延平開始轉型擔任其他電影的監製，以自己的經驗帶新導演、給予意見，可說是進入傳承階段。而且擔任監製也可以談到不同條件的收入，例如拿乾股或分紅，若票房好，所得甚至可以比擔任導演多。但2018年，68歲的他，為拍片需長時間待在中國，他開始思考：「雖然酬勞是在台灣的5倍，但還需要賺這樣的錢嗎？」

2020年，朱延平「醒著就在拍片」的作息，因新冠肺炎疫情而喊卡。由於許多拍攝工作因疫情而暫時中斷，突然空下來的時間，讓朱延平首次嘗到好好生活、休養身體的全新人生。他更確定自己不想再為了錢那麼辛苦，「人生還有多少半年？寧可享受人生了。」朱延平篤定地說。

朱延平因拍過上百部電影，又交遊廣闊，聚會應酬也就特別多。隨著年紀增長，許多長期合作的好朋友相繼過世，讓他和朋友們更加珍惜還能相聚聊天的時光，尤其疫情過後，能夠恢復聚會，他更是能到就到。從在家庭聚餐、去音樂餐廳聽老歌，或是參加演唱會，即使是遠在台東池上的表演，他也不遠千里去捧場兼相聚，在朱延平個人臉書（Facebook）頁面上，不時出現聚會後的大合照。

由於各種飯局、邀約常常都有他的身影，朱延平笑說，「我現在有個外號叫『飯局哥』，當然也會有『飯局妹』，猜猜是誰？」「對，就是張小燕。」這些大導演、綜藝一姐們就這樣常常相聚互相開玩笑，豐富彼此恍若「退而不休」的生活。

對於新人生，朱延平認為需要有3要件：

要件1》不要負債

「欠錢日子不好過，無債一身輕。」朱延平以親身經驗說，過去2年，他把公司及名下有貸款的房子全處分掉，雖然有的賺、有的賠，但總體仍有餘，便成為他接下來2年的生活預備金，由於原本公司1個月有10幾萬元的基本開銷，現在不用支付，這筆預算就都變成零用錢，他可花用在自己生活上的錢反而變多。

朱延平自承對金錢是秉持著能賺就賺、該花就花的精神，他認為只要不吃喝嫖賭、不被詐騙，手邊的錢都夠用。此外，他用錢還有2個原則是，決不敢亂投資，也不借錢給別人而寧可直接助人。

要件2》有自己的住宅

朱延平自幼家貧，一直都跟母親、妹妹相依為命，住在只有幾坪大的一房學校宿舍，他30歲時雖還沒大學畢業，但已經爭氣當上導演，而且第1部執導的《小丑》熱賣，讓第一影業電影公司老闆黃卓漢直接拿180萬元現金酬勞，請朱延平拍6部片，他人生首次拿到這麼多錢，第1個反應就是馬上把錢全部給媽媽拿去買房子。

自此，家中維持著朱延平拍片賺錢，媽媽、太太打理錢，有餘錢投資就只會選擇房地產的模式。目前與家人居住在信義區挹翠山莊裡的上林苑，是有門禁的獨立區域，估值約有上億元，未來若仍無法拍戲，即使賣房換小一點的房子，兩夫妻餘生花費也都足夠，而且是可以過著時常有交際吃喝的舒適生活。

要件3》備好孩子的生活費

朱延平幫3個小孩都買了儲蓄險保單，繳了20年都已經期滿，現在每個孩子每年可以拿到20多萬元，相當於每個月有2萬元，吃飯溫飽都足夠了。他的小孩分別在英國及美國念書，目前老二快畢業、就剩老么還在念書，等到小孩都畢業後就要自食其力，對要過新人生的他，就沒有重大負擔了。

雖然因疫情緣故，朱延平突然就進入養老人生，意外得適應得極好，「現在是人生中最開心的時候！」朱延平笑說。不過若有戲拍、有錢可賺，也會是他的快樂來源之一，等到大環境好一點、有錢賺、有戲拍的時候他還是會一直拍下去，「拍到想吐，快樂一生！」朱延平雖談的是新人生，但不變的是，人生中仍會充滿朱式樂活笑點。