【撰文：駱潤生】

近期美國華爾街發生一件有趣且轟動全球的大事，GameStop（GME）因被知名放空機構認為實體電玩銷售將走下坡，欲大肆放空，卻被網友逆轉、股價推升，導致放空機構面臨虧損，小蝦米戰勝大鯨魚，蔚為奇觀。

但好景不常，GME股價已從雲端掉落。媒體焦點從小散戶一夕致富的故事，轉變成高檔買進者賠掉畢生積蓄的悲劇：一位荷蘭19歲的大學生在完全不了解GME現況下跟風買進，最後虧損近新台幣30萬元。

自2020年疫情發生以來，全球股市受熱錢推升，與經濟基本面悖離，股市的散戶比重亦顯著增加。據統計，2020年台股新增開戶人數達67萬人，總開戶人數成長至1,124萬人。台灣平均每2人就有1人參與股市投資，而20歲至30歲的年輕人占比為36.1%，等於新開戶的投資人中，有一半是社會新鮮人、小資族或大學生。

證交所近年來積極打造能吸引年輕小資族投資股市的友善環境，往好處想，年輕族群加入資本市場，可望為台股注入新的動能，並緩解投資人高齡化的現象。但有句老話還是要說，投資一定有風險，謹記「3不3要」，切記別被一時利多衝昏頭腦。

「3不」分別是「不要聽信明牌」，通常散戶收到的資訊多已落後一大截，早已反映在股價上；「不要過度自信」，永遠要對市場謙卑，不要認為有過幾次好手氣就是自己的能力強；「不要想賺快錢」，每個人都想像巴菲特（Warren Buffett）一樣的賺錢，但卻不曾擁有巴菲特的耐心。

「3要」則是「要分散投資」，諾貝爾經濟學獎得主馬可維茲（Harry Markowitz）說過，分散投資是「投資中的唯一免費午餐」，要做好低相關性，不同資產類別的資產配置；「要長期投資」，投資大師霍華．馬克斯（Howard Marks）提到，短線交易者認為，如果能以10元買進股票、11元賣出，在24元買回、25元賣出，接著再以39元買回、40元賣出，即算一次成功的操作，但在這檔上漲了30元的股票，只賺了3元；「要低成本」，舉例來說，基金費用率是投資行為中唯一可參考的變數，低周轉率、低費率的基金表現通常較好，因此最好就是買入且持有特定市場所有股票，且不會頻繁換股的指數型基金。

股市的背後是人性，而人性難測，加上社群媒體發達、資金氾濫，也加深了股市的不確定性，我們唯有堅守正確的投資觀念及紀律，才能避免類似GME的故事再次上演。（本文作者為國際認證理財規劃顧問（CFP®））