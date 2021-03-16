台股第2季 汽車類股接棒演出

【撰文：張真卿】

就全球經濟局勢來看，國際貨幣基金組織（IMF）於2021年1月底發布的《世界經濟展望更新》中，將2021年全球經濟成長調升至5.5%，為40年來最佳數字，且預期2022年全球經濟將擴張4.2%。

其中，台灣的股市屢創新高，房地產亦居高不下，帶動民眾財富增加，刺激民間消費。護國神山台積電（2330）在法說會上宣布，2021年資本支出將高達250億～280億美元，帶動周邊產業大幅投資。遠距作業需求暢旺，PC（個人電腦）淡季不淡、Server（伺服器）拉貨回溫，汽車晶片及零組件供應鏈追單強勁，台灣電子產業出口數字亮麗。這些現象均有利經濟成長，台灣將重返30年前的榮景，台灣經濟研究院也上修2021年台灣的GDP成長率為4.3%。

景氣方面，2021年1月國家發展委員會發布2020年12月的景氣概況，綜合判斷分數從11月的30分增至34分，為近10年的最佳表現，而台灣景氣燈號也亮出代表景氣「趨熱」的「黃紅燈」。

雖然，新冠肺炎的變種病毒仍是最大的變數，但是台灣防疫優於其他國家，民眾也學習和疫情共處，消費習性的轉變創造出新的消費模式，線上訂餐加上小規模的聚餐，讓餐飲業有了重生的機會。優質高價位的國內旅遊取代國外旅遊，也讓旅行業有喘息的空間。而從目前景氣領先指標強勁回升看來，應不至於影響這一波景氣向上的走勢。

過去12年來，台灣一直被幸運之神眷顧，從2009年起行動裝置產業引領全球經濟脫離次級房貸風暴的泥沼。從智慧型手機（Smart Phone）、平板電腦（Pad）、真無線藍牙耳機（TWS）到智慧手錶等，都離不開台灣電子零組件和組裝廠EMS（電子專業製造服務）。

2018年，美國前總統川普（Donald Trump）發動美中貿易戰，讓國際貿易量大減，但根據聯合國的報告，台灣竟成為最大受惠國。2020年，疫情造就經濟的蓬勃發展，台系廠商的NB（筆記型電腦）、PC和雲端伺服器成為搶手貨。

2021年是5G第2年，在5G的架構下，AI（人工智慧）、IoT（物聯網）、自駕車、智慧家庭、遠距醫療將蓬勃發展，這些產業都需要IC晶片。台灣半導體最強，台積電引領的護國神山群，支撐台灣經濟更上一層樓。

2020年是相當戲劇性的1年，預期2021年將是最混亂的1年。台灣加權指數在新台幣走強、台積電強勢表態及美股一路創新高的助攻下，從2020年11月2日的最低1萬2,480點一路過關斬將，到了2021年2月18日來到最高點1萬6,517點，短短3個多月大漲4,037點，是難得一見的大行情。股價來到歷史高點，大家都在問台股行情結束了嗎？

要回答這個問題，要從各方面進行考量。在景氣方面，2020年12月的景氣對策訊號燈來到黃紅燈，這是10年來首見，顯示台灣景氣持續加溫。在產業方面，台灣半導體世界第一，電子零組件聚落完整，2021年全球手機和5G相關產品需求暢旺，台灣電子產業業績表現亮麗。在資金方面，新台幣走強，貨幣供給額M1B頻創新高，證券劃撥存款餘額高達2兆6,531億元，創歷史新高，資金行情持續延燒。籌碼方面，由於台股太過火熱，年輕新手積極進場，2020年新開戶人數中，23歲到39歲占60%，近期融資餘額不斷創新高。綜上所述，將樂觀看待2021年農曆年後到3月底電子類股的行情，第2季將由汽車類股接棒演出。

雖說景氣樂觀看待，但各國股市都在高檔且不斷創新高，確實有泡沫的疑慮，其實金融泡沫並不可怕，怕的是泡沫破了，股市出現的系統性風險。2020年景氣下修嚴重，但股市卻一再創新高，主因是各國央行撒錢所造就的資金行情。一旦景氣回升，出現通膨疑慮，央行就會回收資金，將造成景氣往上，股市往下的窘境。

投資人面對2021年上半年，要時時關心央行的貨幣政策。建議積極的投資人，股債配置為7：3；穩健的投資人，股債配置為5：5。如果美國消費者物價指數（CPI）大於2，就表示美國聯準會（Fed）基於通膨的疑慮，將回收資金，這個金融泡沫即將被戳破，此時股債配置為3：7，甚至可以持有最沒報酬率的現金。（本文作者為台中科技大學講師）