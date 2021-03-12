投資中國 聚焦內需消費類股

【撰文：施斌】

作為唯一在2020年實現GDP正成長（達2.3%）的主要經濟體，中國經濟與股市在全球正受到矚目，是各國主要投資機構都不可忽視的投資標的。如今，隨著中國政府新的五年計畫——十四五規畫持續推展，許多新想法、新產業與新公司進到市場後，可望繼續保持中國經濟與股市的活力與進步。

目前市場預期中國今年GDP增速可望超過8%，這將為中國股市後市提供非常有利的環境。中國一直以來都被歸在新興市場類別中，但隨著中國影響力與日俱增，我認為中國很快就會像日本市場一樣，成為個別獨立的資產類別。

中國已是全球第2大經濟體，成長力道依舊強勁，預期在未來的2～3年，中國在全球化工市場的市占率可望擴張到5成，甚至有些產業已經在全球市場享有領導地位。

因此我認為，中國股市會繼續成為每個投資人長期的財務規畫中，非常重要、甚至是必要的一部分，特別是對全球投資者而言。所以對投資人來說，針對中國股市，當前的課題已不是「要不要」投資，而是「何時」投資，及「投資多少」的問題。

從2020年中國的經濟表現來看，可發現中國經濟極具韌性，特別是新冠肺炎疫情爆發後，加速許多技術的變革，且這些變革預料會延續到未來5～10年。

這些結構性的變化，除了由線下轉到線上外，還包括數位化、電動車等。許多產業都出現重大變化，且這些變化還包含許多全新意義，例如從線下轉到線上後，意味著這些企業所覆蓋的市場將會更大。

從長期來看，在未來5年我們將持續高度關注內需消費、醫療保健，和TMT（Technology, Media,Telecom，科技、媒體與電信）產業等，因為我們觀察到這些正是目前發生最大變化的產業，而且還會持續一段很長時間。

在此結構性轉變情況下，我們預估產業龍頭將搶得更多的市場份額，因為在同樣的消費平台上，消費者會更傾向選擇領先品牌。在過去，同一產業內的第1品牌和第2品牌差異或許不大；但如今隨著線上消費的普及和消費升級觀念（傾向選擇品質更佳的商品和服務）普及的驅使下，消費者更樂意選擇第1品牌，其結果就是進一步擴大第1品牌與第2品牌間的差距；而這便意味著現在投資人的投資策略，應更聚焦在產業的領先品牌，亦即產業龍頭上，而非分散標的。

此外，我們還看到中國的TMT領域也發生極大變化。不少中國企業已在部分原本由美國企業所主導的產業中站穩腳跟。甚至在許多領域中，中國企業也已成為全球領導者而非跟隨者，例如行動支付或是金融科技等，這些領域中的中國企業其實多已取得領先地位。

不僅如此，政府的支持亦提供產業發展的空間。由於中國政府高度重視經濟增長，因此制定新的五年計畫，目標是希望人均GDP（從2018年的9,770美元）達到1萬美元，同時亦關注中國經濟未來的優先產業發展。

此外，中國政府還相當重視達成2060年實現碳中和之目標。為了達到此一目標，中國政府已詳細公布未來每個年度的詳細計畫，這就是為什麼現在市場對於電動車和太陽能產業中有高度興趣的原因，且我們認為這是屬於中長期的成長趨勢。

從過去幾次推出五年計畫的結果來看，中國政府的執行成效是很好的，我們樂觀預期這次也會是如此，也認為這些計畫，將會帶動新的想法、新產業以及新的企業進入市場，這些都會為中國股市注入源源不絕的上檔動能。

自從新冠肺炎疫情之後，至今中國境內的消費復甦力道十分強勁，各產業百花齊放。其中，預期今年消費類股獲利成長動能可望超越科技類股，復甦力道可望延續到2022年，且預期2021～2022年，中國企業獲利將出現雙位數成長，增長動能強勁。

儘管很多股票從2020年至今看似漲了許多，但若是看整體股市平均漲幅，也仍在過去的平均值之內，這代表縱然有一些股票短期上漲不少，但還有許多板塊並沒有漲很多，整體估值仍然合理。所以我認為，整體市場並沒有過熱的疑慮，仍然存在很多投資機會。

因此建議投資人應該要繼續投資，不要輕易獲利了結，並聚焦於品質夠好、但估值沒有過熱的公司，因為長期來看，中國的投資潛力仍然很大。（本文作者為瑞銀中國精選股票基金經理人）