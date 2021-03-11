新型態平台讓理賠申請更便利

【撰文：林竹】

根據保險事業發展中心的統計指出，2019年每位台灣民眾平均投保3.16張醫療險，可說是投保率高的保單之一；但民眾若手上同時持有多家保險公司的保單，申請理賠時，必須一家家個別申請，投保的家數愈多，愈顯麻煩與奔波。保戶疲累之餘不免感嘆，「若能只向其中一家保險公司申請，其他家保單資料同步更新、申辦，該有多好？」

保戶的心聲，保險產官界聽到了。2020年7月1日在金管會與中華民國人壽保險商業同業公會（以下簡稱「壽險公會」）整合下，推出「保全／理賠聯盟鏈」試辦服務，2021年1月1日則正式開始啟動。

「保全／理賠聯盟鏈」的作用是，只要保戶在首家保險公司提出申請，且同意透過「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平台」，將個人的資料通知其他參與「保全／理賠聯盟鏈」的保險公司，就能同步完成申請動作，達到單一申請、文件共通的目的。

依據壽險公會統計至2021年1月底的數據指出，目前共有國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽等16家壽險公司，以及國泰產險、富邦產險2家產險公司加入聯盟鏈。保全業務平均每月轉送2,700件、理賠業務平均每月轉送3,900件，聯盟鏈運作順暢，保戶不必再分別向多家保險公司申請，省時省力。

國泰人壽理賠部協理吳方興表示，「保全／理賠聯盟鏈」有「保全」與「理賠」2大服務。

保全服務是當保戶的姓名、身分證字號、統一編號、地址及電子郵件信箱等個人基本資料變更，或想改變保險金給付方式等契約內容，需向保險公司提變更申請；理賠服務則是保戶發生疾病或意外時，向保險公司申請理賠保險金給付。

這2者業務屬性不同，在聯盟鏈的申請條件上，有些許差異。例如，保全聯盟鏈的申請者限保單的要保人，而理賠聯盟鏈的申請者限保單的被保險人本人，但透過「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平台」推播通知其他保險公司一併辦理的技術與流程都相同。

在實際申請上，吳方興舉例指出，若是國泰人壽保戶，可透過負責自己保單的國泰保險業務員，在其平板電腦上提出申請，只要符合聯盟鏈轉送條件，且簽署「理賠申請轉送暨個資蒐集同意書」，保險公司就會透過「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平台」將理賠申請內容、診斷書與收據的影像檔，轉傳送給平台上有合作的保險公司。

保全／理賠聯盟鏈可為保戶省下時間，提早1～2天獲得理賠給付。但壽險公會與吳方興也提醒，保戶須預先注意以下4件事：

1.首家申請的保險公司只處理資料轉送，不過問其他保險公司的理賠進度：舉例來說，若保戶同時投保ABC 3家保險公司的醫療險，後因疾病住院向A保險公司提出理賠申請，且同意使用「理賠聯盟鏈」服務，授權A保險公司將資料轉送給B、C公司。A公司只會在轉送成功後，以簡訊告知保戶轉送成功，B、C公司會不會理賠，理賠進度到什麼階段，A公司都無法代為查詢，保戶需親自詢問B、C公司。

2.首家保險公司無法代保戶取消或變更申請：同以上述例子來說，若透過A保險公司申請理賠聯盟鏈，保戶想取消申請或變更資料，必須直接找B、C保險公司申請，A保險公司也無法代為處理。已經轉送出去的案件，若保戶後續補充理賠資料給A保險公司，或B、C保險公司要保戶補繳交其他理賠紙本資料，A保險公司都無法轉送，保戶必須另外個別提供。

另外，雖然理賠聯盟鏈有轉送理賠內容的功能，但是大多數的保險公司僅接受保戶持該公司的有效保單申請，不接受保戶持其他保險公司的保單來申請。

3.理賠金額影響理賠速度：若醫療險或意外險的醫療保險金理賠金額大於10萬元，保戶必須將申請理賠相關文件的正本，以及「理賠申請轉送暨個資蒐集同意書」寄送給首家保險公司，才能獲得保險理賠金；若金額在10萬元以下，保險公司會先行賠付，不必等待紙本送達才理賠。

4.未於時效內送出紙本，無法再使用理賠聯盟：若申請理賠的內容，如被保險人的年齡、險種不符合理賠聯盟鏈規定，就無法使用；若保戶透過理賠聯盟鏈提出申請，10天內未將申請的紙本繳交給首家保險公司留存，未來將無法再使用轉送服務。