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顏炳立：成屋市場將迎來春天！

聯合新聞網 / Smart智富月刊
戴德梁行董事總經理顏炳立。 中央社
戴德梁行董事總經理顏炳立。 中央社

【撰文：顏炳立】

2021年才開春，房市就驚嘆號不斷！尤其是戴德梁行以逾92億元順利標出南京東路上的中華開發大樓，每坪土地決標價達1,229萬元，寫下台北蛋黃區土地市場新高，顯示大量資金仍在搶追有限的土地資產。長期而言，在土地市場，賣的人皆輸，買的人最贏。

回顧2020年，除了土地熱銷外，好地段的房子多為都更供給，開價卻和非都更的地價一樣高，結果成交價差都落了2成。而面積較大的土地，雖多為100坪以下物件，但規畫完善，更重要的是地段、環境、可及性佳，多數都能賣到好價格。預估2021年台北市因都更的預售屋供給，成屋市場將呈現點放，價、量皆會溫漲放大。

因此在2021年，剛性自用型買家不管輸贏，只要口袋錢足夠，就應該要買屋。蛋白區應該追逐30～40坪的產品，大面積的產品即便降價也不能買，因為買入對的地段與產品，未來才可能會上漲10%。但許多人因為買入預售屋，需支付的自備款較少，膽子相對變大了。在2～3年後預售屋完工，若是投資就想賣回當初買的預售價格，但因為蛋白區的產品量太大，可選擇性高，轉手再賣的獲利就不多了。蛋黃區的買盤固定，買足買滿後不會去找蛋白區的產品。所以蛋白區的剛性買盤需謹慎，滿足自住需求即可。

牛年是務實的一年，預售市場在2021年會續熱，而成屋市場會有春天！在南科、竹科、中科，不斷會有看好台灣的國內外科技大廠進駐，大批年輕工程師族群會是有效的買盤，也會使得各類產品大量拋市。尤其台南的新市、善化、安南區，都是剛性產品烽火連天；而竹北地區如中科外圍在價格溫漲下，市場樂觀健康、不失控，慢慢復甦。

房地產市場中重要的觀念：「漲什麼，就有相對的單價、相對的客層」，但不代表這些產品在放大、改變後，仍會得到青睞。現在機能差的地方，因面積夠大、建築規畫好，仍能吸引年輕剛性需求，但可及性與環境仍會是剛性族群的首選。2021年期待能大牛翻轉，剛性自用的市場在未來1∼2年不會改變，預祝牛轉乾坤，新春愉快，恭喜發財！

（本文作者為香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理）

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