買保險也能挺環保、愛地球

【撰文：彭金隆】

人類社會未來會面臨2個嚴重的風險問題，一個是環境風險，另一個是科技風險。環境風險就是我們常聽到的地球暖化、空氣汙染、缺水與天災等；科技風險則是由於我們對科技與網路工具的依賴，而可能遭遇的駭客攻擊、電腦當機與個人資料受侵害等。當今消費者不只能明顯感受到環境風險，科技風險事件也時有耳聞，這些問題已近距離地影響我們的生活。其中環境風險尤為迫切，須優先關注！

身為保險消費者的你，面對這些問題，能做些什麼？確實，個別保戶的力量有限，但保險公司卻是有資源的。因為消費者是建構經濟社會的基礎，沒有消費者的支持就沒有企業的存在，保險公司要做什麼我們無法干涉，但我們可以選擇我們喜歡的保險公司。只要多數的消費者都選擇那些有能力且有意願為地球永續發展與社會責任付出的保險公司，保險公司就會依照我們的想法去做事。

最近世界興起綠色與永續發展的趨勢，強調環境永續（Environment）、企業社會責任（Social）及公司治理（Governance）的ESG風潮正在興起。各國政府用鼓勵和半強迫的方式，要求包括保險公司在內的企業積極推動並落實ESG理念，希望企業從事本業活動時，也能考慮如何做到愛地球（E）、愛社會（S）與做好自己（G）這3大要務。

所以保險消費者可以優先選擇並支持那些願意做好ESG的保險公司，一個好的ESG保險公司，會慎選投資標的且盡職投資；會妥善管理保險資金，並積極投資如綠能、環保、友善地球等永續產業；同時還會投注更多資源在社會公益、照顧弱勢，同時善盡公平待客與善待員工的責任；更重要的是，保險公司會用高標準的自我管理，做好公司治理。

我們要慎選ESG做得好的保險公司，買保險就等於在做公益救地球，而不只是選擇保費便宜或給付最多。保戶一個小小觀念的改變，也能成為改變社會與世界的力量。目前許多保險公司已出版ESG、CSR（企業社會責任）報告書，民眾投保前可仔細閱讀、比較，找出與自己理念相近的保險公司，再選擇適合自己的商品，用行動讓世界變得更美好。（本文作者為國立政治大學風險管理與保險學系教授、國立政治大學銀行保險研究發展中心主任）