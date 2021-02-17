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美元長期看衰？

聯合新聞網 / Smart智富月刊
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【撰文：朱紀中】

美元指數年初一度下滑至89.44，11個月來下滑近13%。巧合的是，美元指數這波下滑的幅度和低點位置，剛好與川普（Donald Trump）初上任總統時，推動「弱勢美元」政策造成的美元貶值狀況相近。

但在民主黨拜登（Joe Biden）正式就任美國總統後，美元還會積弱不振、繼續被全球投資者長期看衰嗎？短期因為拜登急推的「美國救援計畫」預算規模高達1兆9,000億美元，一旦獲得國會支持，舉債規模勢將暴增。為了順利發債籌資，美國財政部肯定會盡一切努力壓低利率，讓美元維持弱勢。

不過，新任財政部長葉倫（Janet Yellen）已表態「不再追求弱勢美元」，引爆華爾街一些投資銀行修正美元會長期下滑的看法。回頭觀察民主黨主政時期的美元指數變化，過去30年，在柯林頓（Bill Clinton）和歐巴馬（Barack Obama）執政時期，美元都是由弱轉強、長期升值。拜登上台後，歷史是否重演？若財政刺激措施能夠奏效，帶領美國內需經濟揮別疫情陰霾、恢復增長動能，屆時新一波的強勢美元將再次登場，大家不妨拭目以待。

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