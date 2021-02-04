全球金融市場回顧與展望

【撰文：曾淑雲】

從晨星（Morningstar）研究團隊對2020年投資市場的分析，股票市場的走勢可以用先苦後甘來形容。雖然，市場在第1季曾短暫落入熊市，但由晨星編制製的全球股票指數表現來看，全球指數在12月份單月大漲4.86%，最終以全年高達16.07%的漲幅為2020年的股市走勢畫下完美的句點。另一方面，股票型ETF在2020年11月與12月的資金淨流入金額亦高達818億美元與448億美元，分別創下有史以來單月最高與第6大的淨流入紀錄。總計一整年下來，股票型ETF吸引近2,318億美元資金淨流入，該數字略高於債券型ETF全年流入2,121億美元。

觀察不同類型的股票表現，2020年可以說是大型成長股意氣風發、價值型投資時運不濟的1年，在臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google等科技股的漲勢帶動下，晨星美國成長股指數在2020年大漲44.44%，雖然晨星美國價值股指數在最後2個月也繳出18.65%的亮眼漲幅，但全年表現卻是下跌約2.33%。

現階段大型成長股股價 恐有被過度高估的疑慮

不過，晨星研究團隊也提醒投資人，雖然大型成長股在2020年的表現顯著優於小型股與價值型股票，但在繳出一整年的亮麗漲幅後，現階段大型成長股的股價恐怕已有被過度高估的疑慮。以iShares Core S&P 500 ETF為例，其目前的價格已經比晨星給予的合理評價高出約8%，而iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的溢價率更是高達32%的驚人水準，但代表小型股的iShares Core S&P Small-Cap ETF卻僅3%左右的溢價率，至於代表價值股的iShares MSCI USA Value Factor ETF則更是呈現9%的折價率。

債券市場部分，新冠肺炎疫情的爆發同樣為債券市場帶來自2008年以來波動最為劇烈的1年。第1季，在金融市場陷入極度恐慌下，避險資金大量湧向安全性高的政府公債，同時間信用債的價格則是一度出現崩跌走勢，但隨著各國政府祭出史無前例的大規模貨幣與財政刺激措施，債市表現也隨之翻轉，一整年下來，彭博巴克萊美國綜合債券指數仍然上漲了7.5%，與2019年全年8.7%的漲幅相去不遠。

若再進一步細分不同類型的債券表現，其中又以長天期政府公債表現最為搶眼，彭博巴克萊長天期美國公債指數在2020年大漲17.7%，央行大幅降息的動作讓向來對利率走勢最為敏感的長天期公債成為最直接的受惠者。

另一方面，由於美國聯準會（Fed）在8月份的利率決策會議中提出平均通膨目標架構的新政策，代表往後聯準會將會視情況容忍通膨率超出官方目標水準一段時間，這項新的政策引發了市場中對於未來通膨預期的升溫，使得抗通膨債券一時之間大為搶手，彭博巴克萊美國抗通膨公債指數在2020年的漲幅來到11%，與長天期公債表現相比亦不遑多讓。

相較於政府公債的亮麗表現，信用債市場在第1季受創慘重，儘管在接下來的反彈行情中順利收復了因疫情導致的損失，但一整年下來的漲幅仍與政府公債有著一段落差。彭博巴克萊美國投資級企業債指數在2020年上漲9.9%，在信用債市場表現領先，彭博巴克萊美國高收益債指數則是上揚7.1%，兩者之間的差異主要是因為投資級企業債在第1季跌幅相對較為輕微所致。

另外，新興市場債券由於在市場動盪時期往往優先遭到投資人拋售，加上新興市場貨幣貶值的影響，以致2020年全年表現相對弱勢，JP摩根新興市場債券指數在2020年僅僅上揚2.7%。

低利率影響資金流動 有助於支撐股市

展望2021年，甚至未來5年的市場走勢，仍有許多投資人擔心在目前全球疫情持續升溫不退下，不斷創下歷史新高的股票市場走勢是否過度樂觀？估值是否已經上升至無法長久維持的不合理水準？

對此，晨星經濟與股票分析總監凱德威爾（Preston Caldwell）表示，從經濟層面來看，雖然2020年美國經濟受疫情影響估計將會大幅衰退3.4%，但隨著疫苗開始普及，各項經濟活動將會逐漸恢復至疫情前的正常狀態，美國經濟也將在未來幾年中迅速復甦，並在2024年以前接近疫情爆發前所預估的應有規模。

回到估值的問題上，儘管美股本益比從歷史角度來看，的確已經來到偏高水準，但投資人不能忽略各國央行實行零利率，甚至負利率政策帶來的資金影響。

事實上，目前低利率環境已經對全球金融資產的價格產生廣泛的外溢效應，利率的下跌不僅會帶動債券價格的上漲，同時在偏低的利率環境中，資金將會找尋其他能夠提供更高報酬的標的，因此，使得非債券資產的吸引力也會同步獲得提升。此外，偏低的資金成本也會刺激借貸活動並鼓勵金融市場的槓桿操作行為，這些都有助於支撐股市的高估值水準。（本文作者為晨星台灣區負責人）