用「虧損理論」戰勝股海震盪

【整理：周明欣】

2020年台股不斷上沖下洗，許多人既痛心在3月崩盤時被洗出場，又懊悔沒趕上後來股市反彈大漲的列車，但自封為「股市肥羊」的翁建原（筆名）卻無此困擾。他認為只要公司不倒，年年賺錢，長期投資久了，就會賺錢。這種信念讓他在大盤崩跌時持續依照「肥羊派波浪理論」和「虧損理論」紀律操作，不斷進場拉低平均成本。

截至2020年12月初，他的股票獲利有220萬3,810元，至今股票市值已達2,886萬1,300元。而他也在新書《崩盤照買的股市肥羊心理學》中傳授他無懼崩盤的股市心法，希望能夠幫助讀者熬過股海震盪。

翁建原說：「炒股靠的不只是技巧，心態也很重要。技巧正確，炒股才能夠賺到錢；心態正確，炒股才不會賠錢。」他從個人管理的「股市肥羊」社團發現，有不少粉絲因覺他推薦的股票不會漲而退出，有些則一直在等低點，等到現在還沒買股票，也有人則等著他推薦新股票，他直指這都是滿腦子只想發財的錯誤心態。

在《崩盤照買的股市肥羊心理學》一書中，翁建原分享了他的選股方法，亦即從元大台灣50（0050）的成分股中，先剔除電子股，再淘汰「上市不到5年」、「現金殖利率低於4%」、「本益比高於15倍」、「稅後盈餘下降超過20%」、「5年內出現虧損或幾乎虧損」等經營獲利不佳、被市場高估的公司後，才從中挑選價值尚合理的好公司。

因此，他將2020年的統計資料，依上述步驟操作，最後留下的股票有：富邦金、國泰金（2882）、台泥（1101）、中信金（2891）、台新金（2887）、兆豐金（2886）和第一金（2892）。

將股票挑選出來以後，翁建原會再針對這些股票的本益比、稅後盈餘做比較。就本益比而言，共分成4種評價：本益比8倍以下為SSS、本益比8.01∼10倍為SS、本益比10.01∼12倍為S、本益比12.01∼15倍為A。本益比15.01倍以上的股票因為太貴了，所以無評價。基本上，本益比愈低，評價愈高。就稅後盈餘而言，若公司的稅後盈餘比去年增加，視為「＋」；公司的稅後盈餘比去年減少，視為「－」。

將前述留下的股票進行比較後，目前（2020年11月底）看來，富邦金的評價最高，達「SSS＋」。接下來，翁建原採取的買進與賣出策略如下：

買進策略》依肥羊派波浪理論、虧損理論操作

挑出股票以後，接著，可以依靠「標準型肥羊派波浪理論（股價每上漲5%，賣出5%股票數量；股票每下跌5%，買進5%股票數量）」和「虧損理論（凡是成本價虧損超過10%，每個月額外購買5%股票數量）」進行操作。但在使用標準型肥羊派波浪理論時要注意，賣掉的價格必須高於成本，否則不賣。

賣出策略》公司持續2年全年虧損，才需要賣股票

何時會需要賣股？翁建原表示，只有在公司出現全年虧損，而且持續2年虧損的情況下，才需要賣股票。他以華南金為例：在華南永昌證券，因為「高點做多、低點放空」，操盤技術太爛，導致2020年第1季虧損47億元。很多人都覺得華南金應該要賣了，但其實完全不用賣，因為華南金在2020年11月時表示，2020年前10月的自結稅後純益還有62億1,500萬元，自結每股盈餘0.48元。被批評到一無是處的華南金，其實是賺錢的公司，基本上是不需要賣的。

翁建原發現，炒股者最常犯的毛病是採取的行動太多了，多到既繁瑣又沒效率，還不如乾脆別採取任何行動，回家躺著睡覺。「當然，如果你真的想賣，本肥羊也不會阻止，但你至少要等新聞爆發3個月後再做判斷，這是為了避免你在情緒激動的情況下，做出錯誤的決定。」

再強調一次，本肥羊不鼓勵大家隨便亂賣股票，一定要「證明」這家公司真的很爛，連續虧損2年，才可以賣。

基本上到這裡，本肥羊已經把我的投資策略說明得很詳細了，如果你再看不懂我也沒有辦法。我們肥羊流派因為思想和觀念上，和其他流派差異很大，因此經常遭受到其他流派無情的攻擊。

對此，我只能說一句話：「如果這些股市名師當真炒股如此厲害，為何總家產幾乎都輸給本肥羊呢？」鈔票決定一切勝負，不爽的話，我們可以掏錢出來比。