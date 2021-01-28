顏炳立：房地產牛市將起！

【撰文：顏炳立】

度過了2020年這個鼠疫年，迎接而來的2021年將會是穩健務實的牛年。2020年台灣不但在防疫、經濟表現上都是全球第1，從土地到預售屋市場都創下紀錄。

過去4年，台灣房價累積跌幅達2～3成，已屬親民可及，加上利率低等寬鬆條件，助長買氣。但因買盤來自剛性需求的自住客，價、量及買氣多落在蛋白區的小二、小三（房）等產品，且畢竟全世界房市在重稅之下，不可能大漲。未來台灣房市也仍是「稅制不改、投資不入」的環境，房市千萬別假借一點點的熱，就大炒特炒，又「忘了我是誰」！

若未來1年成交量有放大，也只是追求保值的閒置資金買盤，所以，2020年產品放量的商、住和土地市場，2021年會續漲。商用不動產中的辦公產品將再寫下新高；預售是小二、小三自住產品依舊當道，在蛋白區滾量放大，價溫漲；而蛋黃區依舊是孤芳自賞，只得到少部分自用型買家青睞，未來仍是「上不去、下不來」。

台北市大面積土地嚴重缺貨，只剩下地上權，但地上權卻能賣到所有權的價格。現在留下來的都是大塊都更需整合，小塊的都是地點好，賣高房價，使得台北市的房子不論新舊都開高房價等買盤。沒能力的應該買在「地段、環境、可及性佳」的蛋白區房子，所有剛性自用者要趁台灣目前極致的金融環境條件，「砸錢買屋，等風再起」，因為資金狂洗土地，牛市將起，自用型買家應把握機會！

2021年價、量、買氣將溫漲，健康不失控，政府將「查炒、追金、軟打房」。撐住房價的4根柱子——「資金、利率、供給、需求」，資金充足、利率低檔，但過去的量未去化掉，新的量又出來，替代性的產品多，供過於求下，只有個案表現，難全面上漲，投資、投機不入。2021年土地有量的城市，房價繼續看好，再漲10%；而六都是自用、熱銷及有3%收益的商用不動產才受閒置資金青睞，但飯店、店面、商場除外。2020年房市仍存在著任性與認命，悲觀的人，凶兆已現求解套；樂觀的人，還有一波可再賺。願大家拋開悲觀的2020年，迎接穩健快樂的2021年，發大財！

（本專欄作者為香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理）