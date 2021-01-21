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及早規畫才能建構長照保障

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：王儷玲】

在2020年底，許多壽險公司紛紛停售有保證給付項目的失能扶助險（以下簡稱失扶險），從2021年開始，市場上可能只會剩下有保費調整機制或不保證給付的定期失扶險。這也使得部分壽險業者轉向推動長期照顧險（以下簡稱長照險）與失智險，以因應保戶長期照護的需求。

一直以來，民眾往往太晚規畫長期照護需求，導致最後因保費太貴而放棄購買，或是轉而選擇保費較便宜的失扶險。但真正能針對年老生活無法自理提供長期照護給付的，其實是長照險，而失扶險則未必會理賠。

根據衛福部之前公布的「老人狀況調查」結果顯示，長期照護需求對家庭帶來的壓力及負荷愈來愈大，有超過67%的老人需要家人照顧，且每日平均需要照顧11小時，每月至少需要3萬元～5萬元的照護費用，1年費用高達60萬元，若以長期照顧平均時間約7年計算，照顧總金額至少需要420萬元，而這還不包含其他醫療花費。

所以民眾一定要及早規畫完整的長期照護保障，否則過去辛苦累積的退休資產，很快就會因長照需求消耗殆盡。

雖然有「保證」機制的失扶險恐將絕跡，但市場上仍有不同的保險商品可選購。像是長照險，理賠條件是符合「生理功能障礙」或「認知功能障礙」的其中之一，在需要由他人照顧的保障上相對完善，不過也因此在保費上較失扶險來得高。

建議民眾，若擔心保費負擔過大，最好及早規畫，以拉長繳費期間、減輕保費負擔。若想選擇其他的類長照保單，例如特定傷病險、重大傷病險等，則需要注意該保險的理賠範圍是否有包含老化失能或因失智、癌症等需要長期照護的病症。

除了傳統的長照保單外，近期業者也推出專門承保失智、阿茲海默症與帕金森氏症的照護保單，或是與服務結合的長照實物給付保單，未來保險給付將不再限於醫院，還會納入健康管理與醫療照護服務等，這些保險商品都能協助民眾因應長照風險。

另外「預防勝於治療」，還有健康管理外溢保單，透過行動裝置以及物聯網與民眾互動，從健診、生活飲食、運動等各面向進行預防醫療，提醒民眾進行健康管理，降低長照風險。

各種保單均有其特色，而不論選擇哪一種保單，多了解保單內容，並且及早開始規畫，才是建構長期照護保障的最核心關鍵。（本專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）

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及早規畫才能建構長照保障

在2020年底，許多壽險公司紛紛停售有保證給付項目的失能扶助險（以下簡稱失扶險），從2021年開始，市場上可能只會剩下有保費調整機制或不保證給付的定期失扶險。這也使得部分壽險業者轉向推動長期照顧險（以下簡稱長照險）與失智險，以因應保戶長期照護的需求。

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