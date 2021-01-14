別讓健康風險成為財務殺手

【撰文：彭金隆】

許多人想到準備退休，最先閃過腦海的就是該存多少錢或是該投資多少錢，想的都是退休需要擁有多少資產才足夠！這個想法是正確的，但在做退休金準備的同時，更要想想有什麼風險可能會讓你的退休規畫出現危機。

許多人規畫退休時，思考方向都是健康狀態下的退休生活，常忘記退休後隨著年紀增加，生病住院的機率與嚴重程度都將比年輕時高出許多倍，再加上先進醫療技術的發展，未來醫療費用應該會愈來愈貴。此外，即使我們考慮到健康風險，往往也只想到支付給醫院的醫療費用，而忽略掉出院後的生活療養照顧和生活調整費用等，這些加總起來可能動輒幾十萬元甚至上百萬元的支出。

再者，台灣雖擁有令全世界羨慕的全民健保，能支付大部分的醫療費用，卻反而讓許多人對未來的健康財務風險失去戒心。因為在人口老化與少子化趨勢下，全民健保繳保費的人數變少，使用健保的人數和頻率卻快速上升，未來全民健保要維持永續經營，提高保費、增加自付金額或降低各項給付的水準，都是非常有可能的。故退休後想要長期保有現在的醫療水平，很可能要負擔更多的自付醫療費用與成本。

因此，如果沒有預先做好完整的健康保險規畫，上述問題就可能成為未來退休生活的財務潛在殺手。而充分的醫療保險準備，除了針對醫療費用提供保障的實支實付醫療險、手術險或是日額保障醫療險外，最好要有一次給付的醫療保險，例如重大疾病險或是癌症險，以作為出院後的生活調整費用，或是應付高階醫療的需要。

另外，規畫健康保險應該愈早愈好！因為年紀輕、健康狀態最好，保費也相對較親民，且年輕時既有疾病較少，未來可以獲得的保障範圍也大。否則年紀大了以後，投保當時已經罹患的疾病，保險公司也可依保險法對已存在的疾病加以除外，也就是不予理賠；年紀愈大被除外的項目可能愈多，保費的負擔也會加重。所以退休不能只想到每個月該存多少錢，也要想想該如何規畫完善的健康保險，為人生下半場做好準備。（本專欄作者為國立政治大學風險管理與保險學系教授、國立政治大學銀行保險研究發展中心主任）