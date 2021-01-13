新興市場將受惠於全球經濟復甦

【撰文：布朗（Evan Brown）】

回顧2020年，是由大型傳染病盛行、經濟快速衰退，及美國上演戲劇性大選組成的一年。展望2021年，主軸將會圍繞在疫苗出爐，經濟因而全面重啟的一年。

隨著美國大選逐漸塵埃落定，以及市場對於新冠肺炎疫情的反應逐漸淡化，我們預期，刺激政策可望持續推出，在疫苗開發速度加快和大規模施打的有利條件下，可望實質支撐新一波的經濟擴張。這些情況將有利於風險性資產未來的表現。

在預期經濟將進一步擴張下，美國公債殖利率曲線將轉趨陡峭。不過，由於美國財政刺激計畫可能轉趨溫和、不再像以往激烈，因此將會壓抑美國公債殖利率突然大幅上升的情況，再加上美國公債殖利率也會影響國際市場，因此使得債市殖利率的上檔空間亦略微受限。

而在全球經濟擴張，以及低利率的環境下，將會提高投資人的風險胃納量，這會使得新興市場美元計價債券持續受到投資人青睞。

美國總統大選結果確認後，進一步確定了經濟發展的前景。總統當選人拜登（Joe Biden）很可能與共和黨參議院一起上任，儘管不是和最有利的民主黨一起聯手，但與共和黨參議院的組合，也可望為美國經濟提供有利的財政政策支援。另外，由於提高稅收的可能性已經減弱，消除不少美國企業營收可能受衝擊的壓力。

我們認為，這次選舉結果將可能延長美元持續疲軟的趨勢。隨著領導人的改變，儘管美中貿易衝突不會結束，但至少國際貿易的保護主義有機會消退，讓許多國家原本因擔心保護主義抬頭而開始囤積美元的需求大為降低，這也是拜登上任後，市場預期美元會持續疲軟的原因。而這會有利於新興市場資產全面受惠。

新冠肺炎疫情至今仍然是長期存在的風險，有可能在某些地區延遲經濟復甦的時機和規模，特別是近期因為疫情所引發的小規模封城情況，可能重複上演。

未來各國若能採取更好的保健管理做法，以及對各種公開活動更嚴格管理，都有助於減輕新病例數量快速上升，避免對經濟活動造成過大衝擊。從經驗顯示，這些措施能夠有效遏止病毒傳播，若再度出現如同2020年年初因疫情擴散，而使經濟活動明顯退縮的情況，預期正常的經濟活動也能迅速恢復。

由於美國食品藥物管理署（FDA）已在2020年年底陸續批准幾款新冠肺炎病毒的疫苗，同時也可以看到這幾劑疫苗在第3階段試驗結果，取得相當出色的臨床實驗數據，這更強化了我們對於2021年經濟正常化的信念。

預期2021年年中，成熟市場國家中，大多數的人有機會獲得新冠肺炎疫苗的接種。而對大多數的新興市場國家來說，可能得花更久的時間才有機會讓多數人獲得疫苗接種。

至於治療藥物的發展及臨床實驗的成功，則可能帶來市場上漲助力。因屆時經濟活動將可望陸續恢復正常，甚至加速各項經濟活動的推行。反之，若疫苗或有效治療藥物的研發出現推遲，或是在管理與分送階段出現問題，則可能為市場帶來下行的風險。

不過，即便疫苗或特效藥問世，我們仍預期，那些需與人群高度接觸的服務業，例如旅遊業，其業務還是難以在短期內恢復疫情前的水準，因此，仍然需要政府具有特定性的財政支援，以紓解受衝擊的家庭和企業，在曠日持久的恢復過程中所面臨的收入減少壓力。

而在經濟復甦的發展初期，通常都是小型股最具有表現機會，因為小型股對於景氣復甦更為敏感，故我們看好美國小型股。另外，在疫情爆發後，也讓許多線上商業或遠距上班相關的產業獲得明顯成長，這一點從2020年第3季企業財報的數據亦可獲得印證。

由於預期2021年全球經濟可望有較明顯的復甦，這將有利於新興市場資產的表現。只要社會資本、進口和庫存總量的增長不會過快，全球的生產力引擎還是會繼續提振全球經濟活動，這特別有利於新興市場的發展，無論是對新興市場股票或新興市場美元計價債券等，都是一大福音。（本文作者為瑞銀資產管理資產配置全球主管）