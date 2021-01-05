買對收息資產 賺財富也賺自由

【整理：黃嫈琪】

歷經2020年上沖下洗的股市震盪洗禮，不少投資新手，紛紛低點認賠殺出，又沒跟上股市反彈大漲的契機。如果只是想要每年穩定領到投資收入，又不想忍受過大的波動，有沒有更勝定存，又比股票穩健的投資方法？

擁有逾20年收息投資經驗，曾任外商銀行交易室主管的MissQ認為，投資於「收息資產」的「穩收息」投資法就是最佳解答。她在最新著作《學會穩收息 養出我的搖錢樹：比存股簡單、比0050穩健，年年賺進穩定現金流》，詳細介紹了最適合台灣人投資的3大類收息資產，不僅平時可以領取穩定的利息，遇到股市崩盤時不僅抗跌，甚至還會反向上漲！無論是小資族想要存到第一桶金、股票族想要平衡波動、退休族想要穩穩領息，都適合使用這套投資法。

對於收息資產，MissQ的認定是，能提供「穩定現金流」的「債券或類債券商品」，且配息不來自於本金。而在台股交易市場裡，主要有3大類收息資產——台灣掛牌債券ETF（指數股票型基金）、台灣掛牌特別股、台灣掛牌REITs（不動產投資信託）。MissQ表示，若持有這類型收息資產，具備3大效果：

1.提供投資人「加薪」效果：收息資產的穩定現金流，可以提供投資人「加薪」效果，假設投資120萬元在年配息3%的商品，每年領取3萬6,000元的現金收入，換算成每月就是加薪3,000元。在職場上加薪不容易，必須要有良好表現及賣力工作，甚至每日兢兢業業，成天看老闆臉色；但透過投資，不需要額外付出時間跟精神討好老闆跟同事，也不需要特別優異的工作表現，只需要累積一筆本金，就可以幫自己穩定加薪。只要維持這份投資，未來離開這家公司後，仍能持續為自己加薪。

2.提供退休族「充實退休金」效果：退休族可以將收息資產的配息，用來充實自己的退休金，甚至是未來生活費用的補貼；擔心未來退休金不足的投資人，更可以提前布局收息資產，屆時退休時，就可以支應退休生活的現金流支出。

3.提供股市空頭時的避風港及「加碼股市的資金」：在股市空頭時，通常伴隨著央行降息刺激經濟，支持金融市場；然而降息之後，原先收息資產的配息率，遠高於降息後的市場配息利率，進而讓收息資產價值水漲船高。對空頭市場投資人來說，收息資產提供避險效果，有助於降低投資組合的波動，甚至可以賣出，作為在低點加碼股市的資金。

由於收息資產本身的固定現金流性質，在股市空頭以及央行救市情境下，特別能展現高度避險與抗跌能力。以2020年第1季為例，受當時發生全球新冠肺炎（COVID-19）疫情、油價崩盤影響，美股更在2020年3月陸續發生4次熔斷（股市漲跌幅過大而暫停交易），使得第1季的美股道瓊工業平均指數下跌24%，而台股大盤累積下跌19%。

但MissQ分析，4檔台灣股市掛牌的收息資產，在同期間，含息總報酬率分別如下：

1.台灣掛牌債券ETF——元大美債20年（00679B）：上漲21%。

2.台灣掛牌債券ETF——群益15年IG科技債（00723B）：上漲4%。

3.台灣掛牌REITs——兆豐新光R1（01003T）：上漲8%。

4.台灣掛牌特別股——台泥乙特（1101B）：下跌0.9%。

顯見在股市大幅下跌的情況下，債券ETF及REITs反而呈現上漲，特別股則是持平；可見，股市空頭時，收息資產的增值與抗跌性，不僅能提供投資人心理面的穩定支持，還能讓投資人擁有資金來源，可掌握逢低加碼的契機。

身處股市多頭環境，投資人經常忽略配置債券等收息資產，認為其報酬率太低；但是當股市空頭來臨，如前述的2020年新冠肺炎疫情，全球央行降息救市，若能手握美國公債商品，資產價值不但能逆勢上漲10%以上，還可以選擇賣出，運用債券的報酬，在低檔投資股市。

此外，MissQ分析，持有3大類收息資產，所需花費的投資時間與心力相對非常低，僅需留意總體市場利率走勢以及各國央行政策就可以了，CP值非常高；可以說，投資收息資產不但賺到利息，也賺到時間跟心情自由。

MissQ表示，若是已財富自由的投資，更需要善用收息資產賺取現金收入；如果時間仍被股市綁架，分分秒秒牽掛股市、國際情勢，成日為金融市場傷神，那麼根本不能算是理想的財富自由境界，只能說是「有財富但沒有自由」。若能善用收息資產投資，你將能同時享有真正的財富與自由，擁有走得慢，但走得遠、走得穩的佛系收息自由人生。