解讀壽險發展趨勢

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：彭金隆】

2020年壽險保費收入恐創下自2008年金融海嘯以來的新低，原因有二：一是金管會基於監理政策希望保險公司不再過度銷售儲蓄保險，以免大幅增加資產規模又無法去化而增加經營風險；二是保險公司為因應未來市場變化，以及為接軌2026年新會計制度與資本制度而調整商品策略，遂降低對儲蓄保險的依賴。

近10年受低利率影響，儲蓄險成為全民重要的理財工具，大量的資金藉由儲蓄型保險流入壽險公司。為去化這些資金，壽險公司便將其投資到海外，雖賺取可觀的收益，但也必須面對國際金融市場的劇烈波動風險。隨著壽險資產規模的大幅成長，這些利率、匯率與價格波動所產生的風險，難免會讓外界擔憂。因此主管機關藉此時機要求保險公司調整體質，以降低對儲蓄險及投資收益的過度依賴，從長遠健全角度來看，確實是有必要，畢竟再厲害的保險公司也沒辦法決定全球匯率和利率，唯有持續改善自己的體質，才是應付這些不可控風險的最佳武器。

檢視壽險公司會遇到這些問題，我評估與下列面向有關：首先是壽險主流商品以強調儲蓄投資功能為主，較忽略保障型商品的銷售；再者，保險公司高度依賴投資獲利，導致獲利來源與比重不夠多元化與平衡，經營風險自然就高。保險公司的商品設計，常因過度樂觀評估或來自市場競爭的壓力，給予超乎自身風險承受能力的保證，例如銷售終身型保險時，保險公司常輕率地保證客戶一輩子的預定利率或死亡率，這些預估與保證都是超過保險公司能力的事情。

過度的保證導致環境改變時，保險公司或客戶要承擔不小的風險。利率低時買的保單，未來一旦利率上漲，將對客戶不利；反之，利率走跌，對保險公司則不利，現在壽險公司的重大利差損危機就是這樣來的。保險的本質應該是用來分散風險以解決客戶風險，而不是讓保戶與保險公司對賭看誰猜得比較準！未來面對會計與資本新制度，加上監理政策的導引，保險公司對純儲蓄險的銷售應會持續下降，並朝向強化保障成分與降低保證的方向前進，消費者也要逐漸調整對壽險商品的消費習慣，才是真正對各方都有利的發展方向。（本文作者為國立政治大學風險管理與保險學系教授、國立政治大學銀行保險研究發展中心主任）

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