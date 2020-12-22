馬拉松式投資中國 享受長期增長價值

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【撰文：施斌】

美國總統大選結束，許多人對新任美國總統候選人抱持期待，預期中美的緊張關係可能改變。一開始很多人認為大選結果會影響市場，但事實上，伴隨預期充分反映在市場後，影響會持續減少。重要的是，無論誰當選，都不會改變中美戰略競爭的事實，因為美國國會之前幾乎是全票通過有關制衡中國的法案，顯示兩黨的大方向一致，要期望中美重回過去關係是不實際的。

唯一的差別在於，總統當選人的執政理念不同，會有風格及具體措施的差異。以拜登（Joe Biden）為例，他是傾向取消關稅，不以關稅作為報復手段，而是透過其他方法進行制衡。畢竟中美兩大經濟體緊密依存，很難完全脫鉤；但美國現在若不對中國進行限制，中國追趕速度是非常快的，所以對中國的制衡不會停止。

舉例來說，中國是全球最大維生素、原料藥及口罩的生產國，儘管美國期望有更多製造業能離開中國、返回美國生產，但實際上這會為兩國帶來極大的經濟成本。再舉另一個例子。本來外界以為，在中美激烈的貿易爭戰中，印度可望成一大受惠國；但沒想到由於印度疫情極為嚴重，許多原本下到印度的訂單，反而回到疫情控制較好、生產能力較高的中國。

單從生產力來看，中國目前的生產能力已領先全球，美國則是在一些相關的技術上領先中國，包括半導體、醫藥、生技和高科技產品等，若美國沒對中國相關產業做出限制，中國的追趕速度會超乎想像。

因此我預估，美國仍會用各種方式限制中國企業發展，但不至於再像對華為這麼極端對待。因為長期下去，這樣的限制將迫使中國積極發展自主產業，以免關鍵技術再被他人箝制；而對美國來說，這不僅是失去一個龐大的市場，還多了強有力的競爭對手。所以對雙方長遠發展最好的，是一個「競合」的關係（Co-competition），對美國而言是比較務實的做法。

至於近期螞蟻集團上市喊停的消息，確實引起市場高度關注。其實這反映中國政府對金融監管力道加大，對整體產業的健全發展是有必要的，因為監管加強才能降低風險，這也會加速產業汰弱留強的效應。

至於最近熱議的反壟斷法，相關施行細節雖還有待確認，但2019年1月訂定的《電子商務法》已有類似規範，當時的產業並未因此受到衝擊；相反地，消費者還因可用較低價格得到更高附加價值的服務，導致對這些平台的黏著度更高，所以我們不認為新規會迫使消費者轉換平台。再者，隨著內需經濟對中國發展日益重要，預期中國政府仍需要這些互聯網龍頭扮演關鍵角色。

至於許多人常會關心港股還是中國A股比較強？我認為，在陸港股兩市互通之後，內地投資人可以買港股，港股投資人也可投資A股，兩地市場會相互驅動。因此對於主動式的投資人來說，重點是發掘估值合理的好公司，而不僅是關注A股或是港股表現較好。

2020年A股表現看似較好，但它的波動相對較大，投資人必須趁市場過度反應時，才能買到上檔空間較大的股票。長期來看，港股表現優於A股，因為港股上市公司多半品質更優，估值較有吸引力。正因兩地市場各有其優缺點，因此投資中國股市的重點，仍在於在對的時機挑到好的股票。

儘管中國2020年GDP成長率預期在2.5%～2.7%，比不上中國往年增速，但相對全球其他國家為負成長下，中國經濟表現仍是很好的。加上預期2021年企業（不含金融）獲利可望成長逾2成，2021年第1季GDP在2020年基期偏低下，也可望有雙位數增長，因此2021年中國經濟發展仍是樂觀。

2020年股市雖出現一波大漲，但估值跟過去10年差不多，沒有過熱的疑慮。以目前來看，中國的經濟增長仍有很長的道路，所以投資中國股市應是場馬拉松，而不是短線的百米賽，如此才能真正掌握中國經濟長期增長的價值。（本文作者為瑞銀中國精選股票基金經理人）

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