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5分鐘學會美股基本分析4步驟

聯合新聞網 / Smart智富月刊
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【撰文：財報狗】

這幾年台灣人投資美股風氣興盛，不只因為美股有更多選擇、更多股票、更大的市場，也因為透過美股，我們可以直接投資許多世界級的公司和全球最賺錢的企業。

若想長期持有一檔股票，最重要的就是公司要能持續成長，隨著獲利不斷提升，股價才能持續突破高點。在美股有很多公司屬於全球企業，不只市場的成長空間更大，在國際上的競爭力更強。也因此很多人會說：「投資蘋果概念股，不如直接買蘋果（Apple）。」

而對於剛開始投資美股的投資人，我們建議先選一個你比較熟悉的產業，挑出其中3到5家公司研究。這個產業可以先從自己的專業領域，或是日常生活、新聞或趨勢相關議題著手。

舉例來說，服飾業有很多美股會跟台股連動，若對台股服飾業比較熟悉的人，就可以先往這方面研究。例如加拿大瑜伽服品牌lululemon（LULU）與儒鴻（1476）；美國運動服及配件品牌Under Armour（UA）與得力（1464）；知名運動用品大廠NIKE（NKE）與寶成（9904）、豐泰（9910）； 美國休閒服裝品牌GAP（GPS）與聚陽（1477），這些股票都是上下游關係，若有研究過相關台股，研究美股時就會事半功倍。

接著，可透過提供簡單的4步驟，5分鐘就能快速掌握公司的基本面：

步驟1》了解公司業務　搞懂產品及客群

首先一家公司所處的產業，最好是我們有興趣也可理解公司業務，知道它在賣什麼、賣給誰，以及透過什麼管道銷售。

接著進一步要了解公司基本面的3個面向：安全性、獲利能力、評價。分析重點是要看長時間的數據，了解公司的趨勢和發展。財報狗網站有整理超過5,000家美股的財報資料，並且幫投資人繪製成容易理解的圖表，可以更快速理解公司的營運趨勢。

步驟2》安全性分析　長期自由現金流應＞0

就以達美樂（DPZ）這家公司為例，達美樂的產品是大家都很喜歡的披薩，產品是透過加盟商形式，讓消費者可以外帶或外送披薩。

這家公司的安全性如何？我們可以看它長期自由現金流的狀況。由於美國公司可以透過買庫藏股讓公司的淨值降到0美元以下，這時負債比會看起來很高，所以不是每家公司都適合以負債比評估安全性。

達美樂的負債比非常高，近8年來在300%～450%之間，但主要原因是大量庫藏股讓淨值降到0以下，所以不能因此說它負債太高、財務安全性有問題。

「自由現金流」的目的是觀察公司是不是總是入不敷出。就算公司目前欠錢不多，但如果老是入不敷出，終有一天會坐吃山空。

「營業現金流入」就是公司賺來的現金流入，「投資現金流出」則是公司買土地、蓋廠房或買設備所花的現金流出， 自由現金流就是兩者抵消後的金額。自由現金流長期小於0，代表賺的老是不夠花，那就得注意囉！

達美樂的自由現金流長期大於0，而且持續上升，表示公司不但有賺到實際的現金，而且還愈賺愈多。

步驟3》獲利能力分析　稅後淨利率穩定或上揚

觀察公司獲利能力的重點是，公司的長期獲利和利潤比率的趨勢。一般而言， 我們希望看到過去5年數值保持穩定，如果能夠逐步向上，當然更好。

過去8年，達美樂的獲利能力一路向上，其每股盈餘（EPS，採稀釋後，以下同）年化成長率高達25.9%，而利潤比率的成長率也有11.07%，這是競爭力變強的現象，可見達美樂的獲利性也很不錯。

步驟4》評價分析　從本益比河流圖估價

最後要看的是評價分析，也就是判斷公司股票現在可不可以買。好公司也要買得便宜才能賺錢。衡量公司便不便宜是個大學問，應該要更深入分析思考。但如果一開始要快速簡略評估，我們可以參考本益比或股價淨值比。

由於美股的本益比和股價淨值比一般都比台股來得高， 如果堅持想要用台股的數字對照，可能會覺得太貴。這時候可以參考河流圖，用過去的本益比或股價淨值比區間作為參考值；財報狗網站上的本益比河流圖分為6個區間，可於股價落入下緣3個區間時買進。例如達美樂的本益比一直都很高，但是如果看本益比河流圖，還是可以抓到不錯的進場機會。

以上就是美股初步分析和快速評估一家公司的4步驟，是不是很簡單呢？將長期財報數據圖表化，任何人都可以輕鬆看出公司營運趨勢，馬上就照著上面的步驟試試看吧！ （本文作者為台灣最大基本面投資平台的經營團隊）

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