全球經濟將迎來復甦大行情

【撰文：張真卿】

利率、匯率和稅率，是最能影響一個國家景氣的「三率」，即。其中，最會靈活利用調整利率來影響景氣的央行，當屬美國聯準會（Fed）。自2007年美國次級房貸風暴來襲，時任聯準會主席的柏南克（Ben Bernanke）啟動連續13次的降息，企圖挽救美國景氣。但直到2008年底（利率0%～0.25%），美國景氣依然不振。之後，美國又陸續推出3次量化寬鬆貨幣政策（QE），才讓美國景氣脫離泥沼，走向這一波12年的榮景。

除了降息外，美國也啟動一連串的縮表（指銀行減少資產負債表規模的行為），將資金出離市場。2016年，時任聯準會主席的葉倫（Janet Yellen），眼見美國景氣漲勢確定，通膨率升溫，決定走向升息的路徑，利率由0%開始，每年升息好幾次，直到2018年底將基準利率推高到2.5%。

到了2019年，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）擔心美國景氣無法再次成長，因此提出預防性降息3碼的政策。2020年年初，新冠肺炎疫情席捲全球，鮑爾果斷地降息2碼，但仍然無法幫助經濟踩煞車，因此再降息4碼，一口氣將利率打到趨近0%，同時加碼「無限QE」，才穩住美國經濟。

實務上，政府除了操作三率影響經濟走勢，也會運用政策來引導產業發展。例如台灣之所以能成為科技島，形成全球半導體最重要的聚落，是40年前台灣科技教父李國鼎訂定科技立國，開發新竹科學園區的成果；中國之所以崛起，是中國已故領導人鄧小平在深圳試行改革開放路線形成的結果。

美國方面亦是如此，美國總統川普（Donald Trump）退出《巴黎協定》（Paris Agreement），鼓勵美國大量開採頁岩油，造就美國從石油輸入國變成輸出國。川普高舉反中大旗，追殺中國電訊巨頭華為（Huawei），台灣半導體廠因而受惠。台灣蔡英文政府推動綠能家園，離岸風力發電和太陽能產業成為當紅炸子雞。

就目前現況來看，即將上任的美國總統當選人拜登（Joe Biden）所屬的民主黨是大政府理念，主張提高稅率，擴大支出，景氣擴張。拜登當選美國總統，市場根據拜登在競選期間的政見，推論拜登經濟學，其中心思想是縮小貧富差距、重返多邊協議。在經濟發展方面：提高政府支出、擴大產業投資；在財政政策方面：調高企業稅率，減少貧富差距；在外交領域方面：重回國際組織，採多邊主義；在能源發展方面：發展清潔能源，致力零碳排放；在醫療照護方面：推動平價健保，降低藥價保費。

推出新一輪財政刺激，是新任總統選後的首要之急。拜登支持新興再生能源太陽能、風力、電動車、綠能建築為趨勢，推估美國最大的電動汽車及太陽能板公司特斯拉（Tesla）受惠最大。經濟方面拜登的主張還包括「重建更好美國」的基礎建設投資計畫，以及鼓勵政府部門採購美國製造產品。

拜登承諾，他上任後第一項外交方面的工作就是盡快修復與各盟友之間的關係，以及恢復美國在國際間的領導作用。至於大家最關心的對華政策，拜登表示中國應該對不公平的貿易和環境政策負責，仍把中國視為最大的敵人，甚至有人推論拜登會比川普更強硬。

近期歐美疫情有二次反撲的跡象，但是隨著美國輝瑞（Pfizer）藥廠開發出新冠疫苗、美國總統大選也告一段落，不確定因素消失。全球央行寬鬆的貨幣政策不變，聯準會公布11月聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明，整體政策保持寬鬆態度；澳洲央行11月初公告降息、QE齊發；歐洲央行（ECB）暗示12月再祭出貨幣寬鬆政策。各國財政刺激政策紛紛出台，歐美國家的採購經理人指數（PMI）大多站上榮枯值50以上，全球經濟復甦訊號明顯。

由於2020上半年疫情困擾全球景氣，基期較低，預期2021年上半年在年增率大幅成長的情形下，景氣數據表現應該極為優異。接下來景氣將接續這一波的資金行情，股市和房地產都將邁入最後一段的漲勢，這是人生難得一見的大好機會，投資人可以好好把握。(本文作者為財經作家、台中科技大學講師)