【撰文：朱紀中】

勞保年金6年後可能破產的問題應如何解決？迄今未見政府提出明確方案。讓人憂心的是，按退休基金協會統計，2020年前9月國內主要退休基金的收益率，勞退新（舊）制基金在所有退休基金中唯二呈現負值。

拉長看過去7年績效，勞保、勞退新（舊）制等3檔基金的收益率不但輸給公保基金，也不如私校退撫基金的積極型和穩健型。這情況等於告訴全國691萬名勞工：各位的退休基金不僅先天財務體質不佳，後天操作績效更不如人。

勞保破產問題如何解？最簡單的做法應是仿效私校退撫基金改革，改變勞保和勞退新（舊）制基金的結構；若擔心這樣轉變幅度太大，那麼開放勞工自提退休金、可自行選擇投資平台，也是好方法。

只是「勞退自選」倡議多年，政府始終不動如山，強逼勞工接受只能交由政府代為操作，導致勞工提繳退休金人數到2019年底只有61萬多人，占全體勞工比重僅8.8%。這情況若再不改善，勞工未來退休年金肯定會比公務員、軍人和私校老師少很多，大家只能自求多福了！